https://ru.sputnik.md/20211211/baklanov-intsident-aeroport-moldova-47149210.html
Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
Глава украинской организации "Русское национально-культурное сообщество" въезжал в Молдову по украинскому паспорту, но это не помогло.
2021-12-11T14:16+0200
2021-12-11T14:16+0200
2021-12-11T14:16+0200
приднестровье
молдова
аэропорт
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Молдова, которая декларирует курс в Евросоюз и ориентацию на европейские ценности, грубо нарушила права российских общественников, которых не впустили в страну. Об этом Sputnik Молдова заявил руководитель организации "Русское национально-культурное сообщество" Евгений Бакланов. Его, как и еще ряд общественников из России, не впустили в Молдову.Пограничники, по словам Бакланова, вели себя вежливо, но намекали на некое распоряжение сверху.Пограничники рассказали Бакланову, что речь не идет о депортации или запрете на въезд на какой-то период, а только лишь о единовременном запрещении пересечения границы.Он считает происходящее на молдавской границе попыткой повлиять на выборы в Приднестровье.По словам общественника, он направлялся в Молдову для того, чтобы принять участие в собрании российских соотечественников, которое должно было состояться 11 декабря в Кишиневе.Он добавил, что пограничная полиция готова была посадить его на самолет в Москву, но только на рейс Air Moldova, до которого оставалось около 36 часов, поэтому ему пришлось самостоятельно приобрести обратный билет.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.
https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html
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приднестровье, молдова, аэропорт, в молдове
Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
Глава украинской организации "Русское национально-культурное сообщество" въезжал в Молдову по украинскому паспорту, но был остановлен на границе.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik.
Молдова, которая декларирует курс в Евросоюз и ориентацию на европейские ценности, грубо нарушила права российских общественников, которых не впустили в страну. Об этом Sputnik Молдова
заявил руководитель организации "Русское национально-культурное сообщество" Евгений Бакланов. Его, как и еще ряд общественников из России, не впустили в Молдову.
Пограничники, по словам Бакланова, вели себя вежливо, но намекали на некое распоряжение сверху.
"Нам сообщили, что все лица, которые могли бы присутствовать или смотреть за выборами в Приднестровье, они были все завернуты", – рассказывает общественник.
Пограничники рассказали Бакланову, что речь не идет о депортации или запрете на въезд на какой-то период, а только лишь о единовременном запрещении пересечения границы.
“На вопрос, можно ли приехать 15 или 17 декабря, нам сообщили, что после 13 декабря – без проблем, въезд будет открыт”, – рассказал Бакланов.
Он считает происходящее на молдавской границе попыткой повлиять на выборы в Приднестровье.
“Я считаю, что это попытка некого давления властей Молдовы на события в Приднестровье и попытка максимально ограничить иностранных или зарубежных представителей и не дать им присутствовать на этой процедуре и заявить, что все проходило прозрачно и легально”, – заявил Бакланов.
По словам общественника, он направлялся в Молдову для того, чтобы принять участие в собрании российских соотечественников, которое должно было состояться 11 декабря в Кишиневе.
“У наших коллег будет съезд российских соотечественников в Кишиневе и мой коллега, Алексей Петрович, пригласил меня на это мероприятие. Мы забронировали гостиницу. Пограничники даже не стали это проверять, хотя и отвечали нам, что проверили информацию и она не подтверждается”, – рассказал Бакланов.
Он добавил, что пограничная полиция готова была посадить его на самолет в Москву, но только на рейс Air Moldova, до которого оставалось около 36 часов, поэтому ему пришлось самостоятельно приобрести обратный билет.
К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.