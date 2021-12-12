https://ru.sputnik.md/20211212/eks-glava-minzdrava-raskritikovala-testov-na-covid-19-47165390.html

Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19

Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19

Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что во время четвертой волны пандемии коронавируса в Молдове более чем в 60% случаев использовались быстрые тесты, которые не дают точного результата.

2021-12-12T13:59+0200

2021-12-12T13:59+0200

2021-12-12T14:37+0200

коронавирус

в молдове

молдова

виорика думбрэвяну

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну раскритиковала частое использование молдавскими властями быстрых тестов на COVID-19.Как написала Думбрэвяну на своей странице в Facebook, нынешнее руководство, когда находилось в оппозиции, требовало проводить массовое тестирование населения страны. Но, придя к власти, как уточнила Думбрэвяну, не стало выполнять свое же требование. Думбрэвяну подчеркнула, что во время четвертой волны заражения коронавирусом более 60% использовавшихся тестов – быстрые, а их процент точности значительно ниже, нежели у ПЦР.Думбрэвяну обратила внимание на то, что за последние сутки было сделано 5092 теста, из которых 2717 – быстрые, и при этом выявили 389 новых случаев коронавируса.Согласно приказу Минздрава, как сообщила Думбрэвяну, экспресс-тесты применяются в диагностических целях для подтверждения COVID-19 у определенных пациентов, а также в экстренных случаях и в подразделениях медицинских учреждений.Экс-глава Минздрава отметила, что эти требования не соблюдаются частными лабораториями и, что еще хуже, в случаях приобретения таких тестов гражданами в аптеках.Думбрэвяну уточнила, что этой осенью в Молдове от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2709 человек."Неконтролируемое тестирование и в больших количествах экспресс-тестами, запоздалое поступление пациентов в медучреждения, кстати, власти на заседании парламента представили как достижение снижение количества мест в больницах для пациентов с COVID-19 (на 30% ниже по сравнению с третьей волной весной 2021 года)", – написала бывший министр, говоря о причинах высокой смертности. Думбрэвяну добавила, что критической была и ситуация с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии.В Молдове с начала пандемии зарегистрировали 369 402 случая заражения коронавирусом, 9 354 скончались на фоне осложнений, а 353 965 – вылечились.

https://ru.sputnik.md/20200908/glava-moldavskogo-minzdrav-poprosila-proscheniya-o-chem-zayavila-dumbraveanu-31590755.html

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в молдове, молдова, виорика думбрэвяну