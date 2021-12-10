https://ru.sputnik.md/20211210/zelenskiy-rasskazal-o-shlagbaume-nato-i-dopustil-referendum-po-donbassu-47140955.html

Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу

Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу

Президент Украины в телеинтервью рассказал о пути страны в НАТО и о ситуации вокруг Донбасса.

2021-12-10T23:15+0200

2021-12-10T23:15+0200

2021-12-10T23:15+0200

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит - такое заявление в интервью телеканалу "1+1" в пятницу сделал президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Обсуждалась и тема конфликта на Донбассе. Зеленский в этой связи заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума."Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", - отметил он.Кроме того, президент не исключает создание отдельного формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.Также в пятницу состоялся телефонный разговор между Зеленским и его французским коллегой. Стороны согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", об этом сообщил Елисейский дворец."Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - отмечалось в коммюнике.Ранее 10 декабря Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что "нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность."Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".

https://ru.sputnik.md/20211208/putin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vstupit-v-nato-47065148.html

https://ru.sputnik.md/20211209/putin-sravnil-situatsiyu-na-donbasse-s-genotsidom-47105075.html

https://ru.sputnik.md/20211201/konflikt-donbasse-ne-budet-zavershen-bez-pryamogo-dialoga-rossiey-zelenskiy-46851660.html

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в мире, украина, россия, нато, сша, владимир зеленский