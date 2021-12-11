https://ru.sputnik.md/20211211/poka-vse-spali-brod-o-moldove-situatsiya-s-covid-dialog-nato-rossiya-47141880.html
Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия
Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-12-11T08:37+0200
2021-12-11T08:37+0200
2021-12-11T08:37+0200
в молдове
в мире
нато
диалог
рф
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации НОМ Александр Брод прокомментировал отказ во въезде на территорию Молдовы."На паспортном контроле в аэропорту забрали паспорт, отвели к комнате, на двери которой не было таблички. Минут через 20 показали решение об отказе на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом решении, что не согласен с ним. Мне вручили ксерокопию документа, отвели в зал ожидания, при этом паспорт не возвращали", – заявил РИА Новости Брод.Он также сообщил, что перед тем, как вылететь обратно в российскую столицу, провел 5 часов в кишиневском аэропорту, а паспорт ему вернули перед самой посадкой на рейс. При этом, как отметил Брод, "пограничники были предельно вежливы, но толком не могли объяснить отказ во въезде, чувствовалось, что им было неловко".Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 269,1 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 269 миллионов 168 тысяч 292. Из них 5 миллионов 295 тысяч 491 человек скончался. Применены свыше 8 миллиардов 373 миллионов 165,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (49 833 439). Следом идут Индия (34 674 643) и Бразилия (22 177 059).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 782 тысячи 723 случая заражения, в Турции – 9 миллионов 4 тысячи 938, на Украине – 3 миллиона 717 тысяч 640, в Румынии – 1 миллион 791 тысяча 502, в Молдове – 369 тысяч 13."Спутник Лайт" в Сан-МариноВласти Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник лайт" в качестве бустерной дозы. В Российском фонде прямых инвестиций 23 ноября сообщили, что в Сан-Марино объявили о регистрации вакцины "Спутник Лайт". В том же месяце в страну поставили 4 тысячи доз этого препарата.Диалог НАТО-РФПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что формат диалога между НАТО и Россией пока не определен."Новой информации по формату у нас нет", – сказала Псаки на брифинге, пишет РИА Новости.До этого президент США Джо Байден говорил о подготовке контактов для обсуждения опасений России по отношению к НАТО и обещал представить подробности к пятнице.Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, "это их право иметь свои взгляды и требования". "Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы – свои, европейцы – свои", – сказала Псаки.
https://ru.sputnik.md/20211210/zamglavy-instituta-stran-sng-egorov-nam-ne-davali-dazhe-vody-47140563.html
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в молдове, в мире, нато, диалог, рф
Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации НОМ Александр Брод прокомментировал отказ во въезде на территорию Молдовы.
"На паспортном контроле в аэропорту забрали паспорт, отвели к комнате, на двери которой не было таблички. Минут через 20 показали решение об отказе на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом решении, что не согласен с ним. Мне вручили ксерокопию документа, отвели в зал ожидания, при этом паспорт не возвращали", – заявил РИА Новости
Брод.
Он также сообщил, что перед тем, как вылететь обратно в российскую столицу, провел 5 часов в кишиневском аэропорту, а паспорт ему вернули перед самой посадкой на рейс. При этом, как отметил Брод, "пограничники были предельно вежливы, но толком не могли объяснить отказ во въезде, чувствовалось, что им было неловко".
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 269,1 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 269 миллионов 168 тысяч 292. Из них 5 миллионов 295 тысяч 491 человек скончался. Применены свыше 8 миллиардов 373 миллионов 165,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (49 833 439). Следом идут Индия (34 674 643) и Бразилия (22 177 059).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 782 тысячи 723 случая заражения, в Турции – 9 миллионов 4 тысячи 938, на Украине – 3 миллиона 717 тысяч 640, в Румынии – 1 миллион 791 тысяча 502, в Молдове – 369 тысяч 13.
"Спутник Лайт" в Сан-Марино
Власти Сан-Марино с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник лайт" в качестве бустерной дозы.
В Российском фонде прямых инвестиций 23 ноября сообщили, что в Сан-Марино объявили о регистрации вакцины "Спутник Лайт". В том же месяце в страну поставили 4 тысячи доз этого препарата.
Диалог НАТО-РФ
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что формат диалога между НАТО и Россией пока не определен.
"Новой информации по формату у нас нет", – сказала Псаки на брифинге, пишет РИА Новости
.
До этого президент США Джо Байден говорил о подготовке контактов для обсуждения опасений России по отношению к НАТО и обещал представить подробности к пятнице.
Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, "это их право иметь свои взгляды и требования". "Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы – свои, европейцы – свои", – сказала Псаки.