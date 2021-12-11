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Наталья Гордиенко празднует день рождения
10:25 11.12.2021 (обновлено: 11:11 11.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаталья Гордиенко на красной дорожке перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2021"
Заслуженная артистка Молдовы прожила весьма насыщенный творческий год.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известная молдавская поп-певица Наталья Гордиенко празднует 11 декабря свой день рождения.
Еще один год жизни Натальи стал для нее весьма насыщенным в творческом плане, все это время Sputnik Молдова с интересом наблюдал за развитием карьеры певицы.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаталья Гордиенко на красной дорожке перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2021"
Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2021"
В 2021-м Гордиенко уже во второй раз выступила в финале международного песенного конкурса "Евровидение", представив Молдову зажигательной композицией Sugar. Свое итоговое 13-е место певица расценила как несомненный успех.
"Я с огромной гордостью несла в Роттердаме флаг Молдовы. Считаю, мы очень достойно представили страну. Думаю, это подтвердила и реакция людей – нам писали, звонили со всего мира. Эту поддержку во время выступления я ощущала буквально на клеточном уровне", – рассказала Гордиенко в интервью Sputnik Молдова.
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDNatalia Gordienko
Natalia Gordienko
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
А еще на "Евровидении" этого года Наталья установила своеобразный рекорд, взяв во время исполнения самую длинную в истории конкурса ноту.
"Организационный комитет "Евровидения" официально подтвердил, что мы установили рекорд, – самая длинная нота в истории конкурса. Им я тоже горжусь, потому что это совсем непросто: три минуты танцевать и петь, а затем вытянуть эти 17 секунд. Да, тут сыграли роль определенные физиологические данные, но и, безусловно, многие часы работы, тренировок. Так что Молдова уже вошла в историю конкурса "Евровидение"", – сказала певица.
Кроме того, в этом году развивался творческий союз Гордиенко с российским певцом и продюсером Филиппом Киркоровым, который курировал в том числе и весь проект Натальи, связанный с "Евровидением". Разумеется, рядом была и вся команда Киркорова Dream Team – композитор Димитрис Контопулос, продюсер Илиас Кокотос, а также потрясающий, известный всей Европе хореограф, постановщик номеров Фокас Евангелинос.
Международный конкурс песни "Евровидение-2021"
© Sputnik / Владимир Астапкович/
"Филипп Бедросович принял в проекте максимальное, непосредственное участие. По всем вопросам мы с ним постоянно контактировали – и вживую, и онлайн, хотя он тоже очень занятой человек. Филипп Киркоров щедро вложил в наш проект свою душу, знания, опыт и время", – утверждает певица.
На другом международном конкурсе – "Новая волна - 2021", в котором Наталья участвовала в качестве приглашенного гостя, молдавская исполнительница реализовала еще одну давнюю свою мечту.
© Sputnik / Екатерина ЛызловаНаталья Гордиенко на открытии конкурса "Новая волна-2021" в Сочи
Наталья Гордиенко на открытии конкурса "Новая волна-2021" в Сочи
© Sputnik / Екатерина Лызлова
"Заветное желание, которое хранила в своем сердце всегда. Вчера оно исполнилось! Я познакомилась с Софьей Михайловной Ротару. Я всегда с восхищением смотрела на эту потрясающую Артистку, гордилась, что мы обе из Молдовы", – рассказала Гордиенко.
В этом году певица начала реализовывать в Молдове особый проект – детскую Академию творчества.
"Семья – это главное! Так долго я еще не отсутствовала, но мы с Кристи стойко выдержали период разлуки. Он (сын певицы Кристиан. – Ред.), кстати, очень гордится своей мамой и знает, что впереди его ждут только хорошие приключения", – отметила Наталья на своей странице в соцсети.
Ну а осенью Гордиенко представила свой новый видеоклип – на сингл High heels ("Высокие каблуки"), премьера которого состоялась чуть ранее на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Во время его съемок ради эффектной сцены в клипе Наталья не побоялась выполнить опасный каскадерский трюк и поднялась на тросах над Дарницким мостом в центре Киева.
А еще Гордиенко успела принять участие в фестивале "Жара", в праздничном шоу Валентина Юдашкина, станцевать с Димой Биланом на премии FASHION PEOPLE AWARDS 2021 и выступить на премии "Виктория".
А еще Наталья приняла участие в "Песне года" и съемках новогодней сказки на одном из российских телеканалов. Эфиры покажут в новогодние праздники.
Сегодня певица все так же полна энергии и творческих планов, Sputnik Молдова искренне желает Наталье их в полной мере реализовать.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
Певица Наталья Гордиенко выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория – 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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Певица Наталья Гордиенко выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория – 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица, актриса Наталья Гордиенко на церемонии вручения премии Fashion People Awards в зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на церемонии вручения премии Fashion People Awards в зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.
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Певица Наталья Гордиенко выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория – 2021" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на церемонии вручения премии Fashion People Awards в зале "Крокус Сити Холл" в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.
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Певица, актриса Наталья Гордиенко на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве.