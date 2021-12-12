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https://ru.sputnik.md/20211212/bayden-ssha-voennye-vostochnaya-evropa-47161211.html
Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу
Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу
В случае эскалации ситуации вокруг Украины США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы, заявил Джо Байден.
2021-12-12T10:27+0200
2021-12-12T10:27+0200
политика
в мире
сша
военные
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В случае эскалации ситуации вокруг Украины США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, пишет РИА Новости.Президент США отметил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было, но, по его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.Ранее президент США заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отметив, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что страны "большой семерки" (G7) едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. По его словам, к ответным мерам будет готова присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Вашингтон ранее уже заявлял, что в рамках своих обязательств НАТО может расширить военное присутствие на восточном фланге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-prokommentiroval-opasnyy-intsident-samoletom-nad-chernym-morem-46966692.html
https://ru.sputnik.md/20211209/moskva-obespokoena-nato-prodolzhaet-nakachivat-ukrainu-oruzhiem-mid-47089626.html
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в мире, сша, военные, восточная европа

Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу

10:27 12.12.2021
© Sputnik / Денис Петров / Перейти в фотобанкВоенные учения в Черном море
Военные учения в Черном море - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Денис Петров
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Ранее президент США заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отмечая, что возможность применения американских войск в повестке не стоит.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В случае эскалации ситуации вокруг Украины США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, пишет РИА Новости.
Президент США отметил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было, но, по его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.
"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляд на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг", – заявил Байден.
Ранее президент США заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отметив, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.
В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что страны "большой семерки" (G7) едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. По его словам, к ответным мерам будет готова присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".
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Вашингтон ранее уже заявлял, что в рамках своих обязательств НАТО может расширить военное присутствие на восточном фланге.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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