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В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
В МИД РФ обратили внимание на то, что западные страны пытаются навязывать свои правила всем остальным, в то время как у России принципиально иной подход.
2021-12-11T12:23+0200
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе и нацелена на равноправный диалог. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая в субботу на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Минске."Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций", – цитирует Руденко РИА Новости.Руденко также отметил, что западные страны пытаются навязывать свои правила всем остальным, в то время как у России принципиально иной подход."Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным", – сказал замминистра.Руденко подчеркнул, что диалог с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов. Приоритетным в этом смысле является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
https://ru.sputnik.md/20211209/zapad-sssr-47088049.html
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в мире, россия, диалог, запад, мид рф

В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом

12:23 11.12.2021 (обновлено: 12:53 11.12.2021)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Андрей Руденко обратил внимание на то, что западные страны пытаются навязывать свои правила всем остальным, в то время как у России принципиально иной подход.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе и нацелена на равноправный диалог. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая в субботу на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Минске.
"Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций", – цитирует Руденко РИА Новости.
Руденко также отметил, что западные страны пытаются навязывать свои правила всем остальным, в то время как у России принципиально иной подход.
"Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным", – сказал замминистра.
Руденко подчеркнул, что диалог с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов. Приоритетным в этом смысле является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
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