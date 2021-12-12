https://ru.sputnik.md/20211212/ekspert-tarify-gaz-47167943.html
Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
Эксперт в энергетике Ион Мунтяну прокомментировал планы НАРЭ утвердить новые постоянные тарифы на газ и тепло.
2021-12-12T16:07+0200
2021-12-12T16:07+0200
2021-12-12T16:07+0200
тариф
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эксперт по энергетике Ион Мунтяну считает, что НАРЭ должно продлить ноябрьское решение и сохранить тариф в 11,08 лея за кубометр природного газа. Об этом он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова."На мой взгляд, действующий тариф будет действовать и в декабре, судя по ситуации, в которой мы находимся. Во избежание неплатежей, желательно оставить эту ставку на декабрь-январь. Потому что и в ноябре, и в декабре, и в январе включительно объем потребляемого природного газа увеличивается. В ситуации, когда тариф не покрывает закупочную цену, возникают финансовые отклонения, которые придется возмещать", – пояснил Мунтяну.Эксперт обратил внимание на сложность возникшей ситуации, когда НАРЭ вынуждено будет утверждать тот же тариф.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.НАРЭ также запросило у АО "Молдовагаз" представить для проверки дополнительную информацию и расчеты по статьям расходов и изменений закупочной цены на природный газ на 2022 год.После соблюдения всех процедур НАРЭ официально объявит дату заседания для рассмотрения и принятия новых тарифов.Одновременно агентство проверяет представленные расчеты с целью повторной проверки тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, цен на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями, и цены на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии АО "Энергоком", которые утверждены 20 ноября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211208/esche-ne-konets-pochemu-krizis-neplatezhey-za-gaz-v-moldove-mozhet-povtoritsya-47071931.html
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Sputnik Молдова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
тариф, молдовагаз
Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
Эксперт в энергетике Ион Мунтяну прокомментировал планы НАРЭ утвердить новые постоянные тарифы на газ и тепло.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эксперт по энергетике Ион Мунтяну считает, что НАРЭ должно продлить ноябрьское решение и сохранить тариф в 11,08 лея за кубометр природного газа. Об этом он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"На мой взгляд, действующий тариф будет действовать и в декабре, судя по ситуации, в которой мы находимся. Во избежание неплатежей, желательно оставить эту ставку на декабрь-январь. Потому что и в ноябре, и в декабре, и в январе включительно объем потребляемого природного газа увеличивается. В ситуации, когда тариф не покрывает закупочную цену, возникают финансовые отклонения, которые придется возмещать", – пояснил Мунтяну.
Эксперт обратил внимание на сложность возникшей ситуации, когда НАРЭ вынуждено будет утверждать тот же тариф.
"Это беспрецедентная ситуация, и довольно сложно понять, как эта проблема будет решена. Формально тот же тариф, который действовал ранее, должен быть снова утвержден, чтобы избежать нарушения решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и создания опасного прецедента в случае невыполнения учреждением своих обязательств", – добавил Ион Мунтяну.
По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.
НАРЭ также запросило у АО "Молдовагаз" представить для проверки дополнительную информацию и расчеты по статьям расходов и изменений закупочной цены на природный газ на 2022 год.
После соблюдения всех процедур НАРЭ официально объявит дату заседания для рассмотрения и принятия новых тарифов.
Одновременно агентство проверяет представленные расчеты с целью повторной проверки тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, цен на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями, и цены на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии АО "Энергоком", которые утверждены 20 ноября 2021 года.