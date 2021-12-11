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Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 11 декабря и 12 декабря 2021
2021-12-11T09:45+0200
2021-12-11T09:45+0200
мобильный пункт
вакцина
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 11 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру".Автобус будет располагаться также на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.Где будут находиться пункты вакцинации 12 декабряТроллейбус разместится в секторе Буюканы у входа в парк "Алунелул".Автобус будет располагаться на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.По решению столичных властей, в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру субботы в республике применены 1 676 112 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 956 784 человека.
https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-nadeemsya-ottyanut-poyavlenie-omikrona-v-moldove-46914367.html
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Евгений Чебан
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мобильный пункт, вакцина, в молдове, кишинев, молдова

Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

09:45 11.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 11 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру".
Автобус будет располагаться также на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.

Где будут находиться пункты вакцинации 12 декабря

Троллейбус разместится в секторе Буюканы у входа в парк "Алунелул".
Автобус будет располагаться на Ботанике на проспекте Дачия у ресторана McDonald's.
По решению столичных властей, в декабре в Кишиневе вновь проходит марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
По выходным мобильный пункт вакцинации располагается в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты предоставляют потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку.
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3 декабря, 13:15

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру субботы в республике применены 1 676 112 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 956 784 человека.
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