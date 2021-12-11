Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211211/russky-dom-kishinev-stranovaya-konferentsiya-sootechestvennikov-47152267.html
В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников
В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников
Русские общины Молдовы констатировали свою неослабевающую связь с Российской Федерацией.
2021-12-11T17:46+0200
2021-12-11T17:57+0200
общество
соотечественники
конференция
россотрудничество в молдове
в молдове
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47152481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2db5d29b1ca477114ce51d119522e4c1.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе 11 декабря прошла 13-я Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Молдове. Организаторами мероприятия выступили Посольство России в Молдове, молдавское представительство Россотрудничества, Координационный совет российских соотечественников в РМ.Открыл конференцию Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.Другим важным событием 2021 года посол назвал 80-летие начала Великой Отечественной войны. Васнецов высоко оценил работу русских общин и профильных организаций в Молдове по увековечиванию памяти о тех страшных и героических событиях.Память об общей Великой Победе объединяет народы бывшего СССР&gt;&gt;&gt;На конференции также присутствовала делегация российских депутатов и сенаторов, представлявших фактически все фракции."Консолидация соотечественников – один из приоритетов современной российской политики. Вопрос этот в нашей стране рассматривают в том числе и в контексте национальной безопасности. В Совете Федерации сегодня уделяется огромное внимание защите прав российских соотечественников, за последние годы уровень финансирования на эти цели вырос в три раза", – заявил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.Его мысль продолжил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров."Только за последние три года нашим Комитетом было принято более десятка законов, направленных на защиту прав российских соотечественников. На днях мы вышли с новой инициативой: в январе следующего года провести большой просветительский форум, посвященный проблемам соотечественников, проживающих за пределами России. Надеемся, русские общины Молдовы примут в этом мероприятии самое деятельное участие" – сказал Туров.Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ&gt;&gt;&gt;В рамках работы конференции заслушали около десятка докладов. В том числе их представили председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович, глава Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, поэтесса Олеся Рудягина.Среди приоритетных направлений, названных в докладах, – противодействие фальсификации истории, массовому нарушению прав национальных меньшинств в Молдове, работа с молодежью и образовательными учреждениями республики, сотрудничество с аккредитованными в Молдове российскими СМИ, взаимодействие с Русской православной церковью.В завершении кишиневской 13-ой Страновой конференции была принята итоговая резолюция.
https://ru.sputnik.md/20211209/ministr-kultury-prodan-vstretilsya-s-poslom-rossii-vasnetsovym-47101403.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0b/47152481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_921b9a87ace1abd74259cda62e12d642.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
соотечественники, конференция, россотрудничество в молдове, в молдове, россия

В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников

17:46 11.12.2021 (обновлено: 17:57 11.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСтрановая конференция в Русском доме Кишинева
Страновая конференция в Русском доме Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Русские общины Молдовы констатировали свою неослабевающую связь с Российской Федерацией.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе 11 декабря прошла 13-я Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Молдове. Организаторами мероприятия выступили Посольство России в Молдове, молдавское представительство Россотрудничества, Координационный совет российских соотечественников в РМ.
© Sputnik / Дмитрий ТереховПосол России Олег Васнецов открыл 13-ю Страновую конференцию
Посол Васнецов открыл 13-ю Страновую конференцию - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Посол России Олег Васнецов открыл 13-ю Страновую конференцию
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Открыл конференцию Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

"Сегодня сюда съехались представители русских общин со всех уголков Молдовы и Приднестровья. Основным событием уходящего года были, конечно, выборы в Государственную Думу России. Они показали искреннюю заинтересованность соотечественников в максимальном вовлечении в этот политический процесс. И мы благодарны вам за столь высокую активность", – заявил Васнецов.

Другим важным событием 2021 года посол назвал 80-летие начала Великой Отечественной войны. Васнецов высоко оценил работу русских общин и профильных организаций в Молдове по увековечиванию памяти о тех страшных и героических событиях.
Память об общей Великой Победе объединяет народы бывшего СССР>>>
На конференции также присутствовала делегация российских депутатов и сенаторов, представлявших фактически все фракции.
"Консолидация соотечественников – один из приоритетов современной российской политики. Вопрос этот в нашей стране рассматривают в том числе и в контексте национальной безопасности. В Совете Федерации сегодня уделяется огромное внимание защите прав российских соотечественников, за последние годы уровень финансирования на эти цели вырос в три раза", – заявил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.
Его мысль продолжил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.
© Sputnik / Дмитрий ТереховЗампред комитета Думы по делам СНГ Артем Туров
Зампред комитета Думы по делам СНГ Артем Туров - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Зампред комитета Думы по делам СНГ Артем Туров
© Sputnik / Дмитрий Терехов
"Только за последние три года нашим Комитетом было принято более десятка законов, направленных на защиту прав российских соотечественников. На днях мы вышли с новой инициативой: в январе следующего года провести большой просветительский форум, посвященный проблемам соотечественников, проживающих за пределами России. Надеемся, русские общины Молдовы примут в этом мероприятии самое деятельное участие" – сказал Туров.
Договор о дружбе между Молдовой и Россией – стратегический документ>>>
В рамках работы конференции заслушали около десятка докладов. В том числе их представили председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович, глава Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул, председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, поэтесса Олеся Рудягина.
Среди приоритетных направлений, названных в докладах, – противодействие фальсификации истории, массовому нарушению прав национальных меньшинств в Молдове, работа с молодежью и образовательными учреждениями республики, сотрудничество с аккредитованными в Молдове российскими СМИ, взаимодействие с Русской православной церковью.
В завершении кишиневской 13-ой Страновой конференции была принята итоговая резолюция.
Здание посольства России в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Культура
Министр культуры Продан встретился с послом России Васнецовым
9 декабря, 19:45
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:01Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:51Красносельский: выдворение российских граждан – недопустимо и противоправно
18:20Открылись две новые полосы контроля на КПП Леушены
17:46В Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников
17:23В МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
16:51Санду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
16:20Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
15:49Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
15:23Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
14:45Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
14:16Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
13:55В центре Кишинева загорелся автомобиль
13:23Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
12:55Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
12:23В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
11:48В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
11:16Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
10:51Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС
10:25Наталья Гордиенко празднует день рождения
09:45Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации