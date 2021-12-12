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Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19
Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19
Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что во время четвертой волны пандемии коронавируса в Молдове более чем в 60% случаев использовались быстрые тесты, которые не дают точного результата.
2021-12-12T13:59+0200
2021-12-12T14:37+0200
коронавирус
в молдове
молдова
виорика думбрэвяну
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну раскритиковала частое использование молдавскими властями быстрых тестов на COVID-19.Как написала Думбрэвяну на своей странице в Facebook, нынешнее руководство, когда находилось в оппозиции, требовало проводить массовое тестирование населения страны. Но, придя к власти, как уточнила Думбрэвяну, не стало выполнять свое же требование. Думбрэвяну подчеркнула, что во время четвертой волны заражения коронавирусом более 60% использовавшихся тестов – быстрые, а их процент точности значительно ниже, нежели у ПЦР.Думбрэвяну обратила внимание на то, что за последние сутки было сделано 5092 теста, из которых 2717 – быстрые, и при этом выявили 389 новых случаев коронавируса.Согласно приказу Минздрава, как сообщила Думбрэвяну, экспресс-тесты применяются в диагностических целях для подтверждения COVID-19 у определенных пациентов, а также в экстренных случаях и в подразделениях медицинских учреждений.Экс-глава Минздрава отметила, что эти требования не соблюдаются частными лабораториями и, что еще хуже, в случаях приобретения таких тестов гражданами в аптеках.Думбрэвяну уточнила, что этой осенью в Молдове от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2709 человек."Неконтролируемое тестирование и в больших количествах экспресс-тестами, запоздалое поступление пациентов в медучреждения, кстати, власти на заседании парламента представили как достижение снижение количества мест в больницах для пациентов с COVID-19 (на 30% ниже по сравнению с третьей волной весной 2021 года)", – написала бывший министр, говоря о причинах высокой смертности. Думбрэвяну добавила, что критической была и ситуация с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии.В Молдове с начала пандемии зарегистрировали 369 402 случая заражения коронавирусом, 9 354 скончались на фоне осложнений, а 353 965 – вылечились.
https://ru.sputnik.md/20200908/glava-moldavskogo-minzdrav-poprosila-proscheniya-o-chem-zayavila-dumbraveanu-31590755.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, виорика думбрэвяну

Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19

13:59 12.12.2021 (обновлено: 14:37 12.12.2021)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaВиорика Думбрэвяну
Виорика Думбрэвяну - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая
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Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что во время четвертой волны пандемии коронавируса в Молдове более чем в 60% случаев использовались быстрые тесты, которые не дают точного результата.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну раскритиковала частое использование молдавскими властями быстрых тестов на COVID-19.
Как написала Думбрэвяну на своей странице в Facebook, нынешнее руководство, когда находилось в оппозиции, требовало проводить массовое тестирование населения страны. Но, придя к власти, как уточнила Думбрэвяну, не стало выполнять свое же требование.
Думбрэвяну подчеркнула, что во время четвертой волны заражения коронавирусом более 60% использовавшихся тестов – быстрые, а их процент точности значительно ниже, нежели у ПЦР.
Думбрэвяну обратила внимание на то, что за последние сутки было сделано 5092 теста, из которых 2717 – быстрые, и при этом выявили 389 новых случаев коронавируса.

"По исходным данным, экспресс-тесты имеют чувствительность до 90% по сравнению с 99-100% ПЦР-тестов. В руководстве Всемирной организации здравоохранения 6 октября 2021 года указали данные 48,9-62,9% чувствительности экспресс-теста у бессимптомных людей и до 57,3-87,1% – у людей с симптомами инфекции", – написала Думбрэвяну.

Согласно приказу Минздрава, как сообщила Думбрэвяну, экспресс-тесты применяются в диагностических целях для подтверждения COVID-19 у определенных пациентов, а также в экстренных случаях и в подразделениях медицинских учреждений.
Экс-глава Минздрава отметила, что эти требования не соблюдаются частными лабораториями и, что еще хуже, в случаях приобретения таких тестов гражданами в аптеках.
Думбрэвяну уточнила, что этой осенью в Молдове от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2709 человек.
"Неконтролируемое тестирование и в больших количествах экспресс-тестами, запоздалое поступление пациентов в медучреждения, кстати, власти на заседании парламента представили как достижение снижение количества мест в больницах для пациентов с COVID-19 (на 30% ниже по сравнению с третьей волной весной 2021 года)", – написала бывший министр, говоря о причинах высокой смертности.
Думбрэвяну добавила, что критической была и ситуация с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии.
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