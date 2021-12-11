https://ru.sputnik.md/20211211/baklanov-intsident-aeroport-moldova-47149210.html

Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права

Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права

Глава украинской организации "Русское национально-культурное сообщество" въезжал в Молдову по украинскому паспорту, но это не помогло.

2021-12-11T14:16+0200

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приднестровье

молдова

аэропорт

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Молдова, которая декларирует курс в Евросоюз и ориентацию на европейские ценности, грубо нарушила права российских общественников, которых не впустили в страну. Об этом Sputnik Молдова заявил руководитель организации "Русское национально-культурное сообщество" Евгений Бакланов. Его, как и еще ряд общественников из России, не впустили в Молдову.Пограничники, по словам Бакланова, вели себя вежливо, но намекали на некое распоряжение сверху.Пограничники рассказали Бакланову, что речь не идет о депортации или запрете на въезд на какой-то период, а только лишь о единовременном запрещении пересечения границы.Он считает происходящее на молдавской границе попыткой повлиять на выборы в Приднестровье.По словам общественника, он направлялся в Молдову для того, чтобы принять участие в собрании российских соотечественников, которое должно было состояться 11 декабря в Кишиневе.Он добавил, что пограничная полиция готова была посадить его на самолет в Москву, но только на рейс Air Moldova, до которого оставалось около 36 часов, поэтому ему пришлось самостоятельно приобрести обратный билет.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.

https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приднестровье, молдова, аэропорт, в молдове