Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211211/ostanovlennyy-na-granitse-moldovy-pravozaschitnik-obratitsya-v-oon-i-sovet-evropy-47150864.html
Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
Недружественными действиями в отношении наблюдателей молдавские власти лишь придают большего резонанса выборам в Приднестровье, считает общественный деятель из России.
2021-12-11T15:23+0200
2021-12-11T15:44+0200
политика
в молдове
приднестровье
выборы
правозащитники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47150657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2cab9eb8ceb12d09b24f33a873a4a71.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод намерен обратиться к Комиссару по правам человека Совета Европы и соответствующий Комитет ООН после того, как был остановлен 10 декабря на паспортном контроле аэропорта Кишинева.Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напоминает, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказы в прохождении на территорию Молдовы.И вот ситуация повторяется."Вчера, во Всемирный день прав человека, Молдова показала свою лицо во всей красе. В аэропорту на паспортном контроле у меня забрали паспорт, попросили отойти к какому-то кабинету, на двери которого не было никакой таблички, несколько раз выходил пограничник, спрашивал о целях визита, фотографировал мои билеты. Спрашивал, кто я. Я представился, сказав, что являюсь членом Президентского совета по правам человека. Ну и где-то через полчаса показали решение о запрете на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом документе, что не согласен с решением", – рассказал Брод.По словам правозащитника, формальным поводом его недопущения в Молдову стала якобы неспособность подтвердить цель визита в республику.При этом он отмечает, что представители молдавской власти сохраняли "официальную вежливость". Правозащитника проводили в зал ожидания, где он провел пять часов. Московские коллеги Брода купили ему билет на рейс "Аэрофлота" на вечер того же дня.Правозащитник признается, что не исключал вероятности, что пограничники применят к нему жесткие меры, вплоть до задержания и дальнейшей уголовной статьи. Такая практика есть в разных странах по отношению к наблюдателям, в том числе она применялась на Украине по отношению к тем, кто участвовал наблюдателем на выборах в Крыму, напоминает Александр Брод."Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным, это, конечно, абсурд", – утверждает Брод.О своем вчерашнем опыте общения с представителями молдавской власти он намерен поведать, например, Комиссару по правам человека Совета Европы."Речь не только обо мне, но и о моих коллегах из Общественной палаты России, которых хорошо знают не только в РФ, но и в Европе. Мне известно, что и правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову. Как и представители Института стран СНГ", – сообщил правозащитник.Впрочем, Брод признается, что получить ответы на эти свои обращения он особо не рассчитывает.
https://ru.sputnik.md/20211211/kholodov-moldavskie-pogranichniki-nazvali-tsel-moego-vizita-v-moldovu-neiskrenney-47148542.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47150657_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_a4e71b520d402e3076c428e9e8059933.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, выборы, правозащитники

Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы

15:23 11.12.2021 (обновлено: 15:44 11.12.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловАлександр Брод
Александр Брод - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Недружественными действиями в отношении наблюдателей молдавские власти лишь придают большего резонанса выборам в Приднестровье, считает общественный деятель из России.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод намерен обратиться к Комиссару по правам человека Совета Европы и соответствующий Комитет ООН после того, как был остановлен 10 декабря на паспортном контроле аэропорта Кишинева.
Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напоминает, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказы в прохождении на территорию Молдовы.
И вот ситуация повторяется.
"Вчера, во Всемирный день прав человека, Молдова показала свою лицо во всей красе. В аэропорту на паспортном контроле у меня забрали паспорт, попросили отойти к какому-то кабинету, на двери которого не было никакой таблички, несколько раз выходил пограничник, спрашивал о целях визита, фотографировал мои билеты. Спрашивал, кто я. Я представился, сказав, что являюсь членом Президентского совета по правам человека. Ну и где-то через полчаса показали решение о запрете на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом документе, что не согласен с решением", – рассказал Брод.
По словам правозащитника, формальным поводом его недопущения в Молдову стала якобы неспособность подтвердить цель визита в республику.

"Когда я пытался задавать вопросы и просил разъяснить мне более подробно нормы молдавского законодательства и объяснить причину отказа, пограничники ничего внятного сказать не могли. И вообще, как мне показалось, чувствовали себя неуверенно, говорили очень сбивчиво, прятали глаза и явно были не в своей тарелке", – говорит Брод.

При этом он отмечает, что представители молдавской власти сохраняли "официальную вежливость". Правозащитника проводили в зал ожидания, где он провел пять часов. Московские коллеги Брода купили ему билет на рейс "Аэрофлота" на вечер того же дня.
Правозащитник признается, что не исключал вероятности, что пограничники применят к нему жесткие меры, вплоть до задержания и дальнейшей уголовной статьи. Такая практика есть в разных странах по отношению к наблюдателям, в том числе она применялась на Украине по отношению к тем, кто участвовал наблюдателем на выборах в Крыму, напоминает Александр Брод.
"Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным, это, конечно, абсурд", – утверждает Брод.
Александр Холодов - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Общество
Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
13:23
О своем вчерашнем опыте общения с представителями молдавской власти он намерен поведать, например, Комиссару по правам человека Совета Европы.
"Речь не только обо мне, но и о моих коллегах из Общественной палаты России, которых хорошо знают не только в РФ, но и в Европе. Мне известно, что и правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову. Как и представители Института стран СНГ", – сообщил правозащитник.
Впрочем, Брод признается, что получить ответы на эти свои обращения он особо не рассчитывает.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
15:49Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
15:23Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
14:45Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
14:16Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
13:55В центре Кишинева загорелся автомобиль
13:23Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
12:55Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
12:23В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
11:48В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
11:16Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
10:51Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС
10:25Наталья Гордиенко празднует день рождения
09:45Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:12В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"
08:37Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия
08:00Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
07:30Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
07:00Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди
00:02Погодные рекорды Молдовы 11 декабря