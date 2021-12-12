https://ru.sputnik.md/20211212/lider-pridnestrovya-krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-47163002.html
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья. Второй кандидат Сергей Пынзарь сообщил, что заболел и не знает, как и когда проголосует.
2021-12-12T11:24+0200
2021-12-12T11:24+0200
2021-12-12T12:01+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский проголосовал в воскресенье на выборах на своем избирательном участке № 210.Второй кандидат на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь пока не проголосовал. Он сообщил, что заболел и пока неизвестно, как и когда отдаст свой голос на выборах.Красносельский хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.По мнению Красносельского, "выборы проходят под внешним давлением".К 9.00 проголосовали 16796 приднестровцев. Из них в Тирасполе – 5300, Бендерах – 2945, Григориополе – 1954, Дубоссарах – 1305, Каменке - 1460, Рыбнице – 938, Слободзее – 2894.Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211212/za-stabilnost-pridnestrovtsy-rasskazali-chego-zhdut-ot-vyborov-47159681.html
https://ru.sputnik.md/20211212/vybory-lidera-pridnestrovya-kak-golosuyut-izbirateli-47153623.html
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в молдове, приднестровье, молдова, выборы
Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
11:24 12.12.2021 (обновлено: 12:01 12.12.2021)
Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья. Второй кандидат Сергей Пынзарь сообщил, что заболел и не знает, как и когда проголосует.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский проголосовал в воскресенье на выборах на своем избирательном участке № 210.
Второй кандидат на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь пока не проголосовал. Он сообщил, что заболел и пока неизвестно, как и когда отдаст свой голос на выборах.
Красносельский хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.
"Вижу развитие Приднестровья на следующее пятилетие. Развитие уже налицо. Мы не остановимся на достигнутом, у нас очень много людей. К сожалению, наши идеи преодолевают наши возможности, тем не менее, мы ставим себе задачу поднять пенсии и зарплаты. Это наш приоритет. Поднять уровень здравоохранения, побороть пандемию, общее образование, обустраивать наш быт и экономику", – заявил лидер Приднестровья.
По мнению Красносельского, "выборы проходят под внешним давлением".
К 9.00 проголосовали 16796 приднестровцев. Из них в Тирасполе – 5300, Бендерах – 2945, Григориополе – 1954, Дубоссарах – 1305, Каменке - 1460, Рыбнице – 938, Слободзее – 2894.
Всего в регионе работают 255 избирательных участков. Еще два открыты для граждан, находящихся в местах временного пребывания. По сообщению местного ЦИК, на выборах присутствуют международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.
Избирательные участки открылись в 07.00 и продолжат свою работу до 20.00. Накануне завершилось досрочное голосование. За шесть дней свой выбор сделали 7799 жителей Приднестровья.
Приднестровцы выбирают главу региона раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний лидер региона Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.
В воскресенье приднестровцы в седьмой раз выбирают своего лидера.
Ранее президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявила, что власти Молдовы "считают эти выборы незаконными", следовательно, никаких ожиданий по поводу их результатов на правом берегу нет. Тем не менее Санду подчеркнула, что Кишинев не отказывается от диалога с Тирасполем.
За день до начала голосования девятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.