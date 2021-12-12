https://ru.sputnik.md/20211212/iz-derevenskogo-greka--v-bogi-seyvov-istoriya-vzleta-atanasiadiasa-47167603.html

Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса

Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса

Голкипер "Шерифа" – самый надежный вратарь группового этапа Лиги чемпионов по мнению УЕФА. В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова Атанасиадиас рассказал о сыне, детстве и своем футбольном акме.

2021-12-12T14:30+0200

2021-12-12T14:30+0200

2021-12-12T14:30+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Осенью 2021 года вратарь тираспольского "Шерифа" Георгиос Атанасиадиас научил всю футбольную Европу произносить свою непростую греческую фамилию. С каждым его сэйвом получалось все чище – и у комментаторов, и у зрителей матча "Реал" – "Шериф" (1:2). Это была Лига чемпионов. Второй матч группового этапа, на "Сантьяго Бернабеу".Вратарь молдавского клуба совершил 11 невероятных спасений и лишь раз пропустил –от Бензема, который затем по-королевски предложил Атанасиадиасу обменяться футболками после ответной игры в Тирасполе (3:0).История греческого вратаря – о том, как проснуться звездой Лиги чемпионов и остаться простым парнем в Тирасполе. Он обедает в одной и той же кафешке, ездит на скромной иномарке и открыто беседует с корреспондентом Sputnik о своем детстве.– Мое детство прошло в деревне недалеко от портового города Салоники, расположенного на заливе Термаикос, что в Эгейском море. В нашей деревне было мало жителей и много бедных. Футболом я начал заниматься в 6 лет под влиянием своего двоюродного брата. Интересно, что первые два года я был центральным нападающим. Потом уже встал в ворота, оказалось, навсегда. Это мое призвание.– Когда вы приехали в Приднестровье, какое было первое впечатление?– Если честно, странное ощущение было. Я не ожидал сразу увидеть военных. Сначала было страшно, но потом привык. Теперь я понимаю, что здесь все спокойно, можно нормально жить.– В Тирасполе вы один живете. С кем-то из футболистов сдружились?– У нас все ребята в команде отличные. Сложился хороший коллектив. В принципе со всеми отношения хорошие, но есть несколько человек, которые уже больше, чем просто партнеры по команде. Мы как братья с моими земляками – защитником Стефаносом Евангелу и полузащитником Димитриосом Коловосом.– К слову о греках. Ваши предки ввели фразу акме (пик творческого развития) и похоже, акме с вами случилось в ту самую неделю, когда вы победили "Реал" в Мадриде. Причем, и в футбольном, и в личном плане.– Да. Конец сентября – начало октября… Это была самая счастливая неделя в моей жизни. У меня родился ребенок, мы обыграли "Реал Мадрид" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, я стал самым ценным игроком по итогам матча, а затем и всего тура. Ну, и в добавок национальная сборная пригласила меня в состав.– Как думаете, позвали бы они вас, если бы не та фееричная игра в гостевом матче против "Реала"?– Я считаю, что мне и дальше будут звонить из расположения сборной Греции, потому что я хорошо показал себя в главном клубном футбольном турнире мира. Для меня огромная честь играть за свою национальную команду. Это та деталь в футболе, которой мне раньше не хватало. Горжусь тем, что могу представлять главную команду своей страны на международной арене.– Куда вы дели тот приз, красивую статуэтку от УЕФА, которую получили, как лучший игрок матча?– Он у меня дома хранится. Но, знаете, не только призы, но и все игры, эмоции, переживания навсегда остаются в памяти. Это то, что я на всю жизнь запомню.– Наверное, сразу после матча со "сливочными" вам прохода журналисты не давали?– Да! Сразу после игры мне позвонило 40 человек с просьбой дать интервью.– Вы принадлежите афинскому клубу "АЕК" и находитесь в аренде у "Шерифа" до лета 2022 года. Были интересные предложения от других клубов?– Скажу только, что я веду некоторые обсуждения. Но никаких определенных предложений нет. Об этом говорить рано.– Как вам работается с украинским тренером Юрием Вернидубом?– Отлично. Наш тренер очень много внимания уделяет психологии. Вы и сами видите результат – клуб впервые в истории пробился в групповую стадию Лиги чемпионов и дебютирует в плей-офф Лиги Европы весной.– В последнем матче "Шериф" разгромил кишиневский "Зимбру" и завершил год в статусе лидера турнирной гонки чемпионата Молдовы. Можно со спокойной душой идти в отпуск?– Так и делаем! У нас после игры был ужин с командой, а в воскресенье утром самолет домой в Грецию. Не терпится увидеть моего сына Иоакима. Когда он родился, мы начинали групповую стадию Лиги чемпионов, я все время тренировался в Тирасполе. Видел сына близко всего два раза, но каждый день смотрел на него в камеру телефона. Наконец, будет время, чтобы пообщаться с ним вживую.– Как планируете провести отпуск?– Во время зимних каникул я возьму семью, нашу собаку и поеду на дня три на горнолыжный курорт. Конечно, отдохнем еще в родной деревне в Греции. Вот и все планы.

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в молдове, в мире, фк "шериф", футбол, история