https://ru.sputnik.md/20211211/zamglavy-institut-stran-sng-ne-pustili-moldova-uletel-47146257.html
Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
Владимир Егоров считает, что его задержание в Кишиневском аэропорту произошло по политическим причинам. 11.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-11T11:16+0200
2021-12-11T11:16+0200
2021-12-11T12:51+0200
депортация
международный аэропорт кишинева
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров, который более восьми часов не мог покинуть аэропорт Кишинева, находится в Москве. Он смог улететь из Молдовы 11 декабря около 1.30. Об этом Егоров заявил корреспонденту Sputnik Молдова.Ученый провел в буферной зоне кишиневского аэропорта более 8 часов, у него и его супруги на этот период отобрали паспорта.По его словам, в российской экспертной среде многие склоняются к тому, что новый президент Молдовы Майя Санду взяла курс на обострение отношений с Россией.В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.Всего к настоящему моменту в республику не впустили 8 общественных деятелей из России.
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депортация, международный аэропорт кишинева, в молдове
Замглавы Института стран СНГ, которого не впустили в Молдову, улетел в Москву
11:16 11.12.2021 (обновлено: 12:51 11.12.2021)
Владимир Егоров считает, что его задержание в Кишиневском аэропорту произошло по политическим причинам.
КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik
. Замглавы Института стран СНГ Владимир Егоров, который более восьми часов не мог покинуть аэропорт Кишинева, находится в Москве. Он смог улететь из Молдовы 11 декабря около 1.30. Об этом Егоров заявил корреспонденту Sputnik Молдова
.
Ученый провел в буферной зоне кишиневского аэропорта более 8 часов, у него и его супруги на этот период отобрали паспорта.
"Меня два с половиной часа продержали сотрудники СИБ, а потом отправили в транзитную зону. Когда подключились СМИ, тогда мне отдали паспорт. Мне в Москве взяли билет, и я в 1.35 вылетел в в столицу России", – рассказал Sputnik Молдова Егоров.
По его словам, в российской экспертной среде многие склоняются к тому, что новый президент Молдовы Майя Санду взяла курс на обострение отношений с Россией.
“Видимо, по примеру Зеленского, Санду пытается обострить ситуацию в Приднестровье и добиться каких-то своих целей”, – говорит Егоров.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдову.
Сама Нарочницкая заявила, что считает причиной ее депортации выборы в Приднестровье, которые пройдут 12 декабря. Она также сообщила, что кроме нее в Молдову также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
Всего к настоящему моменту в республику не впустили 8 общественных деятелей из России.