https://ru.sputnik.md/20211212/chinovniki-sostoyanie-moldova-47170078.html

Кто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние

Кто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние

Власти Молдовы хотят оставить без имущества богатых чиновников, которые не могут оправдать свою собственность на миллионы.

2021-12-12T19:20+0200

2021-12-12T19:20+0200

2021-12-12T20:01+0200

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конфискация

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Как в Молдове наказать и заставить соблюдать закон богатых чиновников, чтобы и государство было в выигрыше с экономической точки зрения? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт конституционного права и адвокат Теодор Кырнац. С другой стороны, отметил эксперт, чиновники, как и другие граждане Молдовы, не привыкли собирать кассовые чеки и квитанции о получении средств. "Мы не были приучены собирать квитанции и чеки, что дало бы нам возможность доказать происхождение доходов. Более того, чиновники стали судьями или прокурорами, но до этого могли работать еще в двух-трех местах. В таком случае можно было бы сказать, что приобретенные ими активы считаются законными, пока не будет доказано обратное", – пояснил эксперт. Кырнац сослался на применение подобной практики в других странах. Министерство юстиции опубликовало проект Концепции внешней оценки судей и прокуроров Молдовы. Проект направлен на устранение коррумпированных людей из системы правосудия, это цель, которую ставит перед собой нынешнее правительство. Согласно проекту, подготовленному Министерством юстиции, международные эксперты и оценочная комиссия Молдовы проверят разницу между доходами и расходами прокуроров и судей. Также будет проверено и имущество членов их семей. Эксперты проанализируют дела, открытые прокурорами по спорным делам, и решения судей, которые впоследствии были обжалованы. Прокуроры и судьи, не прошедшие оценочный тест, должны быть исключены из системы.

https://ru.sputnik.md/20210817/imuschestvo-dodona-proveryayut-organ-po-nepodkupnosti-43985390.html

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в молдове, молдова, имущество, конфискация