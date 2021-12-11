https://ru.sputnik.md/20211211/natalya-gordienko-prazdnuet-den-rozhdeniya-47141802.html

Наталья Гордиенко празднует день рождения

Наталья Гордиенко празднует день рождения

Заслуженная артистка Молдовы прожила весьма насыщенный творческий год. Главные факты о Наталье Гордиенко в 2021 году - в нашем обзоре.

2021-12-11T10:25+0200

2021-12-11T10:25+0200

2021-12-11T11:11+0200

культура

молдова

евровидение

наталья гордиенко

филипп киркоров

новая волна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47144006_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_245dc79046fc6c744d42cdf94a1468c8.jpg

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известная молдавская поп-певица Наталья Гордиенко празднует 11 декабря свой день рождения. Еще один год жизни Натальи стал для нее весьма насыщенным в творческом плане, все это время Sputnik Молдова с интересом наблюдал за развитием карьеры певицы.В 2021-м Гордиенко уже во второй раз выступила в финале международного песенного конкурса "Евровидение", представив Молдову зажигательной композицией Sugar. Свое итоговое 13-е место певица расценила как несомненный успех."Я с огромной гордостью несла в Роттердаме флаг Молдовы. Считаю, мы очень достойно представили страну. Думаю, это подтвердила и реакция людей – нам писали, звонили со всего мира. Эту поддержку во время выступления я ощущала буквально на клеточном уровне", – рассказала Гордиенко в интервью Sputnik Молдова.А еще на "Евровидении" этого года Наталья установила своеобразный рекорд, взяв во время исполнения самую длинную в истории конкурса ноту."Организационный комитет "Евровидения" официально подтвердил, что мы установили рекорд, – самая длинная нота в истории конкурса. Им я тоже горжусь, потому что это совсем непросто: три минуты танцевать и петь, а затем вытянуть эти 17 секунд. Да, тут сыграли роль определенные физиологические данные, но и, безусловно, многие часы работы, тренировок. Так что Молдова уже вошла в историю конкурса "Евровидение"", – сказала певица. Кроме того, в этом году развивался творческий союз Гордиенко с российским певцом и продюсером Филиппом Киркоровым, который курировал в том числе и весь проект Натальи, связанный с "Евровидением". Разумеется, рядом была и вся команда Киркорова Dream Team – композитор Димитрис Контопулос, продюсер Илиас Кокотос, а также потрясающий, известный всей Европе хореограф, постановщик номеров Фокас Евангелинос. "Филипп Бедросович принял в проекте максимальное, непосредственное участие. По всем вопросам мы с ним постоянно контактировали – и вживую, и онлайн, хотя он тоже очень занятой человек. Филипп Киркоров щедро вложил в наш проект свою душу, знания, опыт и время", – утверждает певица.На другом международном конкурсе – "Новая волна - 2021", в котором Наталья участвовала в качестве приглашенного гостя, молдавская исполнительница реализовала еще одну давнюю свою мечту."Заветное желание, которое хранила в своем сердце всегда. Вчера оно исполнилось! Я познакомилась с Софьей Михайловной Ротару. Я всегда с восхищением смотрела на эту потрясающую Артистку, гордилась, что мы обе из Молдовы", – рассказала Гордиенко.В этом году певица начала реализовывать в Молдове особый проект – детскую Академию творчества. "Семья – это главное! Так долго я еще не отсутствовала, но мы с Кристи стойко выдержали период разлуки. Он (сын певицы Кристиан. – Ред.), кстати, очень гордится своей мамой и знает, что впереди его ждут только хорошие приключения", – отметила Наталья на своей странице в соцсети. Ну а осенью Гордиенко представила свой новый видеоклип – на сингл High heels ("Высокие каблуки"), премьера которого состоялась чуть ранее на фестивале "Новая волна" в Сочи.Во время его съемок ради эффектной сцены в клипе Наталья не побоялась выполнить опасный каскадерский трюк и поднялась на тросах над Дарницким мостом в центре Киева.А еще Гордиенко успела принять участие в фестивале "Жара", в праздничном шоу Валентина Юдашкина, станцевать с Димой Биланом на премии FASHION PEOPLE AWARDS 2021 и выступить на премии "Виктория".А еще Наталья приняла участие в "Песне года" и съемках новогодней сказки на одном из российских телеканалов. Эфиры покажут в новогодние праздники.Сегодня певица все так же полна энергии и творческих планов, Sputnik Молдова искренне желает Наталье их в полной мере реализовать.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

молдова, евровидение, наталья гордиенко, филипп киркоров, новая волна