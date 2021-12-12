https://ru.sputnik.md/20211212/pervaya-moldavskaya-respublika-rumynia-47172383.html

Закулисная сделка лидеров первой Молдавской республики с Румынией

Закулисная сделка лидеров первой Молдавской республики с Румынией

Февральская и октябрьская революции 1917 года в России резко изменили вектор развития страны

2021-12-12T17:41+0200

2021-12-12T17:41+0200

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в молдове

молдова

история

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Февральская и октябрьская революции 1917 года в России резко изменили вектор развития страны – причины и последствия тех событий до сих пор вызывают большой интерес у исследователей и широкой публики, в том числе в современной Молдавии.В декабре 1917 года временный орган управления Бессарабской губернией Сфатул Цэрий (Краевой Совет) провозгласил в Кишиневе создание Молдавской народной республики (МНР) в составе Российской демократической республики.В свою очередь, Российская демократическая республика была провозглашена 1 сентября 1917 года временным правительством в Петрограде – спустя полгода после февральской революции.25 октября того же года в Петрограде большевики свергли временное правительство Российской демократической республики, взяв власть в свои руки.Однако, во многих регионах страны, в частности в Бессарабской губернии, не признавали новую власть большевиков – таким образом была вызвана и началась гражданская война в Российской республике в условиях, когда в Европе, в том числе на границах с Россией, бушевала кровопролитная Первая мировая война.Настроения общества в БессарабииПосле октябрьских событий многие в России и за рубежом считали, что большевистское правление продержится недолго. Газеты, издававшиеся в Бессарабии, были почти единодушны во мнении, что новая власть — "еще одно временное правительство с Лениным во главе" — будет быстро ликвидирована.Высказывалось мнение, что большевизм не угрожает Бессарабии. Например, на заседании Кишиневской думы 26 октября единогласно было принято решение "не подчиняться новому правительству" и заявлено, что "только Учредительное собрание может вывести страну из тяжелого положения". Городской голова А. Шмидт высказался против организации в городе Красной гвардии, указав, что вооружение толпы под видом охраны революции "может привести к опасным последствиям".Напомним, что для подавляющего большинства политически активных граждан Бессарабии главной внутриполитической повесткой в сентябре – ноябре 1917 года были выборы во всероссийское Учредительное собрание, которое и должно было определить будущее Российской республики, частью которой была Бессарабия. Вместе с тем, в это смутное время, был создан Сфатул Цэрий, а затем, этим же самопровозглашенным органом временного управления образована Молдавская народная республика.Анархия в БессарабииК моменту провозглашения Молдавской республики, в условиях общей неразберихи, в некоторых уездах Бессарабии царила анархия – разграблялись "экономии" – владения местных богатых землевладельцев. В одной из публикаций кишиневской газеты того времени отмечалось, что выступления происходили "почти одновременно в отдаленных друг от друга районах, захватывая местность длиной более 120 верст и до 50 верст в глубину". Автор заметки видел в этом "планомерность в организации разгромов", "чистую обдуманную работу руководителей грабежа в серых шинелях". "В зависимости от величины экономии, — говорилось в сообщении, — выезжают на разгром 50—100 и больше лиц с подводами, топорами, ломами". На подводах "увозилось все, что только можно было увозить": мебель, ковры, угонялся скот. Увозились сельскохозяйственные орудия — молотилки, веялки и т.п. На заседаниях Кишиневской думы и Сфатул Цэрий 4 и 5 декабря отмечалось, что "погромы совершаются по одному трафарету и с удивительной планомерностью перебрасываются с одного места на другое, высказывалась мысль, что в действиях хорошо организованных отрядов солдат чувствуется "опытная рука" и эти действия по разгрому "дополняют крестьяне", – отмечает в одной из своих работ историк И. Левит.Впрочем, такая экстраординарная ситуация сложилась не везде. Тихо и спокойно жили, например, Бельцы, молдавские приднестровские села Вадул-луй-Водэ и Старые Дубоссары и большинство других городов и сел.Тем временем в Кишиневе шла бурная политическая деятельность, здесь планировали будущее Бессарабии.Как хотели назвать Республику?Накануне провозглашения МНР, развернулась дискуссия о названии республики. Член президиума Сфатул Цэрий К. Мисирков заявил, что "только часть Бессарабии в продолжении четырех веков называлась Молдавией, поэтому нет исторической основы для наименования Бессарабии Молдавской республикой, а должна быть Бессарабская республика". Будущий премьер кабинета директоров и директор земледелия и землеустройства П. Ерхан ответил на это: "Название республики мы должны дать по названию того народа, который является господствующим в Бессарабии". И. Пеливан, утверждал, что "исторические данные говорят именно в пользу названия Молдавская республика".Создание первой молдавской республикиОбъявление Декларации Сфатул Цэрий о создании Молдавской республики произошло в торжественной обстановке 19 декабря (6 по старому стилю) 1917 года в Кишиневе. В этом документе, опубликованном в газете "Сфатул Цэрий" в частности говорилось:"В настоящий грозный, исторический момент единственный путь спасения Российской Демократической Республики в организации и сплочении ее народов на принципе государственного национально-территориального определения. Основываясь на этом принципе, – в целях установления государственного порядка и во имя закрепления завоевания Революции [имеется ввиду революция в феврале 1917 года], – Бессарабия, в силу своего исторического прошлого, объявляется отныне Молдавской Народной Республикой, входящей, как равноправный член, в составе единой Российской Федеративной Республики. Впредь до созыва Народного Собрания Молдавской Республики, избранного на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования по пропорциональной системе, Верховной Властью Молдавской Народной Республики является Сфатул Цэрий, составленный из представителей всех организованных групп революционной демократии, отдельных народностей и органов местного самоуправления".Декларация завершалась призывом Сфатул Цэрий "к молдавскому и всем братским народам Молдавской республики к общей дружной работе и к строительству новой жизни на началах свободы, равенства и братства. И только тогда мы спасем наш край и удержим от окончательной гибели нашу общую родину — Великую Российскую Федеративную Демократическую Республику".Закулисный сговорОднако уже 20 декабря 1917 года (2 января 1918 года по новому стилю) стало известно, что лидеры недавно созданной Молдавской республики, ведут тайные переговоры с румынским правительством о присоединении МДР к Румынии, которая уже ввела свои войска на территорию Бессарабии для борьбы с большевиками. И хотя руководители Сфатул Цэрий публично отрицали переговоры на эту тему, они действительно договаривались о присоединении Молдавской республики к Румынии, при этом шла активная зачистка Сфатул Цэрий от тех его членов, которые не разделяли идеи присоединения к Румынии.Эти намерения явно обнаружились 5 (18) января 1918 года. Консул Франции в Кишиневе Р. Сарре передал копию письма посланника Франции в Яссах Сент-Олера о введении румынских войск в Бессарабию Совету генеральных директоров Молдавской республики по его же (!) просьбе. Таким образом вскрылись закулисные переговоры группы высокопоставленных чиновников о введении румынских войск в Бессарабию и для многих стало очевидным, что их намерения этим не ограничатся.С 5 на 6 января 1918 года в Петрограде большевики разогнали Учредительное собрание, после чего надежды многих граждан рухнули в одночасье и история России пошла по другому сценарию. Об этом событии узнали, естественно, и в Кишиневе.Румынские войска заняли Кишинев 13 января, постепенно и другие города Молдавской республики. 24 января Сфатул Цэрий обнародовал Декларацию о независимости Молдавской республики от России. Однако ни одна страна не признала независимость МНР. 31 января лидеры Сфатул Цэрий через свою газету "Кувынт молдовенеск" провозгласили новые внешнеполитические приоритеты – ориентацию на Румынию. 27 марта (9 апреля) 1918 года Сфатул Цэрий, так и не осуществив свою главную миссию – созыва Народного собрания Молдавской республики, избранного на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования – принял декларацию о присоединении Бессарабии к Румынии, не имея на то полномочий.Отметим, что в этой Декларации был пункт об автономии, которая была позже отменена."В действительности никакой автономии Бессарабии не было, – подчеркивает историк И. Левит, – вся жизнь в области регламентировалась декретами румынского короля и приказами его наместника. Хотя военные действия на Румфронте были давно прекращены, 1 июля 1918 года декретом короля на территории Бессарабии было продлено осадное положение, которое послужило предлогом для введения цензуры печати и переписки, запрещения собраний. Почта, телеграф, телефон перешли в ведение румынской администрации. Были упразднены городские и уездные милиции, в городах они были заменены румынской полицией, а в сельской местности – румынской жандармерией".

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