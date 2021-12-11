https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html
Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
Молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней", заявил Александр Холодов
2021-12-11T13:23+0200
2021-12-11T13:23+0200
2021-12-11T13:46+0200
депортация
аэропорт
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47147247_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_dfe98c5a0132811fc085ba274da106ef.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественная палата Российской Федерации не пустили в Республику Молдова, потому что цель его поездки показалась неискренней молдавским пограничникам. Об этом он рассказал в комментарии Sputnik Молдова.По словам Холодова, сотрудников Пограничной полиции не убедило ни приглашение на мероприятие в Кишиневе, ни безвозвратная бронь в одной из гостиниц Кишинева.По словам российского общественника, цель его визита никак не была связана с выборами в Приднестровье."В Кишиневе сейчас проходит конференция, посвященная борьбе с коррупцией. Я показывал и приглашение, и переписку, которая свидетельствует о том, что я еду на конференцию. Почему-то всех людей с российским паспортом начинают под одну гребенку грести. Это неправильно. Я знаю, что мои коллеги по Общественной палате тоже не смогли попасть в Молдову. Насколько я знаю, у каждого была своя цель", – добавил Холодов.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47147247_232:221:1756:1364_1920x0_80_0_0_4dcc59ab93022aeec37819ae2a346104.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
депортация, аэропорт, в молдове, молдова
Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
13:23 11.12.2021 (обновлено: 13:46 11.12.2021)
Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александра Холодова не впустили в Молдову. В комментарии Sputnik он рассказал, что ему заявили пограничники.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik.
Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественная палата Российской Федерации не пустили в Республику Молдова, потому что цель его поездки показалась неискренней молдавским пограничникам. Об этом он рассказал в комментарии Sputnik Молдова
.
“На словах пограничники сказали, что я с ними не искренен и поэтому они меня не пускают. Странная причина. Такая была официальная позиция. На паспортном контроле не сильно проверяли паспорт и сразу передали мои документы кому-то еще. Меня почему-то ждали и не хотели пускать", – рассказывает член Общественной палаты РФ.
По словам Холодова, сотрудников Пограничной полиции не убедило ни приглашение на мероприятие в Кишиневе, ни безвозвратная бронь в одной из гостиниц Кишинева.
“У меня было и приглашение, и забронированная гостиница, безвозвратный вариант. Встречал меня местный депутат. Не понимаю, какими могут быть причины. Возможно, испугались реальных целей моего визита, а именно расследования коррупционных схем, в том числе всем известного "Ландромата", – рассказал Холодов.
По словам российского общественника, цель его визита никак не была связана с выборами в Приднестровье.
"В Кишиневе сейчас проходит конференция, посвященная борьбе с коррупцией. Я показывал и приглашение, и переписку, которая свидетельствует о том, что я еду на конференцию. Почему-то всех людей с российским паспортом начинают под одну гребенку грести. Это неправильно. Я знаю, что мои коллеги по Общественной палате тоже не смогли попасть в Молдову. Насколько я знаю, у каждого была своя цель", – добавил Холодов.
К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.