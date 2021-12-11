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https://ru.sputnik.md/20211211/ulichnye-tablichki-kishinev-47149959.html
Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
Память существует не только внутри человека, иногда она проступает на стенах. Давайте вспомним старые названия кишиневских улиц
2021-12-11T14:45+0200
2021-12-11T15:23+0200
в молдове
кишинев
молдова
исторические здания
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Власть в Молдове, когда-то Бессарабии, менялась много раз, и вместе с властью менялись ее приметы и символы. Названия улиц попадали под смену идеологического вектора одними из первых. Данных о названиях улиц Кишинева до 1812 года очень мало, после вхождения Бессарабии в состав Российской империи многие улицы сохранили свои "народные" названия или просто созвучные. Революция 1917 года, вхождение в состав Румынии в 1918, присоединение к СССР в 1940, война и вновь Румыния, 1944 год и снова СССР и, наконец, обретение независимости.Бешеный исторический калейдоскоп сказался и на том, что принято называть городскими традициями. Вплоть до того, что и сейчас можно услышать, как некоторые кишиневцы используют старые названия улиц.Но память существует не только внутри человека, иногда она проступает на стенах. Давайте вспомним старые названия кишиневских улиц – как не вспомнить, когда они сами себя показывают.Наверное, самое скандальное переименование "нового времени" – улицы Иринопольской в улицу Гога. Во-первых, улица носила в советское время имя в честь архиепископа Кишиневского и Хотинского, митрополита Иринопольского и Ватопедского Григория. Что являлось достаточно уникальным в атеистическое время фактом. Во-вторых, переименовали ее в честь ультраправого румынского политика 30-х годов прошлого века, по совместительству – талантливого литератора. Старую табличку можно увидеть и сейчас.А вот еще один уникальный исторический артефакт – старая круглая табличка с названием улицы Хаждеу, под которой проступает старинное имя улицы – Петропавловская. Сразу два среза времени."Тюрьма на кузнечке" – многие и сейчас называют так пенитенциарное заведение в центре города, занимающее остатки старого Тюремного замка. И не задумываются, почему. Все просто – улица Бернардацци когда-то называлась Кузнечной.Советские названия улиц часто несли в себе демонстративный позитив – хотя тогда это выражение в ходу не было. Некий умелец на Ботанике нашел применение сразу нескольким табличкам со старым названием улиц, заколотив ими подвал, видимо, оберегая его от кошачьего вторжения.Еще один интересный момент – в советское время было несколько улиц, названия которых привычно звучат и сейчас. Только это были другие улицы. Например, улица Штефана чел Маре, или Стефана Великого. Сейчас она носит имя Александру чел Бун. Улица меняла название не меньше пяти раз за сто лет. Была она и Золотой.Существовала в советское время и улица Эминеску. И тоже – не в привычном ныне месте. Сейчас это улица Николая Костина.А вот и одна из самых старых обнажившихся табличек – улица Килийская. Сейчас и в советское время это улица Льва Толстого. Попытайтесь теперь понять, сколько ей лет.Помимо Льва Толстого, память в Кишиневе осталась и о Николае Гоголе.А иногда старые уличные таблички — это не просто сине-белые надписи, а настоящие произведения искусства, как эта, до недавнего времени напоминающая, что улица Колумна недавно была Фрунзе. К сожалению, этот артефакт, как и многие другие в городе, исчез.Конечно, примет прошлого в Кишиневе больше, чем представлено в этом материале. Иногда они обнажаются из-под слоя штукатурки, камней и краски. Но потом те, кто не видит в них никакой ценности, избавляются от них как от мусора. И это печальней всего. Быть может, кто-то из прочитавших эту статью знает, где еще можно найти тайные знаки прошлого в Кишиневе? Свяжитесь с редакцией и дайте знать. Пока их не вынесли на свалку.
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в молдове, кишинев, молдова, исторические здания

Память, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева

14:45 11.12.2021 (обновлено: 15:23 11.12.2021)
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Сергей Цуркану
Подписаться на
Кишиневские улицы неоднократно переименовывали, но иногда они будто бы сопротивляются этому.
Власть в Молдове, когда-то Бессарабии, менялась много раз, и вместе с властью менялись ее приметы и символы. Названия улиц попадали под смену идеологического вектора одними из первых.
Данных о названиях улиц Кишинева до 1812 года очень мало, после вхождения Бессарабии в состав Российской империи многие улицы сохранили свои "народные" названия или просто созвучные. Революция 1917 года, вхождение в состав Румынии в 1918, присоединение к СССР в 1940, война и вновь Румыния, 1944 год и снова СССР и, наконец, обретение независимости.
Бешеный исторический калейдоскоп сказался и на том, что принято называть городскими традициями. Вплоть до того, что и сейчас можно услышать, как некоторые кишиневцы используют старые названия улиц.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
1/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
2/11
© Sputnik / Сергей Цуркану
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
3/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
4/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
5/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
6/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
7/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
8/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
9/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
10/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова
11/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
1/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
2/11
© Sputnik / Сергей Цуркану
Старые уличные таблички Кишинева.
3/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
4/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
5/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
6/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
7/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
8/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
9/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
10/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
11/11
© Photo : Мой город Кишинёв
Старые уличные таблички Кишинева.
Но память существует не только внутри человека, иногда она проступает на стенах. Давайте вспомним старые названия кишиневских улиц – как не вспомнить, когда они сами себя показывают.
Наверное, самое скандальное переименование "нового времени" – улицы Иринопольской в улицу Гога. Во-первых, улица носила в советское время имя в честь архиепископа Кишиневского и Хотинского, митрополита Иринопольского и Ватопедского Григория. Что являлось достаточно уникальным в атеистическое время фактом. Во-вторых, переименовали ее в честь ультраправого румынского политика 30-х годов прошлого века, по совместительству – талантливого литератора. Старую табличку можно увидеть и сейчас.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
А вот еще один уникальный исторический артефакт – старая круглая табличка с названием улицы Хаждеу, под которой проступает старинное имя улицы – Петропавловская. Сразу два среза времени.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
"Тюрьма на кузнечке" – многие и сейчас называют так пенитенциарное заведение в центре города, занимающее остатки старого Тюремного замка. И не задумываются, почему. Все просто – улица Бернардацци когда-то называлась Кузнечной.
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Sputnik / Сергей Цуркану
Советские названия улиц часто несли в себе демонстративный позитив – хотя тогда это выражение в ходу не было. Некий умелец на Ботанике нашел применение сразу нескольким табличкам со старым названием улиц, заколотив ими подвал, видимо, оберегая его от кошачьего вторжения.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
Еще один интересный момент – в советское время было несколько улиц, названия которых привычно звучат и сейчас. Только это были другие улицы. Например, улица Штефана чел Маре, или Стефана Великого. Сейчас она носит имя Александру чел Бун. Улица меняла название не меньше пяти раз за сто лет. Была она и Золотой.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
Существовала в советское время и улица Эминеску. И тоже – не в привычном ныне месте. Сейчас это улица Николая Костина.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
А вот и одна из самых старых обнажившихся табличек – улица Килийская. Сейчас и в советское время это улица Льва Толстого. Попытайтесь теперь понять, сколько ей лет.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
Помимо Льва Толстого, память в Кишиневе осталась и о Николае Гоголе.
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Sputnik / Сергей Цуркану
А иногда старые уличные таблички — это не просто сине-белые надписи, а настоящие произведения искусства, как эта, до недавнего времени напоминающая, что улица Колумна недавно была Фрунзе. К сожалению, этот артефакт, как и многие другие в городе, исчез.
© Photo : Мой город КишинёвСтарые уличные таблички Кишинева.
Старые уличные таблички Кишинева. - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
Старые уличные таблички Кишинева.
© Photo : Мой город Кишинёв
Конечно, примет прошлого в Кишиневе больше, чем представлено в этом материале. Иногда они обнажаются из-под слоя штукатурки, камней и краски. Но потом те, кто не видит в них никакой ценности, избавляются от них как от мусора. И это печальней всего. Быть может, кто-то из прочитавших эту статью знает, где еще можно найти тайные знаки прошлого в Кишиневе? Свяжитесь с редакцией и дайте знать. Пока их не вынесли на свалку.
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