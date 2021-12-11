https://ru.sputnik.md/20211211/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya-47137939.html

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

Какой была температура 11 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы одиннадцатого декабря специалисты зафиксировали в начале нынешнего века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 декабря 2002 года столбик термометра упал до отметки в –14,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +13,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 27,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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