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В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ
В Молдову всего не пропустили восемь общественных деятелей из России. 11.12.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александра Холодова не впустили в Молдову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.По его словам, он направлялся на конференцию по противодействию коррупции, на которую получил официальное приглашение от организаторов.К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.
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В Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ

11:48 11.12.2021 (обновлено: 12:54 11.12.2021)
© Photo : Facebook / Александр ХолодовАлександр Холодов
Александр Холодов - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Photo : Facebook / Александр Холодов
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В Молдову всего не пропустили восемь общественных деятелей из России.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александра Холодова не впустили в Молдову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему. Официально: "не подтверждает цель поездки"", – написал Холодов.

По его словам, он направлялся на конференцию по противодействию коррупции, на которую получил официальное приглашение от организаторов.
К настоящему моменту в Молдову не пропустили 8 общественных деятелей из России.
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