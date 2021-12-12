https://ru.sputnik.md/20211212/izrail-novye-ogranicheniya-koronavirus-47164887.html
В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
Премьер Израиля распорядился усилить контроль за выполнением эпидемических правил в общественных местах и незамедлительно наказывать нарушителей.
2021-12-12T12:32+0200
2021-12-12T12:32+0200
2021-12-12T12:51+0200
коронавирус
в мире
израиль
ограничения
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Израиле ввели "зеленый сертификат", который необходимо показывать на входах в торговые центры. Соответствующее решение принято по итогам прошедших в субботу консультаций премьера Нафтали Беннет со специалистами, сообщает "9 канал".Беннет дал указание правоохранительным органам усилить контроль за выполнением эпидемических правил в общественных местах и серьезно наказывать нарушителей.Штраф до 1000 шекелей (322 доллара США) будут выписывать на месте. До сих пор санкции применяли после предварительного предупреждения за первое нарушение.Минздрав Израиля, в свою очередь, обязан проводить ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире, чтобы корректировать список стран "красной зоны". В ведомстве уже рекомендовали главе правительства внести в этот перечень все европейские государства на фоне прогноза о миллионе инфицированных штаммом "омикрон" в Великобритании в течение 2-3 недель.Однако на данный момент "красный список" корректировать не стали, оставив в нем африканские страны, за исключением Марокко и Египта. Но пересматривать его будут ежедневно, а не раз в две недели, как это было до сих пор.Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Израиле составляет 1 349 818 человек. На фоне осложнений скончались 8 210 человек. К настоящему моменту в Израиле применены 16 310 283 доз вакцины.
https://ru.sputnik.md/20211122/gintsburg-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-46625766.html
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в мире, израиль, ограничения
В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
12:32 12.12.2021 (обновлено: 12:51 12.12.2021)
Премьер Израиля распорядился усилить контроль за выполнением эпидемических правил в общественных местах и незамедлительно наказывать нарушителей.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik
. В Израиле ввели "зеленый сертификат"
, который необходимо показывать на входах в торговые центры. Соответствующее решение принято по итогам прошедших в субботу консультаций премьера Нафтали Беннет со специалистами, сообщает "9 канал"
.
Беннет дал указание правоохранительным органам усилить контроль за выполнением эпидемических правил в общественных местах и серьезно наказывать нарушителей.
Штраф до 1000 шекелей (322 доллара США) будут выписывать на месте. До сих пор санкции применяли после предварительного предупреждения за первое нарушение.
Минздрав Израиля, в свою очередь, обязан проводить ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире, чтобы корректировать список стран "красной зоны". В ведомстве уже рекомендовали главе правительства внести в этот перечень все европейские государства на фоне прогноза о миллионе инфицированных штаммом "омикрон" в Великобритании в течение 2-3 недель.
Однако на данный момент "красный список" корректировать не стали, оставив в нем африканские страны, за исключением Марокко и Египта. Но пересматривать его будут ежедневно, а не раз в две недели, как это было до сих пор.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, в Израиле составляет 1 349 818 человек. На фоне осложнений скончались 8 210 человек. К настоящему моменту в Израиле применены 16 310 283 доз вакцины.