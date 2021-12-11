https://ru.sputnik.md/20211211/rossiya-vaktsina-shtamm-omikron-47142463.html

В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"

В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"

Нужно ли менять вакцину с учетом распространения в мире штамма "омикрон", рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

2021-12-11T09:12+0200

2021-12-11T09:12+0200

2021-12-11T09:12+0200

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон". Об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Кроме того, специалист отметил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил "омикрон" от прибывших из ЮАР россиян, чьи анализы показали инфицирование именно этим штаммом коронавируса.Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19>>>Ранее руководитель центра Гамалеи говорил о том, что его специалисты подстраивают вакцину против "омикрона", такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон">>>Ранее премьер Наталья Гаврилица заявляла, что задача властей Молдовы оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в республике.

https://ru.sputnik.md/20211130/shtamm-omikron-46840511.html

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