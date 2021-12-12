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Ученые оценили эффективность вакцин от COVID против штамма "омикрон"
Ученые оценили эффективность вакцин от COVID против штамма "омикрон"
Южноафриканские исследователи оценили эффективность существующих вакцин от COVID против штамма "омикрон"
2021-12-12T19:46+0200
2021-12-12T20:01+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%. К таким выводам пришли ученые из ЮАР, опубликовавшие результаты своих исследований на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает РИА Новости.Ранее компания Pfizer сообщила, что вакцина против коронавируса, выпускаемая компанией, способна нейтрализовать штамм "омикрон", причем эффективными будут три дозы препарата, двух доз прививки может быть недостаточно.При этом ученые отметили снижение в 41 раз титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом коронавируса. Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.В то же время ученые Гонконгского университета заявили, что, согласно их исследованиям, штамм "омикрон" может в 32 и более раз снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech к нейтрализации вируса."Недавнее исследование, совместно проведенное медицинским факультетом LKS Гонконгского университета (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показало, что "омикрон", последний вариант COVID-19, может значительно снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) к нейтрализации вируса в 32 и более раз", – цитирует информагентство заявление университета.Исследователи отметили, что подобные анализы ими проводятся и с вакцинами китайского производства, результаты которых будут вскоре опубликованы. Ученые полагают, что их результаты также продемонстрируют снижение эффективности, так как уровень вырабатываемых китайскими вакцинами нейтрализующих антител был ниже, чем у Pfizer/BioNTech даже против предыдущих вариантов SARS-CoV-2.При этом ученые также подчеркивают, что вакцины все еще могут быть эффективны для предотвращения тяжелого протекания болезни и смертельного исхода.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, штаммы

Ученые оценили эффективность вакцин от COVID против штамма "омикрон"

19:46 12.12.2021 (обновлено: 20:01 12.12.2021)
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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По данным южноафриканских ученых, эффективность двух доз Pfizer против "омикрона" составляет около 23%.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%. К таким выводам пришли ученые из ЮАР, опубликовавшие результаты своих исследований на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает РИА Новости.
Ранее компания Pfizer сообщила, что вакцина против коронавируса, выпускаемая компанией, способна нейтрализовать штамм "омикрон", причем эффективными будут три дозы препарата, двух доз прививки может быть недостаточно.
"Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", – отмечается в опубликованном тексте.
При этом ученые отметили снижение в 41 раз титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом коронавируса. Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.
В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.
В то же время ученые Гонконгского университета заявили, что, согласно их исследованиям, штамм "омикрон" может в 32 и более раз снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech к нейтрализации вируса.
"Недавнее исследование, совместно проведенное медицинским факультетом LKS Гонконгского университета (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показало, что "омикрон", последний вариант COVID-19, может значительно снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) к нейтрализации вируса в 32 и более раз", – цитирует информагентство заявление университета.
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Исследователи отметили, что подобные анализы ими проводятся и с вакцинами китайского производства, результаты которых будут вскоре опубликованы. Ученые полагают, что их результаты также продемонстрируют снижение эффективности, так как уровень вырабатываемых китайскими вакцинами нейтрализующих антител был ниже, чем у Pfizer/BioNTech даже против предыдущих вариантов SARS-CoV-2.

При этом ученые также подчеркивают, что вакцины все еще могут быть эффективны для предотвращения тяжелого протекания болезни и смертельного исхода.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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