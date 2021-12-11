https://ru.sputnik.md/20211211/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldova-47155307.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-11T19:01+0200
2021-12-11T19:01+0200
2021-12-11T19:05+0200
коронавирус
в молдове
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минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному – из Румынии и Германии.За минувшие сутки проведено 5092 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 369 402.У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: 2 – у врачей, 4 – у медсестер, 1 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 802 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 108 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 24).В то же время за сутки выздоровели 403 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 965.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений, включая четверых умерших в Приднестровье.Общее число скончавшихся на данный момент – 9354.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211211/rossiya-vaktsina-shtamm-omikron-47142463.html
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Яна Захарова
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:01 11.12.2021 (обновлено: 19:05 11.12.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному – из Румынии и Германии.
За минувшие сутки проведено 5092 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 369 402.
У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: 2 – у врачей, 4 – у медсестер, 1 – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 802 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 108 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 24).
В то же время за сутки выздоровели 403 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 965.
Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений, включая четверых умерших в Приднестровье.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9354.
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.