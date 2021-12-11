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Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".
2021-12-11T15:49+0200
2021-12-11T15:49+0200
культура
в мире
украина
запрет
въезд
певица
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КИШИНЕВ, 11 дек – Spuntik. Российской певице и блогеру Mary Gu и организатору ее концерта в Киеве на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила певица на своей странице в Instagram.Также Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".В субботу Государственная пограничная служба Украины сообщила, что причиной трехлетнего запрета на въезд на территорию этой страны стало посещение Крыма."Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", – сказано в заявлении Погранслужбы в Facebook.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20190205/rossiyskuyu-televeduschuyu-i-blogera-anastasiyu-ivleevu-ne-pustili-na-ukraine-24521965.html
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в мире, украина, запрет, въезд, певица

Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину

15:49 11.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Okras / Mary Gu
Mary Gu - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Okras /
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Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".
КИШИНЕВ, 11 дек – Spuntik. Российской певице и блогеру Mary Gu и организатору ее концерта в Киеве на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила певица на своей странице в Instagram.
"Киев, срочные и грустные новости. Концерт, который должен был состояться 10 декабря, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины", – сообщила исполнительница в сторис.
Также Mary Gu сообщила, что в течение нескольких часов она находилась "в таможенной зоне аэропорта Борисполя без еды и воды".
В субботу Государственная пограничная служба Украины сообщила, что причиной трехлетнего запрета на въезд на территорию этой страны стало посещение Крыма.
"Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", – сказано в заявлении Погранслужбы в Facebook.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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