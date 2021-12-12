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Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса
© AP Photo Георгиос Атанасиадис
© AP Photo
Голкипер "Шерифа" – самый надежный вратарь группового этапа Лиги чемпионов по мнению УЕФА. В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Атанасиадиас рассказал о сыне, детстве и своем футбольном акме.
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Осенью 2021 года вратарь тираспольского "Шерифа" Георгиос Атанасиадиас научил всю футбольную Европу произносить свою непростую греческую фамилию. С каждым его сэйвом получалось все чище – и у комментаторов, и у зрителей матча "Реал" – "Шериф" (1:2). Это была Лига чемпионов. Второй матч группового этапа, на "Сантьяго Бернабеу".
Вратарь молдавского клуба совершил 11 невероятных спасений и лишь раз пропустил –от Бензема, который затем по-королевски предложил Атанасиадиасу обменяться футболками после ответной игры в Тирасполе (3:0).
История греческого вратаря – о том, как проснуться звездой Лиги чемпионов и остаться простым парнем в Тирасполе. Он обедает в одной и той же кафешке, ездит на скромной иномарке и открыто беседует с корреспондентом Sputnik о своем детстве.
– Мое детство прошло в деревне недалеко от портового города Салоники, расположенного на заливе Термаикос, что в Эгейском море. В нашей деревне было мало жителей и много бедных. Футболом я начал заниматься в 6 лет под влиянием своего двоюродного брата. Интересно, что первые два года я был центральным нападающим. Потом уже встал в ворота, оказалось, навсегда. Это мое призвание.
– Когда вы приехали в Приднестровье, какое было первое впечатление?
– Если честно, странное ощущение было. Я не ожидал сразу увидеть военных. Сначала было страшно, но потом привык. Теперь я понимаю, что здесь все спокойно, можно нормально жить.
– В Тирасполе вы один живете. С кем-то из футболистов сдружились?
– У нас все ребята в команде отличные. Сложился хороший коллектив. В принципе со всеми отношения хорошие, но есть несколько человек, которые уже больше, чем просто партнеры по команде. Мы как братья с моими земляками – защитником Стефаносом Евангелу и полузащитником Димитриосом Коловосом.
© AFP 2021 / JAVIER SORIANOРадость Димитриоса Коловоса после гола "Шерифа" в ворота "Реала" на Сантьяго Бернабеу
Радость Димитриоса Коловоса после гола "Шерифа" в ворота "Реала" на Сантьяго Бернабеу
© AFP 2021 / JAVIER SORIANO
– К слову о греках. Ваши предки ввели фразу акме (пик творческого развития) и похоже, акме с вами случилось в ту самую неделю, когда вы победили "Реал" в Мадриде. Причем, и в футбольном, и в личном плане.
– Да. Конец сентября – начало октября… Это была самая счастливая неделя в моей жизни. У меня родился ребенок, мы обыграли "Реал Мадрид" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, я стал самым ценным игроком по итогам матча, а затем и всего тура. Ну, и в добавок национальная сборная пригласила меня в состав.
– Как думаете, позвали бы они вас, если бы не та фееричная игра в гостевом матче против "Реала"?
– Я считаю, что мне и дальше будут звонить из расположения сборной Греции, потому что я хорошо показал себя в главном клубном футбольном турнире мира. Для меня огромная честь играть за свою национальную команду. Это та деталь в футболе, которой мне раньше не хватало. Горжусь тем, что могу представлять главную команду своей страны на международной арене.
– Куда вы дели тот приз, красивую статуэтку от УЕФА, которую получили, как лучший игрок матча?
– Он у меня дома хранится. Но, знаете, не только призы, но и все игры, эмоции, переживания навсегда остаются в памяти. Это то, что я на всю жизнь запомню.
– Наверное, сразу после матча со "сливочными" вам прохода журналисты не давали?
– Да! Сразу после игры мне позвонило 40 человек с просьбой дать интервью.
– Вы принадлежите афинскому клубу "АЕК" и находитесь в аренде у "Шерифа" до лета 2022 года. Были интересные предложения от других клубов?
– Скажу только, что я веду некоторые обсуждения. Но никаких определенных предложений нет. Об этом говорить рано.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
– Как вам работается с украинским тренером Юрием Вернидубом?
– Отлично. Наш тренер очень много внимания уделяет психологии. Вы и сами видите результат – клуб впервые в истории пробился в групповую стадию Лиги чемпионов и дебютирует в плей-офф Лиги Европы весной.
© Sputnik / Mihai CarausЮрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai Caraus
– В последнем матче "Шериф" разгромил кишиневский "Зимбру" и завершил год в статусе лидера турнирной гонки чемпионата Молдовы. Можно со спокойной душой идти в отпуск?
– Так и делаем! У нас после игры был ужин с командой, а в воскресенье утром самолет домой в Грецию. Не терпится увидеть моего сына Иоакима. Когда он родился, мы начинали групповую стадию Лиги чемпионов, я все время тренировался в Тирасполе. Видел сына близко всего два раза, но каждый день смотрел на него в камеру телефона. Наконец, будет время, чтобы пообщаться с ним вживую.
– Как планируете провести отпуск?
– Во время зимних каникул я возьму семью, нашу собаку и поеду на дня три на горнолыжный курорт. Конечно, отдохнем еще в родной деревне в Греции. Вот и все планы.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky Георгиос Атанасиадис
Георгиос Атанасиадис
© AP Photo / Dmitri Lovetsky