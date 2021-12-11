https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html

Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"

Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"

Молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней", заявил Александр Холодов

2021-12-11T13:23+0200

2021-12-11T13:23+0200

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественная палата Российской Федерации не пустили в Республику Молдова, потому что цель его поездки показалась неискренней молдавским пограничникам. Об этом он рассказал в комментарии Sputnik Молдова.По словам Холодова, сотрудников Пограничной полиции не убедило ни приглашение на мероприятие в Кишиневе, ни безвозвратная бронь в одной из гостиниц Кишинева.По словам российского общественника, цель его визита никак не была связана с выборами в Приднестровье."В Кишиневе сейчас проходит конференция, посвященная борьбе с коррупцией. Я показывал и приглашение, и переписку, которая свидетельствует о том, что я еду на конференцию. Почему-то всех людей с российским паспортом начинают под одну гребенку грести. Это неправильно. Я знаю, что мои коллеги по Общественной палате тоже не смогли попасть в Молдову. Насколько я знаю, у каждого была своя цель", – добавил Холодов.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.

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2021

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депортация, аэропорт, в молдове, молдова