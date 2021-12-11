https://ru.sputnik.md/20211211/bezpalko-chto-prinosit-moldove-golovnuyu-bol-i-razrusheniya-47109463.html
Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
В сложные геополитические времена лучше придерживаться мновоекторной политики
2021-12-11T08:00+0200
2021-12-11T08:00+0200
2021-12-11T08:00+0200
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Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
На фоне обострившихся противоречий между крупными мировыми центрами силы роль малых и трансграничных стран кажется вторичной, более того, их порой изображают не как субъекты международного права – эту ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Вести суверенную и независимую политику небольшим странам не просто трудно, а порой и невозможно, - уверен политолог."Приходится выбирать между разными мощными блоками. Военно-политическими и экономическими. И Молдова тут не какое-то исключение", - отметил Безпалько.Единственный выход из этой ситуации – пытаться вести взвешенную политику, считает он.Седьмого декабря Владимир Путин рассказал во время онлайн-переговоров своему американскому коллеге Джо Байдену о "красных линиях" и угрозах, которые беспокоят Москву. Президент США, в свою очередь, высказал опасения относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
украина, молдова, геополитика, аудио, в мире
Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России высказал свое мнение о месте небольших стран в современном мире.
На фоне обострившихся противоречий между крупными мировыми центрами силы роль малых и трансграничных стран кажется вторичной, более того, их порой изображают не как субъекты международного права – эту ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова
прокомментировал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
"Это ощущение очень неприятное, но, к сожалению, отражающее реальность. Причем это относится и к Молдове, и к Украине. Безусловно малые страны находятся в очень сложном положении, потому что они пытаются как-то достичь самостоятельности, но возможности нет. Ни финансовой, ни военной", - заявил собеседник.
Вести суверенную и независимую политику небольшим странам не просто трудно, а порой и невозможно, - уверен политолог.
"Приходится выбирать между разными мощными блоками. Военно-политическими и экономическими. И Молдова тут не какое-то исключение", - отметил Безпалько.
Единственный выход из этой ситуации – пытаться вести взвешенную политику, считает он.
"Молдова могла бы проявить самостоятельность в урегулировании своих внутренних проблем, прийти к согласию со всеми регионами и этносами. Не выполнять волю западных кураторов, которая приводит к конфронтации, которая им выгодна. Самой же Молдове конфронтация не приносит никаких прибылей, не приносит ничего, кроме головной боли и разрушений", - заключил эксперт.
Седьмого декабря Владимир Путин рассказал во время онлайн-переговоров своему американскому коллеге Джо Байдену о "красных линиях" и угрозах, которые беспокоят Москву. Президент США, в свою очередь, высказал опасения относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.