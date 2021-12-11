https://ru.sputnik.md/20211211/mayya-sandu-foto-konkurs-elka-moldova-47150716.html

Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы

Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы

Президент страны нарядила елку в администрации вместе с детьми сотрудников и объявила конкурс фотографий новогодних елок в населенных пунктах Молдовы.

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майя санду

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан отправлять ей фото у новогодней елки в своем населенном пункте. Самая впечатляющая команда будет награждена подарками от администрации главы государства.Фотографии с елкой нужно отправить до 24 декабря на специальный электронный адрес.Сама Санду недавно нарядила елку в администрации президента в окружении детей сотрудников администрации президента.Санду также встретилась с Адамом и Тамарой Бегу, семьей учителей из коммуны Тохатин, которые подарили рождественскую елку администрации президента.Кроме того, в администрации президента объявили о том, что почти ежедневно в течение часа для всех желающих будет открыт доступ в президентуру, где можно будет сфотографироваться с елкой: с понедельника по пятницу – с 17.00 до 18.00, а в субботу – с 12.00 до 13.00.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

майя санду, новый год, в молдове, город, село