Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-prognoz-neskolko-dney-sneg-47165911.html
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
Спустя несколько дождливых дней, синоптики сообщили о приближении снегопадов.
2021-12-12T13:16+0200
2021-12-12T13:30+0200
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/12/33689094_0:73:2779:1636_1920x0_80_0_0_a922dea24b25595e8d9210443ed10d6d.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде снега. Такие данные представили в воскресенье в Государственной гидрометеослужбе. Согласно прогнозу, снег ожидается уже 14 декабря. Такого рода осадки обещают и в последующие пять дней – до 19 декабря.В указанный период в Молдове температура воздуха будет выше нуля: до 17 декабря – до +5, а затем – от +5 до +7.Ночью до 17 декабря столбики термометров покажут от –5 до 0 градусов, а далее – от –3 до +3. Уже около недели в Молдове идут дожди. По данным синоптиков, дождь ожидают и в понедельник, 13 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211203/pogoda-moldova-novogodnyaya-noch-46925904.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/12/33689094_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbc27412b7926ea5e21e7f4e420efbec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды

В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней

13:16 12.12.2021 (обновлено: 13:30 12.12.2021)
© AP Photo / David ZalubowskiКот гуляет во дворе после снежной бури
Кот гуляет во дворе после снежной бури - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / David Zalubowski
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После нескольких дождливых дней синоптики сообщили о приближении снегопадов.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В Молдове в ближайшие несколько дней ожидаются осадки в виде снега. Такие данные представили в воскресенье в Государственной гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу, снег ожидается уже 14 декабря. Такого рода осадки обещают и в последующие пять дней – до 19 декабря.
В указанный период в Молдове температура воздуха будет выше нуля: до 17 декабря – до +5, а затем – от +5 до +7.
Ночью до 17 декабря столбики термометров покажут от –5 до 0 градусов, а далее – от –3 до +3.
Уже около недели в Молдове идут дожди. По данным синоптиков, дождь ожидают и в понедельник, 13 декабря.
В Кишиневе зажгли огни на главной ёлке страны - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
Какая погода ждет Молдову в новогоднюю ночь
3 декабря, 16:11
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30Из деревенского грека – в боги сэйвов: история взлета Атанасиадиаса
13:59Экс-глава Минздрава раскритиковала использование быстрых тестов на COVID-19
13:32ЦИК Приднестровья объявил новые данные по явке на выборах
13:16В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
12:56В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
12:32В Израиле ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса
11:53Серьезное ДТП в Фэлештах: водитель погиб на месте
11:24Лидер Приднестровья Красносельский проголосовал на выборах
11:03Дайджест недели: усталость народа, рост цен и "кредит доверия PAS"
10:27Байден заявил, что США могут отправить больше военных в Восточную Европу
10:05Где в Кишиневе 12 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:44Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей
09:27"За стабильность": приднестровцы рассказали, чего ждут от выборов
09:05Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" проверят за 10 дней
08:33Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID и соболезнования посольства РФ
08:00Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени"
07:30Самый точный прогноз погоды: когда снова похолодает
07:00Выборы лидера Приднестровья: открылись избирательные участки
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 декабря
00:00Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели