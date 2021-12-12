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В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант
В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант
Появились детали трагической аварии в Фэлештском районе. За рулем был молдавский музыкант.
2021-12-12T17:14+0200
2021-12-12T17:14+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Страшное ДТП возле села Пырлица в Фэлештском районе унесло жизнь известного молдавского барабанщика Сергея Бобока. Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. После сильного удара машина музыканта разбилась. Барабан артиста тоже разбился в результате инцидента.На фотографиях, опубликованных Генинспекторатом чрезвычайных ситуаций МВД, можно увидеть разбитый музыкальный инструмент Бобока, который лежит рядом с развалившимся на части автомобилем.Сергей был талантливым барабанщиком, хорошо известным в кругу музыкантов. О его гибели написала в социальных сетях певица народной музыки Ленуца Георгицэ.В Генинспекторате ЧС МВД Молдовы уточнили распространенную ранее информацию, связанную с данным ДТП. По данным ведомства, 31-летний водитель не справился с управлением и его автомобиль марки Mercedes съехал с дороги, а затем врезался в дерево.
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в молдове, молдова, дтп, барабанщик

В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант

17:14 12.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMAccident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești
Accident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Появились детали трагической аварии в Фэлештском районе. За рулем был молдавский музыкант.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Страшное ДТП возле села Пырлица в Фэлештском районе унесло жизнь известного молдавского барабанщика Сергея Бобока.
Он скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMДТП в Фэлештах.
Accident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
ДТП в Фэлештах.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
После сильного удара машина музыканта разбилась. Барабан артиста тоже разбился в результате инцидента.
На фотографиях, опубликованных Генинспекторатом чрезвычайных ситуаций МВД, можно увидеть разбитый музыкальный инструмент Бобока, который лежит рядом с развалившимся на части автомобилем.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMДТП в Фэлештах.
Accident grav lângă localitatea Pîrlița, Fălești - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
ДТП в Фэлештах.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Сергей был талантливым барабанщиком, хорошо известным в кругу музыкантов. О его гибели написала в социальных сетях певица народной музыки Ленуца Георгицэ.

"Мне будет не хватать тебя... Ты был и останешься в моем сердце на всю жизнь. Слишком рано, слишком грустно, слишком болезненно..." – написала артистка.

В Генинспекторате ЧС МВД Молдовы уточнили распространенную ранее информацию, связанную с данным ДТП. По данным ведомства, 31-летний водитель не справился с управлением и его автомобиль марки Mercedes съехал с дороги, а затем врезался в дерево.
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