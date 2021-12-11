https://ru.sputnik.md/20211211/krasnoselskiy-vydvorenie-rossiyskikh-grazhdan--nedopustimo-i-protivopravno-47154993.html
Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно
Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал недопуск в Молдову нескольких граждан России. 11.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-11T18:51+0200
2021-12-11T18:51+0200
2021-12-11T19:13+0200
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал практику отказа во въезде на территорию Молдовы некоторым российским гражданам недопустимым, противоправным и антидемократичным явлением. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном по итогам встречи Красносельского с польским политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном.В заявлении также говорится, что на данный момент не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан России – известные и уважаемые во многих странах мира лица, представляющие общественные и правозащитные организации.В частности, среди тех, кого не впустили в Молдову:
https://ru.sputnik.md/20211211/ostanovlennyy-na-granitse-moldovy-pravozaschitnik-obratitsya-v-oon-i-sovet-evropy-47150864.html
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приднестровье, вадим красносельский, в молдове, россия, граждане
Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно
18:51 11.12.2021 (обновлено: 19:13 11.12.2021)
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал недопуск в Молдову нескольких граждан России.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал практику отказа во въезде на территорию Молдовы некоторым российским гражданам недопустимым, противоправным и антидемократичным явлением. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном по итогам встречи Красносельского с польским политологом Ричардом Хьюбертом Бартоном.
“Речь идет о фактах депортации общественных, научных, политических деятелей, прибывших авиарейсами из России в кишиневский аэропорт. Вадим Красносельский назвал такое положение дел недопустимым, противоправным и антидемократичным”, – цитирует приднестровского лидера его пресс-служба.
В заявлении также говорится, что на данный момент не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан России – известные и уважаемые во многих странах мира лица, представляющие общественные и правозащитные организации.
В частности, среди тех, кого не впустили в Молдову:
Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод;
Руководитель организации "Русское национально-культурное сообщество" Евгений Бакланов;
Заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественная палата Российской Федерации Александр Холодов;
Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров;
Член Общественной палаты России Павел Пожигайло;
Известный российский политолог, ученый Наталья Нарочницкая;
Член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев.