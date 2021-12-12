Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211212/ekspert-tarify-gaz-47167943.html
Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
Эксперт в энергетике Ион Мунтяну прокомментировал планы НАРЭ утвердить новые постоянные тарифы на газ и тепло.
2021-12-12T16:07+0200
2021-12-12T16:07+0200
тариф
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45364430_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_5797eaef29075fbcc4555fa5c597cf89.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эксперт по энергетике Ион Мунтяну считает, что НАРЭ должно продлить ноябрьское решение и сохранить тариф в 11,08 лея за кубометр природного газа. Об этом он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова."На мой взгляд, действующий тариф будет действовать и в декабре, судя по ситуации, в которой мы находимся. Во избежание неплатежей, желательно оставить эту ставку на декабрь-январь. Потому что и в ноябре, и в декабре, и в январе включительно объем потребляемого природного газа увеличивается. В ситуации, когда тариф не покрывает закупочную цену, возникают финансовые отклонения, которые придется возмещать", – пояснил Мунтяну.Эксперт обратил внимание на сложность возникшей ситуации, когда НАРЭ вынуждено будет утверждать тот же тариф.По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.НАРЭ также запросило у АО "Молдовагаз" представить для проверки дополнительную информацию и расчеты по статьям расходов и изменений закупочной цены на природный газ на 2022 год.После соблюдения всех процедур НАРЭ официально объявит дату заседания для рассмотрения и принятия новых тарифов.Одновременно агентство проверяет представленные расчеты с целью повторной проверки тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, цен на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями, и цены на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии АО "Энергоком", которые утверждены 20 ноября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211208/esche-ne-konets-pochemu-krizis-neplatezhey-za-gaz-v-moldove-mozhet-povtoritsya-47071931.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45364430_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_ed201d89b134200f85546526f8d199dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тариф, молдовагаз

Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними

16:07 12.12.2021
© Sputnik / СтрингерДевушка записывает показания счетчика учета газа
Девушка записывает показания счетчика учета газа - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Стрингер
Подписаться на
Cristina Bas - Sputnik Молдова
Кристина Баш
Все материалы
Эксперт в энергетике Ион Мунтяну прокомментировал планы НАРЭ утвердить новые постоянные тарифы на газ и тепло.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Эксперт по энергетике Ион Мунтяну считает, что НАРЭ должно продлить ноябрьское решение и сохранить тариф в 11,08 лея за кубометр природного газа. Об этом он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"На мой взгляд, действующий тариф будет действовать и в декабре, судя по ситуации, в которой мы находимся. Во избежание неплатежей, желательно оставить эту ставку на декабрь-январь. Потому что и в ноябре, и в декабре, и в январе включительно объем потребляемого природного газа увеличивается. В ситуации, когда тариф не покрывает закупочную цену, возникают финансовые отклонения, которые придется возмещать", – пояснил Мунтяну.
Эксперт обратил внимание на сложность возникшей ситуации, когда НАРЭ вынуждено будет утверждать тот же тариф.

"Это беспрецедентная ситуация, и довольно сложно понять, как эта проблема будет решена. Формально тот же тариф, который действовал ранее, должен быть снова утвержден, чтобы избежать нарушения решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и создания опасного прецедента в случае невыполнения учреждением своих обязательств", – добавил Ион Мунтяну.

По запросу компании "Молдовагаз" 9 ноября НАРЭ утвердило новые тарифы на природный газ. Бытовые потребители с 1 ноября будут платить 10,26 лея за кубометр природного газа. Финальная цена в платежках с учетом НДС составит 11,08 лея. До этого потребители платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, цена выросла в 2,4 раза. Тариф был предварительным и до 30 ноября 2021 года регулятор должен был его пересмотреть.
НАРЭ также запросило у АО "Молдовагаз" представить для проверки дополнительную информацию и расчеты по статьям расходов и изменений закупочной цены на природный газ на 2022 год.
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
Экономика
Еще не конец: почему кризис неплатежей за газ в Молдове может повториться
8 декабря, 20:10
После соблюдения всех процедур НАРЭ официально объявит дату заседания для рассмотрения и принятия новых тарифов.
Одновременно агентство проверяет представленные расчеты с целью повторной проверки тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, цен на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями, и цены на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком электроэнергии АО "Энергоком", которые утверждены 20 ноября 2021 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:03Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
17:41Закулисная сделка лидеров первой Молдавской республики с Румынией
17:14В ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант
16:46Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
16:19ЦИК Приднестровья: в выборах приняли участие более 100 тысяч человек
16:07Эксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
15:38В Приднестровье прокомментировали инцидент с избирательной урной в Дороцком
15:25Песков – о последствиях нагнетания информационной напряженности вокруг России
14:56Путин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США
14:30Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса
13:59Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19
13:32ЦИК Приднестровья объявил новые данные по явке на выборах
13:16В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
12:56В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
12:32В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
11:53Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
11:24Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
11:03Дайджест недели: усталость народа, рост цен и "кредит доверия PAS"
10:27Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу
10:05Где в Кишиневе 12 декабря находятся мобильные пункты вакцинации