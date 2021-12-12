Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211212/kurs-valyut-47177418.html
Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти
Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти
Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти
2021-12-12T22:45+0200
2021-12-12T22:45+0200
курс валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_513479233a2214395e75740b5945d680.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 13 декабря. Доллар продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 19,9435 лея.Доллар вырастет в цене на четыре бана и будет стоить 17,6993 лея.Что касается остальных валют, то 13 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6553 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0294 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211122/kiku-v-moldove-est-dengi-chtoby-zaplatit-za-gaz-46628296.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_969d1c3a173384c5f37164018488d27d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
курс валют

Курс валют на понедельник: доллар продолжает расти

22:45 12.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 13 декабря. Доллар продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 19,9435 лея.
Доллар вырастет в цене на четыре бана и будет стоить 17,6993 лея.
Что касается остальных валют, то 13 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2413 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6553 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0294 в пересчете на национальную валюту.
Ion Chicu - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Экономика
Кику: в Молдове есть деньги, чтобы заплатить за газ
22 ноября, 22:13
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 декабря
ВчераКурс валют на понедельник: доллар продолжает расти
ВчераМИД РФ: под видом инструкторов Запад пересылает на Украину боевиков
ВчераИтоговая явка: как в Приднестровье прошли выборы
ВчераВОЗ: "омикрон" снижает эффективность вакцин, но менее опасен, чем "дельта"
ВчераВ Приднестровье закрылись участки для голосования
ВчераУченые оценили эффективность вакцин от COVID против штамма "омикрон"
ВчераКто из чиновников Молдовы может потерять свое состояние
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Румынии подтвержден новый случай заражения штаммом "омикрон"
ВчераМарин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
ВчераЗакулисная сделка лидеров первой Молдавской республики с Румынией
ВчераВ ДТП в Фэлештском районе погиб известный молдавский музыкант
ВчераЭксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
ВчераЦИК Приднестровья: в выборах приняли участие более 100 тысяч человек
ВчераЭксперт: тарифы на газ должны остаться прежними
ВчераВ Приднестровье прокомментировали инцидент с избирательной урной в Дороцком
ВчераПесков – о последствиях нагнетания информационной напряженности вокруг России
ВчераПутин выразил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США
ВчераИз деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса