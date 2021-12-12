https://ru.sputnik.md/20211212/nochnoy-podzhog-mashin-kishinev-47159241.html

Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей

Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей

Три экипажа спасателей прибыли на место возгорания автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома.

2021-12-12T09:44+0200

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Четыре машины сгорели во дворе жилого дома в Кишиневе в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Мария Драган, 30/9.Сообщение о пожаре поступило в 03.28. На место выехали три бригады спасателей. Пожарные потушили возгорание в 03.50, предотвратив дальнейшее распространение огня. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, пожар возник в результате умышленных действий. Обстоятельства и причины инцидента проверяют.

https://ru.sputnik.md/20211209/pozhar-glodyanskyy-rayon-47078270.html

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в молдове, молдова, пожар, поджог