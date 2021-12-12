https://ru.sputnik.md/20211212/chinovniki-sostoyanie-moldova-47170078.html
Кто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние
Кто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние
Власти Молдовы хотят оставить без имущества богатых чиновников, которые не могут оправдать свою собственность на миллионы.
2021-12-12T19:20+0200
2021-12-12T19:20+0200
2021-12-12T20:01+0200
общество
в молдове
молдова
имущество
конфискация
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Как в Молдове наказать и заставить соблюдать закон богатых чиновников, чтобы и государство было в выигрыше с экономической точки зрения? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт конституционного права и адвокат Теодор Кырнац. С другой стороны, отметил эксперт, чиновники, как и другие граждане Молдовы, не привыкли собирать кассовые чеки и квитанции о получении средств. "Мы не были приучены собирать квитанции и чеки, что дало бы нам возможность доказать происхождение доходов. Более того, чиновники стали судьями или прокурорами, но до этого могли работать еще в двух-трех местах. В таком случае можно было бы сказать, что приобретенные ими активы считаются законными, пока не будет доказано обратное", – пояснил эксперт. Кырнац сослался на применение подобной практики в других странах. Министерство юстиции опубликовало проект Концепции внешней оценки судей и прокуроров Молдовы. Проект направлен на устранение коррумпированных людей из системы правосудия, это цель, которую ставит перед собой нынешнее правительство. Согласно проекту, подготовленному Министерством юстиции, международные эксперты и оценочная комиссия Молдовы проверят разницу между доходами и расходами прокуроров и судей. Также будет проверено и имущество членов их семей. Эксперты проанализируют дела, открытые прокурорами по спорным делам, и решения судей, которые впоследствии были обжалованы. Прокуроры и судьи, не прошедшие оценочный тест, должны быть исключены из системы.
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Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
в молдове, молдова, имущество, конфискация
Кто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние
19:20 12.12.2021 (обновлено: 20:01 12.12.2021)
Власти Молдовы хотят оставить без имущества богатых чиновников, которые не могут оправдать свою собственность на миллионы. В первую очередь проверяются судьи и прокуроры. Парламент предоставил Национальному органу по неподкупности еще больше полномочий.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik.
Как в Молдове наказать и заставить соблюдать закон богатых чиновников, чтобы и государство было в выигрыше с экономической точки зрения? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
ответил эксперт конституционного права и адвокат Теодор Кырнац.
"Я придерживаюсь мнения, что если ты не можешь доказать происхождение и легальность своего имущества, в этом случае его нужно конфисковать. Но эта процедура должна происходить при условии соблюдения права на защиту", – заявил Кырнац.
С другой стороны, отметил эксперт, чиновники, как и другие граждане Молдовы, не привыкли собирать кассовые чеки и квитанции о получении средств.
"Мы не были приучены собирать квитанции и чеки, что дало бы нам возможность доказать происхождение доходов. Более того, чиновники стали судьями или прокурорами, но до этого могли работать еще в двух-трех местах. В таком случае можно было бы сказать, что приобретенные ими активы считаются законными, пока не будет доказано обратное", – пояснил эксперт.
Кырнац сослался на применение подобной практики в других странах.
"Например, когда в Грузии объявили налоговую амнистию, тогда четко сказали: госчиновники, владеющие определенной собственностью, должны выплатить государству определенную сумму, – а это были миллионы долларов – и тогда они будут амнистированы. Думаю, можно применить что-то подобное и для Молдовы", – уверен эксперт.
Министерство юстиции опубликовало проект Концепции внешней оценки судей и прокуроров Молдовы. Проект направлен на устранение коррумпированных людей из системы правосудия, это цель, которую ставит перед собой нынешнее правительство.
Согласно проекту, подготовленному Министерством юстиции, международные эксперты и оценочная комиссия Молдовы проверят разницу между доходами и расходами прокуроров и судей. Также будет проверено и имущество членов их семей.
Эксперты проанализируют дела, открытые прокурорами по спорным делам, и решения судей, которые впоследствии были обжалованы. Прокуроры и судьи, не прошедшие оценочный тест, должны быть исключены из системы.