https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-prognoz-neskolko-dney-sneg-47165911.html

В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней

В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней

Спустя несколько дождливых дней, синоптики сообщили о приближении снегопадов.

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде снега. Такие данные представили в воскресенье в Государственной гидрометеослужбе. Согласно прогнозу, снег ожидается уже 14 декабря. Такого рода осадки обещают и в последующие пять дней – до 19 декабря.В указанный период в Молдове температура воздуха будет выше нуля: до 17 декабря – до +5, а затем – от +5 до +7.Ночью до 17 декабря столбики термометров покажут от –5 до 0 градусов, а далее – от –3 до +3. Уже около недели в Молдове идут дожди. По данным синоптиков, дождь ожидают и в понедельник, 13 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html

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2021

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прогноз погоды