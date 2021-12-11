Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211211/tsentr-kishinev-zagorelsya-avtomobil-47148924.html
В центре Кишинева загорелся автомобиль
В центре Кишинева загорелся автомобиль
Несмотря на скорое прибытие на место ЧП пожарных, автомобиль успел наполовину сгореть.
2021-12-11T13:55+0200
2021-12-11T13:55+0200
новости кишинева
в молдове
кишинев
авто
сгорел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/16/44130000_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fcfadd4e01d0c8b8fe828066ae93e5fe.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В центре Кишинева в субботу днем загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок на единый экстренный номер 112 поступил в 11.20.В ведомстве добавили, что половина автомобиля успела сгореть, а причины возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/16/44130000_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3591fe0cd5f0fcde3862d0f82bc7e2ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, авто, сгорел

В центре Кишинева загорелся автомобиль

13:55 11.12.2021
© Sputnik / Anatolii KiriakПожарный
Пожарный - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Подписаться на
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Несмотря на скорое прибытие на место ЧП пожарных, автомобиль успел наполовину сгореть.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В центре Кишинева в субботу днем загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По информации ведомства, звонок на единый экстренный номер 112 поступил в 11.20.
"Автомобиль Renault Megan загорелся на улице 31 августа 1989, 19. Незамедлительно на место выехал экипаж пожарных, которые ликвидировали горение в 11.28", – сообщили в ГИЧС.
В ведомстве добавили, что половина автомобиля успела сгореть, а причины возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Что сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
15:49Российской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
15:23Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
14:45Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
14:16Бакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
13:55В центре Кишинева загорелся автомобиль
13:23Холодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
12:55Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
12:23В МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
11:48В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
11:16Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
10:51Кику: Майя Санду все равно повысит зарплату судьям КС
10:25Наталья Гордиенко празднует день рождения
09:45Где в Кишиневе 11 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:12В России собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"
08:37Пока все спали: Брод о Молдове, ситуация с COVID, диалог НАТО-Россия
08:00Безпалько: что приносит Молдове головную боль и разрушения
07:30Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
07:00Самый точный прогноз погоды: когда закончатся дожди
00:02Погодные рекорды Молдовы 11 декабря