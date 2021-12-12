https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-prognoz-neskolko-dney-sneg-47165911.html
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
Спустя несколько дождливых дней, синоптики сообщили о приближении снегопадов.
2021-12-12T13:16+0200
2021-12-12T13:16+0200
2021-12-12T13:30+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде снега. Такие данные представили в воскресенье в Государственной гидрометеослужбе. Согласно прогнозу, снег ожидается уже 14 декабря. Такого рода осадки обещают и в последующие пять дней – до 19 декабря.В указанный период в Молдове температура воздуха будет выше нуля: до 17 декабря – до +5, а затем – от +5 до +7.Ночью до 17 декабря столбики термометров покажут от –5 до 0 градусов, а далее – от –3 до +3. Уже около недели в Молдове идут дожди. По данным синоптиков, дождь ожидают и в понедельник, 13 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
13:16 12.12.2021 (обновлено: 13:30 12.12.2021)
После нескольких дождливых дней синоптики сообщили о приближении снегопадов.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде снега. Такие данные представили в воскресенье в Государственной гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу, снег ожидается уже 14 декабря. Такого рода осадки обещают и в последующие пять дней – до 19 декабря.
В указанный период в Молдове температура воздуха будет выше нуля: до 17 декабря – до +5, а затем – от +5 до +7.
Ночью до 17 декабря столбики термометров покажут от –5 до 0 градусов, а далее – от –3 до +3.
Уже около недели в Молдове идут дожди. По данным синоптиков, дождь ожидают и в понедельник, 13 декабря.