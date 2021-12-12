https://ru.sputnik.md/20211212/bayden-ssha-voennye-vostochnaya-evropa-47161211.html

Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу

Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу

В случае эскалации ситуации вокруг Украины США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы, заявил Джо Байден.

2021-12-12T10:27+0200

2021-12-12T10:27+0200

2021-12-12T10:27+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В случае эскалации ситуации вокруг Украины США сочтут нужным отправить больше своих военных и военных НАТО в страны Восточной Европы. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, пишет РИА Новости.Президент США отметил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было, но, по его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.Ранее президент США заявлял, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации, отметив, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что страны "большой семерки" (G7) едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. По его словам, к ответным мерам будет готова присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Вашингтон ранее уже заявлял, что в рамках своих обязательств НАТО может расширить военное присутствие на восточном фланге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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