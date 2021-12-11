https://ru.sputnik.md/20211211/tsentr-kishinev-zagorelsya-avtomobil-47148924.html

В центре Кишинева загорелся автомобиль

В центре Кишинева загорелся автомобиль

Несмотря на скорое прибытие на место ЧП пожарных, автомобиль успел наполовину сгореть.

2021-12-11T13:55+0200

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В центре Кишинева в субботу днем загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.По информации ведомства, звонок на единый экстренный номер 112 поступил в 11.20.В ведомстве добавили, что половина автомобиля успела сгореть, а причины возгорания предстоит установить в ходе экспертизы.

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, авто, сгорел