Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211211/kak-vybirat-i-kak-khranit-zhivuyu-elku-47145148.html
Как выбирать и как хранить живую елку
Как выбирать и как хранить живую елку
Важно для тех, кто решил на Новый купить живую елку: как ее выбирать и как ухаживать за деревом, смотрите в видео Sputnik.
2021-12-11T20:00+0200
2021-12-11T21:39+0200
видео
в молдове
выбор
новогодняя елка
ель
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47145114_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1027bb6d9d292de7ad046f070962ce0f.png
Корреспонденты Sputnik Молдова отправились в страшенский питомник, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и как ее подольше сохранить. Инженер по лесовосстановлению Страшенского охотничьего и лесохозяйственного предприятия Михаил Скутару рассказал, что в этом году предприятие может выставить на продажу 16 500 елок.Однако агентство Moldsilva еще не получило разрешения на вырубку хвойных деревьев. Поэтому пока ель можно купить в лесохозяйственных предприятиях страны с корнями (высаженные в горшки).Тем, кто хочет приобрести живую елку, нужно знать, насколько важно, чтобы деревце высадили в горшок правильно, так как если во время пересадки будут повреждены корни, то елка может очень скоро засохнуть.По словам специалистов, вне зависимости от того, срублена ель или пересажена с корнем в горшок, "зеленую красавицу" важно держать в прохладном помещении и поливать два раза в неделю. Если дома жарко, то рекомендуется два раза в день опрыскивать ветки. Таким образом жизненный цикл дерева продлится.При покупке живой елки следует обращать внимание и на горшок, в котором она находится. Размер емкости зависит от габаритов дерева. Чем выше елка, тем больше должен быть горшок.Цены на живые ели варьируются в зависимости от выбранного экземпляра. Например, метровое дерево в горшке стоит около 300 леев (17 долларов США). А за ель в полтора-два метра нужно будет отдать уже от 800 до 1000 леев (45-57 долларов США).
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Как выбирать и как хранить живую елку
Как выбирать и как хранить живую елку
2021-12-11T20:00+0200
true
PT3M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47145114_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_5476ba47788789dc997373e66c1c16da.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в молдове, выбор, новогодняя елка, ель, новый год

Как выбирать и как хранить живую елку

20:00 11.12.2021 (обновлено: 21:39 11.12.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Подписаться на
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Зимние праздники приближаются, а подготовка к ним – в самом разгаре. Кто-то останавливает выбор на искусственных елях, а кто-то – на натуральных. Как правильно ухаживать за живой "зеленой красавицей", чтобы она дольше радовала глаз, смотрите в нашем видео.
Корреспонденты Sputnik Молдова отправились в страшенский питомник, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и как ее подольше сохранить. Инженер по лесовосстановлению Страшенского охотничьего и лесохозяйственного предприятия Михаил Скутару рассказал, что в этом году предприятие может выставить на продажу 16 500 елок.
Однако агентство Moldsilva еще не получило разрешения на вырубку хвойных деревьев. Поэтому пока ель можно купить в лесохозяйственных предприятиях страны с корнями (высаженные в горшки).
Тем, кто хочет приобрести живую елку, нужно знать, насколько важно, чтобы деревце высадили в горшок правильно, так как если во время пересадки будут повреждены корни, то елка может очень скоро засохнуть.
По словам специалистов, вне зависимости от того, срублена ель или пересажена с корнем в горшок, "зеленую красавицу" важно держать в прохладном помещении и поливать два раза в неделю. Если дома жарко, то рекомендуется два раза в день опрыскивать ветки. Таким образом жизненный цикл дерева продлится.
При покупке живой елки следует обращать внимание и на горшок, в котором она находится. Размер емкости зависит от габаритов дерева. Чем выше елка, тем больше должен быть горшок.
Цены на живые ели варьируются в зависимости от выбранного экземпляра. Например, метровое дерево в горшке стоит около 300 леев (17 долларов США). А за ель в полтора-два метра нужно будет отдать уже от 800 до 1000 леев (45-57 долларов США).
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Как выбирать и как хранить живую елку
19:33Назван главный цвет 2022 года
19:01Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:51Красносельский: выдворение российских граждан недопустимо и противоправно
18:20Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены
17:46В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников
17:23В МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
16:51Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
16:20Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
15:49Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
15:23Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
14:45Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
14:16Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
13:55В центре Кишинева загорелся автомобиль
13:23Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
12:55Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
12:23В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
11:48В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
11:16Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
10:51Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС