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Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Какой была температура 11 декабря в Молдове в разные годы
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы одиннадцатого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

00:02 11.12.2021
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Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы одиннадцатого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 11 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,4 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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