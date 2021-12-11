https://ru.sputnik.md/20211211/kak-vybirat-i-kak-khranit-zhivuyu-elku-47145148.html
Как выбирать и как хранить живую елку
Как выбирать и как хранить живую елку
Важно для тех, кто решил на Новый купить живую елку: как ее выбирать и как ухаживать за деревом, смотрите в видео Sputnik.
2021-12-11T20:00+0200
2021-12-11T20:00+0200
2021-12-11T21:39+0200
видео
в молдове
выбор
новогодняя елка
ель
новый год
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Корреспонденты Sputnik Молдова отправились в страшенский питомник, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и как ее подольше сохранить. Инженер по лесовосстановлению Страшенского охотничьего и лесохозяйственного предприятия Михаил Скутару рассказал, что в этом году предприятие может выставить на продажу 16 500 елок.Однако агентство Moldsilva еще не получило разрешения на вырубку хвойных деревьев. Поэтому пока ель можно купить в лесохозяйственных предприятиях страны с корнями (высаженные в горшки).Тем, кто хочет приобрести живую елку, нужно знать, насколько важно, чтобы деревце высадили в горшок правильно, так как если во время пересадки будут повреждены корни, то елка может очень скоро засохнуть.По словам специалистов, вне зависимости от того, срублена ель или пересажена с корнем в горшок, "зеленую красавицу" важно держать в прохладном помещении и поливать два раза в неделю. Если дома жарко, то рекомендуется два раза в день опрыскивать ветки. Таким образом жизненный цикл дерева продлится.При покупке живой елки следует обращать внимание и на горшок, в котором она находится. Размер емкости зависит от габаритов дерева. Чем выше елка, тем больше должен быть горшок.Цены на живые ели варьируются в зависимости от выбранного экземпляра. Например, метровое дерево в горшке стоит около 300 леев (17 долларов США). А за ель в полтора-два метра нужно будет отдать уже от 800 до 1000 леев (45-57 долларов США).
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2021
Александрина Киртоакэ
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Александрина Киртоакэ
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47145114_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_5476ba47788789dc997373e66c1c16da.png
Как выбирать и как хранить живую елку
Как выбирать и как хранить живую елку
2021-12-11T20:00+0200
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PT3M06S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
видео, в молдове, выбор, новогодняя елка, ель, новый год
Как выбирать и как хранить живую елку
20:00 11.12.2021 (обновлено: 21:39 11.12.2021)
Зимние праздники приближаются, а подготовка к ним – в самом разгаре. Кто-то останавливает выбор на искусственных елях, а кто-то – на натуральных. Как правильно ухаживать за живой "зеленой красавицей", чтобы она дольше радовала глаз, смотрите в нашем видео.
Корреспонденты Sputnik Молдова
отправились в страшенский питомник, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и как ее подольше сохранить. Инженер по лесовосстановлению Страшенского охотничьего и лесохозяйственного предприятия Михаил Скутару рассказал, что в этом году предприятие может выставить на продажу 16 500 елок.
Однако агентство Moldsilva еще не получило разрешения на вырубку хвойных деревьев. Поэтому пока ель можно купить в лесохозяйственных предприятиях страны с корнями (высаженные в горшки).
Тем, кто хочет приобрести живую елку, нужно знать, насколько важно, чтобы деревце высадили в горшок правильно, так как если во время пересадки будут повреждены корни, то елка может очень скоро засохнуть.
По словам специалистов, вне зависимости от того, срублена ель или пересажена с корнем в горшок, "зеленую красавицу" важно держать в прохладном помещении и поливать два раза в неделю. Если дома жарко, то рекомендуется два раза в день опрыскивать ветки. Таким образом жизненный цикл дерева продлится.
При покупке живой елки следует обращать внимание и на горшок, в котором она находится. Размер емкости зависит от габаритов дерева. Чем выше елка, тем больше должен быть горшок.
Цены на живые ели варьируются в зависимости от выбранного экземпляра. Например, метровое дерево в горшке стоит около 300 леев (17 долларов США). А за ель в полтора-два метра нужно будет отдать уже от 800 до 1000 леев (45-57 долларов США).