https://ru.sputnik.md/20211212/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47173670.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-12T18:47+0200

2021-12-12T18:47+0200

2021-12-12T19:58+0200

заболеваемость

статистика

коронавирус

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 257 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Зарегистрирован один случай "импорта" инфекции – из Франции.За минувшие сутки проведено 4186 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 369 659.У работников системы здравоохранения выявлено 2 случая инфицирования: 1 у врача и 1 у медсестры.Госпитализированы 810 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 13).В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 354 258.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9368.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211212/rumynia-novyy-sluchay-omikron-47173238.html

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2021

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заболеваемость, статистика