https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-proizvoditel-ampula-pfizer-47169077.html
Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
Эксклюзив Sputnik: в Молдове могут начать производить стеклянные колбы для вакцины от коронавируса Pfizer
2021-12-12T16:46+0200
2021-12-12T16:46+0200
2021-12-12T16:46+0200
радио
молдова
вакцина
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Молдова может начать производить ампулы для вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом в интервью радиостудии Sputnik, заявил администратор Свободной экономической зоны Bălţi Марин Чобану.Как считает Чобану, молдавской стороне удастся убедить немецких партнеров, чтобы эти инвестиции пришли в республику."Всего будет 218 рабочих мест. Инвестиции минимум на 15 миллионов евро, но если будет покупаться помещение, то от 15 до 25 миллионов евро. Опять же может показаться, что рабочих мест мало, но мы уже говорим о технологичных вакансиях", – заключил Чобану.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, вакцина, видео
Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer
Молдавские бизнесмены ведут переговоры с немецкой компанией о начале производства в стране стеклянных ампул для вакцины от коронавируса Pfizer.
Молдова может начать производить ампулы для вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом в интервью радиостудии Sputnik,
заявил администратор Свободной экономической зоны Bălţi Марин Чобану.
"Находимся на стадии переговоров с немецкой компанией, которая хочет производить здесь стеклянные ампулы для вакцины Pfizer. Изначально было шесть стран, а в финал вышли две – Молдова и Сербия. На 14 декабря намечено заседание этой немецкой компании, где будет принято решение, в какую страну направлять инвестиции", – сказал собеседник.
Как считает Чобану, молдавской стороне удастся убедить немецких партнеров, чтобы эти инвестиции пришли в республику.
"Всего будет 218 рабочих мест. Инвестиции минимум на 15 миллионов евро, но если будет покупаться помещение, то от 15 до 25 миллионов евро. Опять же может показаться, что рабочих мест мало, но мы уже говорим о технологичных вакансиях", – заключил Чобану.