https://ru.sputnik.md/20211211/mayya-sandu-foto-konkurs-elka-moldova-47150716.html
Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
Президент страны нарядила елку в администрации вместе с детьми сотрудников и объявила конкурс фотографий новогодних елок в населенных пунктах Молдовы.
2021-12-11T16:51+0200
2021-12-11T16:51+0200
2021-12-11T16:51+0200
майя санду
новый год
общество
в молдове
город
село
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан отправлять ей фото у новогодней елки в своем населенном пункте. Самая впечатляющая команда будет награждена подарками от администрации главы государства.Фотографии с елкой нужно отправить до 24 декабря на специальный электронный адрес.Сама Санду недавно нарядила елку в администрации президента в окружении детей сотрудников администрации президента.Санду также встретилась с Адамом и Тамарой Бегу, семьей учителей из коммуны Тохатин, которые подарили рождественскую елку администрации президента.Кроме того, в администрации президента объявили о том, что почти ежедневно в течение часа для всех желающих будет открыт доступ в президентуру, где можно будет сфотографироваться с елкой: с понедельника по пятницу – с 17.00 до 18.00, а в субботу – с 12.00 до 13.00.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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майя санду, новый год, в молдове, город, село
Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
Президент страны нарядила елку в администрации вместе с детьми сотрудников и объявила конкурс фотографий новогодних елок в населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан отправлять ей фото у новогодней елки в своем населенном пункте. Самая впечатляющая команда будет награждена подарками от администрации главы государства.
"У многих из вас в центре села растет елка, которую вы можете украсить. Призываю объединиться и вместе с мэром, коллегами и друзьями украсить самую оригинальную и креативную елку", – написала Санду в субботу в Facebook.
Фотографии с елкой нужно отправить до 24 декабря на специальный электронный адрес
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Сама Санду недавно нарядила елку в администрации президента в окружении детей сотрудников администрации президента.
"Я была рада вчера встретить детей моих коллег, от самых младших до самых старших. Мы раскрасили игрушки вместе и украсили елку. Дед Мороз помог нам зажечь огоньки праздничной елки. Дети пели и танцевали", – написала президент.
Санду также встретилась с Адамом и Тамарой Бегу, семьей учителей из коммуны Тохатин, которые подарили рождественскую елку администрации президента.
Кроме того, в администрации президента объявили о том, что почти ежедневно в течение часа для всех желающих будет открыт доступ в президентуру, где можно будет сфотографироваться с елкой: с понедельника по пятницу – с 17.00 до 18.00, а в субботу – с 12.00 до 13.00.