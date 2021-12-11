https://ru.sputnik.md/20211211/vymogal-2000-evro-politseyskomu-grozit-do-10-let-tyurmy-47143414.html

Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы

Вымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы

Сотрудник Национального инспектората расследований подозревается в вымогательстве взятки.

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полиция

вымогательство

общество

в молдове

полицейский

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Сотрудник Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований задержан прокурорами и сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) при получении денег от предпринимателя. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе НАЦ.Полицейский подозревается в вымогательстве 2000 евро у бизнесмена из Кишинева. За эти деньги сотрудник правоохранительных органов должен был прекратить расследование. Полицейского поймали с поличным при получении денег.Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 8000 условных единиц (400 тысяч леев) и лишение права занимать государственные должности на срок до 10 лет.Руководство уголовным расследованием осуществляет Антикоррупционная прокуратура.

https://ru.sputnik.md/20200421/dvoe-kishinevskikh-politseyskikh-popalis-na-vymogatelstve-29963994.html

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2021

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полиция, вымогательство, в молдове, полицейский