https://ru.sputnik.md/20211211/kiku-mayya-sandu-vse-ravno-povysit-zarplatu-sudyam-ks-47144223.html

Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС

Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС

Экс-премьер Ион Кику утверждает, что президент Майя Санду отказалась промульгировать только одну из трех поправок, которые ведут к повышению зарплат судей КС.

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конституционный суд

ион кику

экономика

в молдове

молдова

рост

зарплата

майя санду

судья

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Если парламент согласится с доводами президента Майи Санду и отменит поправку депутата от PAS Олеси Стамате, повышающую специальную надбавку для судей с 40% до 100%, зарплата судей Конституционного суда (КС) все равно будет повышена на 13 тысяч леев. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший премьер-министр Ион Кику.По словам бывшего главы правительства, повышение зарплаты до 82 тысяч леев в месяц являлось совокупным результатом сразу трех поправок, а не одной. И вносили их в два закона, а не в один.Одна из них (повышение умножающего коэффициента с 12,29 до 13,65), рассказывает Кику, была предложена самим правительством, а вторая (повышающая расчетную базу с 2600 леев до 3000 леев, внесенная Олесей Стамате) одобрена правительством."Таким образом, несмотря на шквал негодования людей, Майя Санду все равно повысит зарплату Любе Шова на 13 тысяч леев в месяц. То есть в 40 раз больше, чем учителю", – утверждает бывший глава правительства.По его словам, чтобы зарплата судьи КС осталось прежней – 44 736 леев, Санду должна вернуть в парламент два закона, а не только уже возвращенный. Нужно вернуть и закон о госбюджете на 2022 год.Президент Молдовы Майя Санду вернула в пятницу в парламент закон о внесении поправок в налогово-бюджетную политику на 2022 год, в которой предусмотрено повышение зарплат судьям Конституционного суда.Как отметили в администрации президента, глава государства приняла такое решение в связи с тем, что поправка, которая касается зарплат сотрудников КС, не получила положительного заключения правительства.

https://ru.sputnik.md/20211210/sandu-vernula-parlament-zakon-predusmotreno-povyshenie-zarplaty-sudyam-ks-47130508.html

https://ru.sputnik.md/20211209/pochemu-v-moldove-khotyat-vdvoe-uvelichit-zarplatu-sudyam-ks-47100610.html

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конституционный суд, ион кику, в молдове, молдова, рост, зарплата, майя санду, судья