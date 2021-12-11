https://ru.sputnik.md/20211211/chto-skazal-o-moldove-putin-i-pochemu-tseny-polzut-vverkh-itogi-nedeli-47150525.html

Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели

Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели

Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове: президент России высказался по поводу участия республики в работе ЕАЭС, в стране продолжается рост цен, а также несколько скандальных заявлений молдавских политиков.

2021-12-11T16:20+0200

2021-12-11T16:20+0200

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Важное заявление президента России Владимира Путина: какие возможности открываются перед Молдовой от членства в Евразийском экономическом союзе? Почему Молдова в полной мере не использует сотрудничество с ЕАЭС? Останавливают ли в этом власти Молдовы их западные кураторы? А также цены в Молдове растут как на дрожжах: способны ли власти страны сдерживать их и как население республики переживет нынешнюю зиму? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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