https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-proizvoditel-ampula-pfizer-47169077.html

Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer

Эксклюзив: Молдова может стать производителем ампул для вакцины Pfizer

Эксклюзив Sputnik: в Молдове могут начать производить стеклянные колбы для вакцины от коронавируса Pfizer

2021-12-12T16:46+0200

2021-12-12T16:46+0200

2021-12-12T16:46+0200

радио

молдова

вакцина

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Молдова может начать производить ампулы для вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом в интервью радиостудии Sputnik, заявил администратор Свободной экономической зоны Bălţi Марин Чобану.Как считает Чобану, молдавской стороне удастся убедить немецких партнеров, чтобы эти инвестиции пришли в республику."Всего будет 218 рабочих мест. Инвестиции минимум на 15 миллионов евро, но если будет покупаться помещение, то от 15 до 25 миллионов евро. Опять же может показаться, что рабочих мест мало, но мы уже говорим о технологичных вакансиях", – заключил Чобану.

молдова

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, вакцина, видео