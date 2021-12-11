https://ru.sputnik.md/20211211/tsentr-kishinev-zagorelsya-avtomobil-47148924.html
В центре Кишинева загорелся автомобиль
В центре Кишинева загорелся автомобиль
Несмотря на скорое прибытие на место ЧП пожарных, автомобиль успел наполовину сгореть.
2021-12-11T13:55+0200
2021-12-11T13:55+0200
2021-12-11T13:55+0200
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В центре Кишинева в субботу днем загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок на единый экстренный номер 112 поступил в 11.20.В ведомстве добавили, что половина автомобиля успела сгореть, а причины возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.
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Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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в молдове, кишинев, авто, сгорел
В центре Кишинева загорелся автомобиль
Несмотря на скорое прибытие на место ЧП пожарных, автомобиль успел наполовину сгореть.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В центре Кишинева в субботу днем загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По информации ведомства, звонок на единый экстренный номер 112 поступил в 11.20.
"Автомобиль Renault Megan загорелся на улице 31 августа 1989, 19. Незамедлительно на место выехал экипаж пожарных, которые ликвидировали горение в 11.28", – сообщили в ГИЧС.
В ведомстве добавили, что половина автомобиля успела сгореть, а причины возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.