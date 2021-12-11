https://ru.sputnik.md/20211211/krasnoselskiy-vydvorenie-rossiyskikh-grazhdan--nedopustimo-i-protivopravno-47154993.html

Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно

Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал недопуск в Молдову нескольких граждан России. 11.12.2021, Sputnik Молдова

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приднестровье

вадим красносельский

политика

в молдове

россия

граждане

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал практику отказа во въезде на территорию Молдовы некоторым российским гражданам недопустимым, противоправным и антидемократичным явлением. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном по итогам встречи Красносельского с польским политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном.В заявлении также говорится, что на данный момент не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан России – известные и уважаемые во многих странах мира лица, представляющие общественные и правозащитные организации.В частности, среди тех, кого не впустили в Молдову:

https://ru.sputnik.md/20211211/ostanovlennyy-na-granitse-moldovy-pravozaschitnik-obratitsya-v-oon-i-sovet-evropy-47150864.html

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2021

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приднестровье, вадим красносельский, в молдове, россия, граждане