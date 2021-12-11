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Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди
Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди
2021-12-11T07:00+0200
2021-12-11T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Будет облачно, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами опустится туман.Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 декабря: днем – от +8 до +10, ночью – от +5 до +7 градусов.С 12 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Далее снова будет холодать до предела между 0 и +5 градусов. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, святителя Феодора Ростовского, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных, священномученика Серафима Чичагова, священномучеников Алексия Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего, пресвитеров, преподобномучеников Рафаила Тюпина, иеромонаха, Викентия Никольского, мученицы Параскевы Федоровой, священномученика Николая Крылова.В народе 11 декабря называют Сойкиным днем. Поэтому строго-настрого запрещается обижать эту птичку. Напротив, если она подлетит к окну, нужно его открыть, впуская тем самым в дом удачу.День считается неподходящим для признаний в любви. Наши предки говорили: отношения, рожденные 11 декабря, долго не продлятся.Не стоит также планировать совместную жизнь, путешествия или переезды (не говоря уже о реальных действиях в этих направлениях). Любая активность 11 декабря окажется в лучшем случае бесполезной.Уборку, смену постельного белья, стирку и другие домашние работы необходимо перенести на другой день, если хотите сохранить в доме благополучие и финансовую стабильность.
https://ru.sputnik.md/20211209/sneg-v-evrope-v-avstrii-pereboi-s-elektrichestvom-v-italii-perenesli-match-47088679.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди

07:00 11.12.2021
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Будет облачно, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами опустится туман.
Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 декабря: днем – от +8 до +10, ночью – от +5 до +7 градусов.
С 12 декабря в стране потеплеет, дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидаются дожди. Далее снова будет холодать до предела между 0 и +5 градусов. До 17 декабря синоптики прогнозируют слабые дожди или мокрый снег.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, святителя Феодора Ростовского, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных, священномученика Серафима Чичагова, священномучеников Алексия Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего, пресвитеров, преподобномучеников Рафаила Тюпина, иеромонаха, Викентия Никольского, мученицы Параскевы Федоровой, священномученика Николая Крылова.
В народе 11 декабря называют Сойкиным днем. Поэтому строго-настрого запрещается обижать эту птичку. Напротив, если она подлетит к окну, нужно его открыть, впуская тем самым в дом удачу.
День считается неподходящим для признаний в любви. Наши предки говорили: отношения, рожденные 11 декабря, долго не продлятся.
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Не стоит также планировать совместную жизнь, путешествия или переезды (не говоря уже о реальных действиях в этих направлениях). Любая активность 11 декабря окажется в лучшем случае бесполезной.
Уборку, смену постельного белья, стирку и другие домашние работы необходимо перенести на другой день, если хотите сохранить в доме благополучие и финансовую стабильность.
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