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Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены
Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены
На пункте пропуска через молдавско-румынскую границу в Леушенах пограничная полиция увеличила пропускную способность.
2021-12-11T18:20+0200
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леушены
пограничная полиция
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. На КПП Леушены открыты две новые полосы пограничного контроля – для автобусов и микроавтобусов, которые въезжают в Молдову.В Погранполиции обещают, что постепенно откроются и другие полосы для прохождения контроля в Леушенах, которые пока ремонтируются.
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леушены, пограничная полиция, в молдове

Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены

18:20 11.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariПограничная полиция
Пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Пограничная полиция увеличила пропускную способность контрольно-пропускного пункта через молдавско-румынскую границу.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. На КПП Леушены открыты две новые полосы пограничного контроля – для автобусов и микроавтобусов, которые въезжают в Молдову.

"С 20.00 10 декабря пограничники вместе с представителями Таможенной службы возобновили контроль на новых контольно-пропускных полосах, чтобы упростить процедуры проверки и сократить время ожидания", – говорится в сообщении пограничников в соцсети.

В Погранполиции обещают, что постепенно откроются и другие полосы для прохождения контроля в Леушенах, которые пока ремонтируются.
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