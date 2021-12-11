https://ru.sputnik.md/20211211/otkrylis-dve-novye-polosy-kontrolya-na-kpp-leusheny-47153893.html

Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены

Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены

На пункте пропуска через молдавско-румынскую границу в Леушенах пограничная полиция увеличила пропускную способность.

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леушены

пограничная полиция

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. На КПП Леушены открыты две новые полосы пограничного контроля – для автобусов и микроавтобусов, которые въезжают в Молдову.В Погранполиции обещают, что постепенно откроются и другие полосы для прохождения контроля в Леушенах, которые пока ремонтируются.

леушены

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

леушены, пограничная полиция, в молдове