https://ru.sputnik.md/20211211/v-moldovu-ne-vpustili-zampreda-odnoy-iz-komissii-v-obschestvennoy-palate-rf-47146856.html

В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ

В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ

В Молдову всего не пропустили восемь общественных деятелей из России. 11.12.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александра Холодова не впустили в Молдову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, он направлялся на конференцию по противодействию коррупции, на которую получил официальное приглашение от организаторов.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.

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