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В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"
В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"
Нужно ли менять вакцину с учетом распространения в мире штамма "омикрон", рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
2021-12-11T09:12+0200
2021-12-11T09:12+0200
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон". Об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Кроме того, специалист отметил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил "омикрон" от прибывших из ЮАР россиян, чьи анализы показали инфицирование именно этим штаммом коронавируса.Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19&gt;&gt;&gt;Ранее руководитель центра Гамалеи говорил о том, что его специалисты подстраивают вакцину против "омикрона", такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон"&gt;&gt;&gt;Ранее премьер Наталья Гаврилица заявляла, что задача властей Молдовы оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в республике.
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в мире, россия, вакцина

В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"

09:12 11.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Нужно ли менять вакцину с учетом распространения в мире штамма "омикрон", рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон". Об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", – сказал Гинцбург.
Кроме того, специалист отметил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил "омикрон" от прибывших из ЮАР россиян, чьи анализы показали инфицирование именно этим штаммом коронавируса.
Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19>>>
Ранее руководитель центра Гамалеи говорил о том, что его специалисты подстраивают вакцину против "омикрона", такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон">>>
Ранее премьер Наталья Гаврилица заявляла, что задача властей Молдовы оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в республике.
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