https://ru.sputnik.md/20211211/mid-rf-plany-tsru-kontsentratsya-na-rossii-i-knr-47153392.html
В МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
В МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
Телеканал CNN заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.
2021-12-11T17:23+0200
2021-12-11T17:23+0200
2021-12-11T17:26+0200
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала информацию, что ЦРУ хочет пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае."Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", – написала Захарова в Telegram.Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ранее заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае, пишет РИА Новости. По информации CNN, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности, Китая.Уточняется, что такие изменения дадут ЦРУ возможность обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, куда Китай активно направляет свои инвестиции. Для улучшения работы управления офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми разведчик может столкнуться в долгосрочной перспективе.
https://ru.sputnik.md/20211007/direktor-tsru-v-ssha-poyavitsya-tsentr-po-borbe-s-vyzovami-so-storony-kitaya-45337850.html
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в мире, план, россия, китай, концентрация, мид рф, цру
В МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
17:23 11.12.2021 (обновлено: 17:26 11.12.2021)
Телеканал CNN заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала информацию, что ЦРУ хочет пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.
"Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", – написала Захарова в Telegram.
Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ранее заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае, пишет РИА Новости
. По информации CNN, многие бывшие офицеры американской разведки говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, в частности, Китая.
Уточняется, что такие изменения дадут ЦРУ возможность обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, куда Китай активно направляет свои инвестиции. Для улучшения работы управления офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми разведчик может столкнуться в долгосрочной перспективе.