https://ru.sputnik.md/20211211/russky-dom-kishinev-stranovaya-konferentsiya-sootechestvennikov-47152267.html

В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников

В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников

Русские общины Молдовы констатировали свою неослабевающую связь с Российской Федерацией.

2021-12-11T17:46+0200

2021-12-11T17:46+0200

2021-12-11T17:57+0200

общество

соотечественники

конференция

россотрудничество в молдове

в молдове

россия

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе 11 декабря прошла 13-я Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Молдове. Организаторами мероприятия выступили Посольство России в Молдове, молдавское представительство Россотрудничества, Координационный совет российских соотечественников в РМ.Открыл конференцию Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.Другим важным событием 2021 года посол назвал 80-летие начала Великой Отечественной войны. Васнецов высоко оценил работу русских общин и профильных организаций в Молдове по увековечиванию памяти о тех страшных и героических событиях.Память об общей Великой Победе объединяет народы бывшего СССР>>>На конференции также присутствовала делегация российских депутатов и сенаторов, представлявших фактически все фракции."Консолидация соотечественников – один из приоритетов современной российской политики. Вопрос этот в нашей стране рассматривают в том числе и в контексте национальной безопасности. В Совете Федерации сегодня уделяется огромное внимание защите прав российских соотечественников, за последние годы уровень финансирования на эти цели вырос в три раза", – заявил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.Его мысль продолжил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров."Только за последние три года нашим Комитетом было принято более десятка законов, направленных на защиту прав российских соотечественников. На днях мы вышли с новой инициативой: в январе следующего года провести большой просветительский форум, посвященный проблемам соотечественников, проживающих за пределами России. Надеемся, русские общины Молдовы примут в этом мероприятии самое деятельное участие" – сказал Туров.Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ>>>В рамках работы конференции заслушали около десятка докладов. В том числе их представили председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович, глава Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, поэтесса Олеся Рудягина.Среди приоритетных направлений, названных в докладах, – противодействие фальсификации истории, массовому нарушению прав национальных меньшинств в Молдове, работа с молодежью и образовательными учреждениями республики, сотрудничество с аккредитованными в Молдове российскими СМИ, взаимодействие с Русской православной церковью.В завершении кишиневской 13-ой Страновой конференции была принята итоговая резолюция.

https://ru.sputnik.md/20211209/ministr-kultury-prodan-vstretilsya-s-poslom-rossii-vasnetsovym-47101403.html

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соотечественники, конференция, россотрудничество в молдове, в молдове, россия