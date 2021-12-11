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Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
Сотрудник Национального инспектората расследований подозревается в вымогательстве взятки.
2021-12-11T12:55+0200
2021-12-11T12:55+0200
полиция
вымогательство
общество
в молдове
полицейский
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Сотрудник Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований задержан прокурорами и сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) при получении денег от предпринимателя. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе НАЦ.Полицейский подозревается в вымогательстве 2000 евро у бизнесмена из Кишинева. За эти деньги сотрудник правоохранительных органов должен был прекратить расследование. Полицейского поймали с поличным при получении денег.Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 8000 условных единиц (400 тысяч леев) и лишение права занимать государственные должности на срок до 10 лет.Руководство уголовным расследованием осуществляет Антикоррупционная прокуратура.
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полиция, вымогательство, в молдове, полицейский

Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы

12:55 11.12.2021
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Евгений Чебан
Все материалы
Сотрудник Национального инспектората расследований подозревается в вымогательстве взятки.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Сотрудник Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований задержан прокурорами и сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) при получении денег от предпринимателя. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе НАЦ.
Полицейский подозревается в вымогательстве 2000 евро у бизнесмена из Кишинева. За эти деньги сотрудник правоохранительных органов должен был прекратить расследование. Полицейского поймали с поличным при получении денег.
Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 8000 условных единиц (400 тысяч леев) и лишение права занимать государственные должности на срок до 10 лет.
Руководство уголовным расследованием осуществляет Антикоррупционная прокуратура.
Денежные купюры - Sputnik Молдова, 1920, 21.04.2020
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