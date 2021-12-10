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Зеленский рассказал о "шлагбауме НАТО" и допустил референдум по Донбассу
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Президент Украины в телеинтервью рассказал о тернистом пути страны в НАТО и о ситуации вокруг Донбасса.
КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит - такое заявление в интервью телеканалу "1+1" в пятницу сделал президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - заявил Зеленский в телеэфире.
Обсуждалась и тема конфликта на Донбассе. Зеленский в этой связи заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума.
8 декабря, 17:11
"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", - отметил он.
Кроме того, президент не исключает создание отдельного формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
"Я не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
Также в пятницу состоялся телефонный разговор между Зеленским и его французским коллегой. Стороны согласились с необходимостью возобновления переговоров в "нормандском формате", об этом сообщил Елисейский дворец.
"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - отмечалось в коммюнике.
"Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом "нормандском формате при посредничестве Франции и Германии. С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе", - отмечалось в коммюнике.
Ранее 10 декабря Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что "нормандский формат" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе сохраняет свою актуальность.
"Я говорил сегодня утром с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Мы его (президента Украины) увидим вместе на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства в Брюсселе", в среду. У нас будет возможность обсудить, принять новые инициативы. Но "нормандский формат" сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон на пресс-конференции с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".
Президент Франции добавил, что это "наше совместное желание продолжать этот диалог - с президентом Зеленским и президентом (Владимиром) Путиным".