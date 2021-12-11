https://ru.sputnik.md/20211211/rossiyskoy-pevitse-mary-gu-na-tri-goda-zapretili-vezd-na-ukrainu-47151488.html

Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину

Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину

Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".

2021-12-11T15:49+0200

2021-12-11T15:49+0200

2021-12-11T15:49+0200

культура

в мире

украина

запрет

въезд

певица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47151083_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_8f53ef0b7758c178e80feeabf8edf8bc.jpg

КИШИНЕВ, 11 дек – Spuntik. Российской певице и блогеру Mary Gu и организатору ее концерта в Киеве на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила певица на своей странице в Instagram.Также Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".В субботу Государственная пограничная служба Украины сообщила, что причиной трехлетнего запрета на въезд на территорию этой страны стало посещение Крыма."Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", – сказано в заявлении Погранслужбы в Facebook.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20190205/rossiyskuyu-televeduschuyu-i-blogera-anastasiyu-ivleevu-ne-pustili-na-ukraine-24521965.html

https://ru.sputnik.md/20210908/putin-glave-evrosovetaec-provodit-diskriminatsionnuyu-politiku-po-krymu-44589626.html

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, запрет, въезд, певица