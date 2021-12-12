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Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике
Марин Робу принес Молдове первую медаль чемпионата мира в Ташкенте.
2021-12-12T18:03+0200
2021-12-12T18:20+0200
спорт
в молдове
бронза
чемпионат мира
тяжелая атлетика
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма в воскресенье выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.В рывке Робу показал лучший результат, зафиксировав в третьем подходе снаряд весом 168 килограммов. А в толчке молдавский спортсмен в лучшей из попыток поднял штангу весом в 195 килограммов. Сумма в 363 килограмма позволила Робу подняться на третью строчку в итоговой классификации.Золото завоевал представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).
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Яна Захарова
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в молдове, бронза, чемпионат мира, тяжелая атлетика

Марин Робу завоевал бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

18:03 12.12.2021 (обновлено: 18:20 12.12.2021)
© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of MoldovaМолдавский штангист Марин Робу
Молдавский штангист Марин Робу - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
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Яна Захарова
Все материалы
Марин Робу принес Молдове первую медаль на чемпионате мира в Ташкенте.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Марин Робу в весе до 81 килограмма в воскресенье выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте.
В рывке Робу показал лучший результат, зафиксировав в третьем подходе снаряд весом 168 килограммов. А в толчке молдавский спортсмен в лучшей из попыток поднял штангу весом в 195 килограммов. Сумма в 363 килограмма позволила Робу подняться на третью строчку в итоговой классификации.
Золото завоевал представитель Болгарии Карлос Насар (374 килограмма), а серебро – иранец Мостафа Джавади (367 килограммов).
Всего на чемпионат мира в Ташкент приехали пятеро представителей Молдовы. Теодора-Луминица Хынку (вес до 45 килограммов) заняла 5 место, а Даниел Лунгу (вес до 55 килограммов) стал 10-м.
В понедельник на помост выйдет Наталья Прищепа (вес до 71 килограмма), а в среду – Тудор Чобану (вес до 102 килограммов).
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