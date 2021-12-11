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Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове: президент России высказался по поводу участия республики в работе ЕАЭС, в стране продолжается рост цен, а также несколько скандальных заявлений молдавских политиков.
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Важное заявление президента России Владимира Путина: какие возможности открываются перед Молдовой от членства в Евразийском экономическом союзе? Почему Молдова в полной мере не использует сотрудничество с ЕАЭС? Останавливают ли в этом власти Молдовы их западные кураторы? А также цены в Молдове растут как на дрожжах: способны ли власти страны сдерживать их и как население республики переживет нынешнюю зиму? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.
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Андрей Петрик
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цены, молдова, владимир путин, видео

Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели

16:20 11.12.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Важное заявление президента России Владимира Путина: какие возможности открываются перед Молдовой от членства в Евразийском экономическом союзе? Почему Молдова в полной мере не использует сотрудничество с ЕАЭС? Останавливают ли в этом власти Молдовы их западные кураторы?
А также цены в Молдове растут как на дрожжах: способны ли власти страны сдерживать их и как население республики переживет нынешнюю зиму? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.
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