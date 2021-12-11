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https://ru.sputnik.md/20211211/vozobnovitsya-dvizhenie-poezda-kishinev-bukharest-47139917.html
Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест
В "Железной дороге Молдовы" подробно рассказали о графике отправки поездов и ценах на билеты.
2021-12-11T07:30+0200
2021-12-11T07:30+0200
общество
в молдове
бухарест
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молдова
поезд
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КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. С 12 декабря возобновится движение поездов Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева — в четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник и пятницу.Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева — во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник, среду и пятницу.Отправление из Кишинева в 17.20, прибытие в Бухарест — в 06.17.Из Бухареста — в 19.20, прибытие в Кишинев — в 08.15.Как уточнили в ЖДМ, билеты будут стоить как и раньше: тариф Smart — 381 лей (19 евро), купе — 580 леев, мягкий вагон — 670 леев. Детям до 12 лет полагается скидка до 40%.По данным "Железной дороги", билеты можно купить на вокзале, или на сайте ЖДМ.Также на вокзале Кишинева будут продаваться билеты на поезда, курсирующие из Бухареста в Будапешт, Софию, Вену и далее с пересадкой.Кроме того, одновременно будет возобновлено ежедневное движение поезда Яссы-Унгены.Новые правила въезда в РумыниюНациональный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии установил новые правила въезда в страну для иностранных граждан, которые будут действовать до 8 января 2022 года.Так, для лиц, въезжающих в Румынию из третьих стран (не стран-участниц ЕС или Европейской экономической зоны), будут действовать следующие правила: лица, которые сделали прививку или переболели COVID-19 за последние 180 дней, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, не будут помещаться в карантин.Лица, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19 за последние 180 дней, но имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 10 дней.Лица, которые при въезде в Румынию не имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 14 дней.
https://ru.sputnik.md/20210930/tsena-bileta-na-poezd-kishinev-odessa-snizhena-45165008.html
https://ru.sputnik.md/20211210/novye-pravila-vezda-romania-dlya-inostrannykh-grazhdan-47136440.html
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Юлия Липовая
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в молдове, бухарест, румыния, молдова, поезд

Возобновится движение поезда Кишинев-Бухарест

07:30 11.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausCalea ferata Chisinau
Calea ferata Chisinau - Sputnik Молдова, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В "Железной дороге Молдовы" подробно рассказали о графике отправки поездов и ценах на билеты.
КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. С 12 декабря возобновится движение поездов Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).
Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева — в четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник и пятницу.
Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева — во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста — в понедельник, среду и пятницу.
Отправление из Кишинева в 17.20, прибытие в Бухарест — в 06.17.
Из Бухареста — в 19.20, прибытие в Кишинев — в 08.15.
Как уточнили в ЖДМ, билеты будут стоить как и раньше: тариф Smart — 381 лей (19 евро), купе — 580 леев, мягкий вагон — 670 леев. Детям до 12 лет полагается скидка до 40%.
По данным "Железной дороги", билеты можно купить на вокзале, или на сайте ЖДМ.
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
30 сентября, 17:05
Также на вокзале Кишинева будут продаваться билеты на поезда, курсирующие из Бухареста в Будапешт, Софию, Вену и далее с пересадкой.
Кроме того, одновременно будет возобновлено ежедневное движение поезда Яссы-Унгены.

Новые правила въезда в Румынию

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии установил новые правила въезда в страну для иностранных граждан, которые будут действовать до 8 января 2022 года.
Так, для лиц, въезжающих в Румынию из третьих стран (не стран-участниц ЕС или Европейской экономической зоны), будут действовать следующие правила: лица, которые сделали прививку или переболели COVID-19 за последние 180 дней, если они имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, не будут помещаться в карантин.
Лица, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19 за последние 180 дней, но имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 10 дней.
Лица, которые при въезде в Румынию не имеют отрицательный результат ПЦР-теста, полученного максимум за 48 часов до прибытия в Румынию, будут помещены в карантин на 14 дней.
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
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Новые правила въезда в Румынию для иностранных граждан
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