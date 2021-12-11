https://ru.sputnik.md/20211211/kak-vybirat-i-kak-khranit-zhivuyu-elku-47145148.html

Как выбирать и как хранить живую елку

Как выбирать и как хранить живую елку

Важно для тех, кто решил на Новый купить живую елку: как ее выбирать и как ухаживать за деревом, смотрите в видео Sputnik.

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Корреспонденты Sputnik Молдова отправились в страшенский питомник, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и как ее подольше сохранить. Инженер по лесовосстановлению Страшенского охотничьего и лесохозяйственного предприятия Михаил Скутару рассказал, что в этом году предприятие может выставить на продажу 16 500 елок.Однако агентство Moldsilva еще не получило разрешения на вырубку хвойных деревьев. Поэтому пока ель можно купить в лесохозяйственных предприятиях страны с корнями (высаженные в горшки).Тем, кто хочет приобрести живую елку, нужно знать, насколько важно, чтобы деревце высадили в горшок правильно, так как если во время пересадки будут повреждены корни, то елка может очень скоро засохнуть.По словам специалистов, вне зависимости от того, срублена ель или пересажена с корнем в горшок, "зеленую красавицу" важно держать в прохладном помещении и поливать два раза в неделю. Если дома жарко, то рекомендуется два раза в день опрыскивать ветки. Таким образом жизненный цикл дерева продлится.При покупке живой елки следует обращать внимание и на горшок, в котором она находится. Размер емкости зависит от габаритов дерева. Чем выше елка, тем больше должен быть горшок.Цены на живые ели варьируются в зависимости от выбранного экземпляра. Например, метровое дерево в горшке стоит около 300 леев (17 долларов США). А за ель в полтора-два метра нужно будет отдать уже от 800 до 1000 леев (45-57 долларов США).

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2021

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