https://ru.sputnik.md/20211211/ostanovlennyy-na-granitse-moldovy-pravozaschitnik-obratitsya-v-oon-i-sovet-evropy-47150864.html
Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
Недружественными действиями в отношении наблюдателей молдавские власти лишь придают большего резонанса выборам в Приднестровье, считает общественный деятель из России.
2021-12-11T15:23+0200
2021-12-11T15:23+0200
2021-12-11T15:44+0200
политика
в молдове
приднестровье
выборы
правозащитники
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод намерен обратиться к Комиссару по правам человека Совета Европы и соответствующий Комитет ООН после того, как был остановлен 10 декабря на паспортном контроле аэропорта Кишинева.Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напоминает, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказы в прохождении на территорию Молдовы.И вот ситуация повторяется."Вчера, во Всемирный день прав человека, Молдова показала свою лицо во всей красе. В аэропорту на паспортном контроле у меня забрали паспорт, попросили отойти к какому-то кабинету, на двери которого не было никакой таблички, несколько раз выходил пограничник, спрашивал о целях визита, фотографировал мои билеты. Спрашивал, кто я. Я представился, сказав, что являюсь членом Президентского совета по правам человека. Ну и где-то через полчаса показали решение о запрете на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом документе, что не согласен с решением", – рассказал Брод.По словам правозащитника, формальным поводом его недопущения в Молдову стала якобы неспособность подтвердить цель визита в республику.При этом он отмечает, что представители молдавской власти сохраняли "официальную вежливость". Правозащитника проводили в зал ожидания, где он провел пять часов. Московские коллеги Брода купили ему билет на рейс "Аэрофлота" на вечер того же дня.Правозащитник признается, что не исключал вероятности, что пограничники применят к нему жесткие меры, вплоть до задержания и дальнейшей уголовной статьи. Такая практика есть в разных странах по отношению к наблюдателям, в том числе она применялась на Украине по отношению к тем, кто участвовал наблюдателем на выборах в Крыму, напоминает Александр Брод."Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным, это, конечно, абсурд", – утверждает Брод.О своем вчерашнем опыте общения с представителями молдавской власти он намерен поведать, например, Комиссару по правам человека Совета Европы."Речь не только обо мне, но и о моих коллегах из Общественной палаты России, которых хорошо знают не только в РФ, но и в Европе. Мне известно, что и правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову. Как и представители Института стран СНГ", – сообщил правозащитник.Впрочем, Брод признается, что получить ответы на эти свои обращения он особо не рассчитывает.
https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html
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в молдове, приднестровье, выборы, правозащитники
Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
15:23 11.12.2021 (обновлено: 15:44 11.12.2021)
Недружественными действиями в отношении наблюдателей молдавские власти лишь придают большего резонанса выборам в Приднестровье, считает общественный деятель из России.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод намерен обратиться к Комиссару по правам человека Совета Европы и соответствующий Комитет ООН после того, как был остановлен 10 декабря на паспортном контроле аэропорта Кишинева.
Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напоминает, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказы в прохождении на территорию Молдовы.
И вот ситуация повторяется.
"Вчера, во Всемирный день прав человека, Молдова показала свою лицо во всей красе. В аэропорту на паспортном контроле у меня забрали паспорт, попросили отойти к какому-то кабинету, на двери которого не было никакой таблички, несколько раз выходил пограничник, спрашивал о целях визита, фотографировал мои билеты. Спрашивал, кто я. Я представился, сказав, что являюсь членом Президентского совета по правам человека. Ну и где-то через полчаса показали решение о запрете на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом документе, что не согласен с решением", – рассказал Брод.
По словам правозащитника, формальным поводом его недопущения в Молдову стала якобы неспособность подтвердить цель визита в республику.
"Когда я пытался задавать вопросы и просил разъяснить мне более подробно нормы молдавского законодательства и объяснить причину отказа, пограничники ничего внятного сказать не могли. И вообще, как мне показалось, чувствовали себя неуверенно, говорили очень сбивчиво, прятали глаза и явно были не в своей тарелке", – говорит Брод.
При этом он отмечает, что представители молдавской власти сохраняли "официальную вежливость". Правозащитника проводили в зал ожидания, где он провел пять часов. Московские коллеги Брода купили ему билет на рейс "Аэрофлота" на вечер того же дня.
Правозащитник признается, что не исключал вероятности, что пограничники применят к нему жесткие меры, вплоть до задержания и дальнейшей уголовной статьи. Такая практика есть в разных странах по отношению к наблюдателям, в том числе она применялась на Украине по отношению к тем, кто участвовал наблюдателем на выборах в Крыму, напоминает Александр Брод.
"Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным, это, конечно, абсурд", – утверждает Брод.
О своем вчерашнем опыте общения с представителями молдавской власти он намерен поведать, например, Комиссару по правам человека Совета Европы.
"Речь не только обо мне, но и о моих коллегах из Общественной палаты России, которых хорошо знают не только в РФ, но и в Европе. Мне известно, что и правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову. Как и представители Института стран СНГ", – сообщил правозащитник.
Впрочем, Брод признается, что получить ответы на эти свои обращения он особо не рассчитывает.