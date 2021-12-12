https://ru.sputnik.md/20211212/effektivnost-sputnik-v-omikron-proveryat-za-10-dney-47158646.html

Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" проверят за 10 дней

Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" проверят за 10 дней

Центр Гамалеи ранее выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из ЮАР.

2021-12-12T09:05+0200

2021-12-12T09:05+0200

2021-12-12T09:05+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", – сказал Гинцбург.Центр Гамалеи ранее выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из ЮАР. Также в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что собрали конструкцию вакцины против штамма "омикрон"."Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", – сказал Гинцбург.Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19>>>Ранее руководитель центра Гамалеи говорил о том, что его специалисты подстраивают вакцину против "омикрона", такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В Румынии выявлен третий случай заражения штаммом "омикрон">>>Ранее премьер Наталья Гаврилица заявляла, что задача властей Молдовы оттянуть как можно дальше появление и распространение штамма "омикрон" в республике.

https://ru.sputnik.md/20211208/voz-shtamm-koronavirus-47051948.html

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