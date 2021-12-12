Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211212/lider-pridnestrovya-krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-47163002.html
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья. Второй кандидат Сергей Пынзарь сообщил, что заболел и не знает, как и когда проголосует.
2021-12-12T11:24+0200
2021-12-12T12:01+0200
общество
в молдове
приднестровье
молдова
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47163150_0:80:2731:1616_1920x0_80_0_0_a7c549cad19ef74f3d17f49fda6393a3.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский проголосовал в воскресенье на выборах на своем избирательном участке № 210.Второй кандидат на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь пока не проголосовал. Он сообщил, что заболел и пока неизвестно, как и когда отдаст свой голос на выборах.Красносельский хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.По мнению Красносельского, "выборы проходят под внешним давлением".К 9.00 проголосовали 16796 приднестровцев. Из них в Тирасполе – 5300, Бендерах – 2945, Григориополе – 1954, Дубоссарах – 1305, Каменке - 1460, Рыбнице – 938, Слободзее – 2894.Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211212/za-stabilnost-pridnestrovtsy-rasskazali-chego-zhdut-ot-vyborov-47159681.html
https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html
приднестровье
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47163150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34bf380ed303be1cd2feb8ebbbcc0693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, молдова, выборы

Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах

11:24 12.12.2021 (обновлено: 12:01 12.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья. Второй кандидат Сергей Пынзарь сообщил, что заболел и не знает, как и когда проголосует.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский проголосовал в воскресенье на выборах на своем избирательном участке № 210.
Второй кандидат на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь пока не проголосовал. Он сообщил, что заболел и пока неизвестно, как и когда отдаст свой голос на выборах.
Красносельский хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.

"Вижу развитие Приднестровья на следующее пятилетие. Развитие уже налицо. Мы не остановимся на достигнутом, у нас очень много людей. К сожалению, наши идеи преодолевают наши возможности, тем не менее, мы ставим себе задачу поднять пенсии и зарплаты. Это наш приоритет. Поднять уровень здравоохранения, побороть пандемию, общее образование, обустраивать наш быт и экономику", – заявил лидер Приднестровья.

По мнению Красносельского, "выборы проходят под внешним давлением".
К 9.00 проголосовали 16796 приднестровцев. Из них в Тирасполе – 5300, Бендерах – 2945, Григориополе – 1954, Дубоссарах – 1305, Каменке - 1460, Рыбнице – 938, Слободзее – 2894.
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Общество
"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов
09:27
Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.
Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Выборы лидера Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
Общество
Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
00:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса
13:59Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19
13:32ЦИК Приднестровья объявил новые данные по явке на выборах
13:16В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
12:56В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
12:32В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
11:53Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
11:24Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
11:03Дайджест недели: усталость народа, рост цен и "кредит доверия PAS"
10:27Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу
10:05Где в Кишиневе 12 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:44Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей
09:27"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов
09:05Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" проверят за 10 дней
08:33Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID и соболезнования посольства РФ
08:00Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени"
07:30Самый точный прогноз погоды: когда снова похолодает
07:00Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 декабря
00:00Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели