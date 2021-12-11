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Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения

Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения

В сложные геополитические времена лучше придерживаться мновоекторной политики

2021-12-11T08:00+0200

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Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения

На фоне обострившихся противоречий между крупными мировыми центрами силы роль малых и трансграничных стран кажется вторичной, более того, их порой изображают не как субъекты международного права – эту ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Вести суверенную и независимую политику небольшим странам не просто трудно, а порой и невозможно, - уверен политолог."Приходится выбирать между разными мощными блоками. Военно-политическими и экономическими. И Молдова тут не какое-то исключение", - отметил Безпалько.Единственный выход из этой ситуации – пытаться вести взвешенную политику, считает он.Седьмого декабря Владимир Путин рассказал во время онлайн-переговоров своему американскому коллеге Джо Байдену о "красных линиях" и угрозах, которые беспокоят Москву. Президент США, в свою очередь, высказал опасения относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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