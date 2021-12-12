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Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей
Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей
Три экипажа спасателей прибыли на место возгорания автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома.
2021-12-12T09:44+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Четыре машины сгорели во дворе жилого дома в Кишиневе в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Мария Драган, 30/9.Сообщение о пожаре поступило в 03.28. На место выехали три бригады спасателей. Пожарные потушили возгорание в 03.50, предотвратив дальнейшее распространение огня. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, пожар возник в результате умышленных действий. Обстоятельства и причины инцидента проверяют.
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в молдове, молдова, пожар, поджог

Ночной поджог машин в Кишиневе: с огнем боролись три экипажа спасателей

09:44 12.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMВ Кишиневе ночью сгорели четыре машины
В Кишиневе ночью сгорели четыре машины - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Три экипажа спасателей прибыли на место возгорания четырех автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Четыре машины сгорели во дворе жилого дома в Кишиневе в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Мария Драган, 30/9.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM В Кишиневе ночью сгорели четыре машины
 В Кишиневе ночью сгорели четыре машины - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
В Кишиневе ночью сгорели четыре машины
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Сообщение о пожаре поступило в 03.28. На место выехали три бригады спасателей.

"Прибыв на место, спасатели установили, что две машины марки Renau Kadjar и Toyota Corola полностью охвачены пламенем. Другие два авто Ford Fiesta частично загорелись", – уточнили в ГИЧС.

Пожарные потушили возгорание в 03.50, предотвратив дальнейшее распространение огня.
В результате случившегося никто не пострадал.
По предварительным данным, пожар возник в результате умышленных действий. Обстоятельства и причины инцидента проверяют.
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