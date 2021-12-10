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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211210/zelenskiy-rasskazal-o-shlagbaume-nato-i-dopustil-referendum-po-donbassu-47140955.html
Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу
Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу
Президент Украины в телеинтервью рассказал о пути страны в НАТО и о ситуации вокруг Донбасса.
2021-12-10T23:15+0200
2021-12-10T23:15+0200
политика
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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит - такое заявление в интервью телеканалу "1+1" в пятницу сделал президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Обсуждалась и тема конфликта на Донбассе. Зеленский в этой связи заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума."Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", - отметил он.Кроме того, президент не исключает создание отдельного формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.Также в пятницу состоялся телефонный разговор между Зеленским и его французским коллегой. Стороны согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", об этом сообщил Елисейский дворец."Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - отмечалось в коммюнике.Ранее 10 декабря Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что "нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность."Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".
https://ru.sputnik.md/20211208/putin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vstupit-v-nato-47065148.html
https://ru.sputnik.md/20211209/putin-sravnil-situatsiyu-na-donbasse-s-genotsidom-47105075.html
https://ru.sputnik.md/20211201/konflikt-donbasse-ne-budet-zavershen-bez-pryamogo-dialoga-rossiey-zelenskiy-46851660.html
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в мире, украина, россия, нато, сша, владимир зеленский

Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу

23:15 10.12.2021
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Stringer
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Президент Украины в телеинтервью рассказал о тернистом пути страны в НАТО и о ситуации вокруг Донбасса.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит - такое заявление в интервью телеканалу "1+1" в пятницу сделал президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - заявил Зеленский в телеэфире.
Обсуждалась и тема конфликта на Донбассе. Зеленский в этой связи заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
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"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", - отметил он.
Кроме того, президент не исключает создание отдельного формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
Также в пятницу состоялся телефонный разговор между Зеленским и его французским коллегой. Стороны согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", об этом сообщил Елисейский дворец.

"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - отмечалось в коммюнике.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
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Ранее 10 декабря Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что "нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность.
"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".
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