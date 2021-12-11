https://ru.sputnik.md/20211211/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldova-47155307.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-11T19:01+0200

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 389 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрированы четыре случая "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному – из Румынии и Германии.За минувшие сутки проведено 5092 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 369 402.У работников системы здравоохранения выявлено 7 случаев инфицирования: 2 – у врачей, 4 – у медсестер, 1 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 802 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 108 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 24).В то же время за сутки выздоровели 403 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 353 965.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений, включая четверых умерших в Приднестровье.Общее число скончавшихся на данный момент – 9354.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211211/rossiya-vaktsina-shtamm-omikron-47142463.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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