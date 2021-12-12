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В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант

В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант

Появились детали трагической аварии в Фэлештском районе. За рулем был молдавский музыкант.

2021-12-12T17:14+0200

2021-12-12T17:14+0200

2021-12-12T17:14+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Страшное ДТП возле села Пырлица в Фэлештском районе унесло жизнь известного молдавского барабанщика Сергея Бобока. Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. После сильного удара машина музыканта разбилась. Барабан артиста тоже разбился в результате инцидента.На фотографиях, опубликованных Генинспекторатом чрезвычайных ситуаций МВД, можно увидеть разбитый музыкальный инструмент Бобока, который лежит рядом с развалившимся на части автомобилем.Сергей был талантливым барабанщиком, хорошо известным в кругу музыкантов. О его гибели написала в социальных сетях певица народной музыки Ленуца Георгицэ.В Генинспекторате ЧС МВД Молдовы уточнили распространенную ранее информацию, связанную с данным ДТП. По данным ведомства, 31-летний водитель не справился с управлением и его автомобиль марки Mercedes съехал с дороги, а затем врезался в дерево.

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, дтп, барабанщик