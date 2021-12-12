https://ru.sputnik.md/20211212/marin-robu-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-47172774.html

Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

Марин Робу принес Молдове первую медаль чемпионата мира в Ташкенте.

2021-12-12T18:03+0200

2021-12-12T18:03+0200

2021-12-12T18:20+0200

спорт

в молдове

бронза

чемпионат мира

тяжелая атлетика

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма в воскресенье выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.В рывке Робу показал лучший результат, зафиксировав в третьем подходе снаряд весом 168 килограммов. А в толчке молдавский спортсмен в лучшей из попыток поднял штангу весом в 195 килограммов. Сумма в 363 килограмма позволила Робу подняться на третью строчку в итоговой классификации.Золото завоевал представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).

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2021

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

в молдове, бронза, чемпионат мира, тяжелая атлетика