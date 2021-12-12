https://ru.sputnik.md/20211212/kurs-valyut-47177418.html

Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти

Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти

Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти

2021-12-12T22:45+0200

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2021-12-12T22:45+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 13 декабря. Доллар продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 19,9435 лея.Доллар вырастет в цене на четыре бана и будет стоить 17,6993 лея.Что касается остальных валют, то 13 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6553 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0294 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.

https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют