https://ru.sputnik.md/20211211/zamglavy-institut-stran-sng-ne-pustili-moldova-uletel-47146257.html

Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву

Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву

Владимир Егоров считает, что его задержание в Кишиневском аэропорту произошло по политическим причинам. 11.12.2021, Sputnik Молдова

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депортация

международный аэропорт кишинева

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров, который более восьми часов не мог покинуть аэропорт Кишинева, находится в Москве. Он смог улететь из Молдовы 11 декабря около 1.30. Об этом Егоров заявил корреспонденту Sputnik Молдова.Ученый провел в буферной зоне кишиневского аэропорта более 8 часов, у него и его супруги на этот период отобрали паспорта.По его словам, в российской экспертной среде многие склоняются к тому, что новый президент Молдовы Майя Санду взяла курс на обострение отношений с Россией.В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.Всего к настоящему моменту в республику не впустили 8 общественных деятелей из России.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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депортация, международный аэропорт кишинева, в молдове