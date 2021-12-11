https://ru.sputnik.md/20211211/poka-vse-spali-brod-o-moldove-situatsiya-s-covid-dialog-nato-rossiya-47141880.html

Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия

Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-12-11T08:37+0200

2021-12-11T08:37+0200

2021-12-11T08:37+0200

в молдове

в мире

нато

диалог

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46667874_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7dcf41ebcfc4644da05a40148df56a6.jpg

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации НОМ Александр Брод прокомментировал отказ во въезде на территорию Молдовы."На паспортном контроле в аэропорту забрали паспорт, отвели к комнате, на двери которой не было таблички. Минут через 20 показали решение об отказе на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом решении, что не согласен с ним. Мне вручили ксерокопию документа, отвели в зал ожидания, при этом паспорт не возвращали", – заявил РИА Новости Брод.Он также сообщил, что перед тем, как вылететь обратно в российскую столицу, провел 5 часов в кишиневском аэропорту, а паспорт ему вернули перед самой посадкой на рейс. При этом, как отметил Брод, "пограничники были предельно вежливы, но толком не могли объяснить отказ во въезде, чувствовалось, что им было неловко".Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 269,1 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 269 миллионов 168 тысяч 292. Из них 5 миллионов 295 тысяч 491 человек скончался. Применены свыше 8 миллиардов 373 миллионов 165,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (49 833 439). Следом идут Индия (34 674 643) и Бразилия (22 177 059).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 782 тысячи 723 случая заражения, в Турции – 9 миллионов 4 тысячи 938, на Украине – 3 миллиона 717 тысяч 640, в Румынии – 1 миллион 791 тысяча 502, в Молдове – 369 тысяч 13."Спутник Лайт" в Сан-МариноВласти Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник лайт" в качестве бустерной дозы. В Российском фонде прямых инвестиций 23 ноября сообщили, что в Сан-Марино объявили о регистрации вакцины "Спутник Лайт". В том же месяце в страну поставили 4 тысячи доз этого препарата.Диалог НАТО-РФПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что формат диалога между НАТО и Россией пока не определен."Новой информации по формату у нас нет", – сказала Псаки на брифинге, пишет РИА Новости.До этого президент США Джо Байден говорил о подготовке контактов для обсуждения опасений России по отношению к НАТО и обещал представить подробности к пятнице.Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, "это их право иметь свои взгляды и требования". "Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы – свои, европейцы – свои", – сказала Псаки.

https://ru.sputnik.md/20211210/zamglavy-instituta-stran-sng-egorov-nam-ne-davali-dazhe-vody-47140563.html

https://ru.sputnik.md/20211210/stamm-omikron-47130694.html

https://ru.sputnik.md/20211208/putin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vstupit-v-nato-47065148.html

рф

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, в мире, нато, диалог, рф