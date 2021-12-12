Закулисная сделка лидеров первой Молдавской республики с Румынией
17:41 12.12.2021 (обновлено: 18:09 12.12.2021)
© Photo : Евгений ПаскарьФлаг Сфатул Цэрий. Современная реконструкция.
© Photo : Евгений Паскарь
В декабре 1917 года бессарабский Сфатул Цэрий провозгласил в Кишиневе создание Молдавской народной республики.
Февральская и октябрьская революции 1917 года в России резко изменили вектор развития страны – причины и последствия тех событий до сих пор вызывают большой интерес у исследователей и широкой публики, в том числе в современной Молдавии.
В декабре 1917 года временный орган управления Бессарабской губернией Сфатул Цэрий (Краевой Совет) провозгласил в Кишиневе создание Молдавской народной республики (МНР) в составе Российской демократической республики.
В свою очередь, Российская демократическая республика была провозглашена 1 сентября 1917 года временным правительством в Петрограде – спустя полгода после февральской революции.
25 октября того же года в Петрограде большевики свергли временное правительство Российской демократической республики, взяв власть в свои руки.
© Video: Евгений ПаскарьОбразование первой Молдавской республики в декабре 1917 года
Образование первой Молдавской республики в декабре 1917 года
© Video: Евгений Паскарь
Однако, во многих регионах страны, в частности в Бессарабской губернии, не признавали новую власть большевиков – таким образом была вызвана и началась гражданская война в Российской республике в условиях, когда в Европе, в том числе на границах с Россией, бушевала кровопролитная Первая мировая война.
Настроения общества в Бессарабии
После октябрьских событий многие в России и за рубежом считали, что большевистское правление продержится недолго. Газеты, издававшиеся в Бессарабии, были почти единодушны во мнении, что новая власть — "еще одно временное правительство с Лениным во главе" — будет быстро ликвидирована.
Высказывалось мнение, что большевизм не угрожает Бессарабии. Например, на заседании Кишиневской думы 26 октября единогласно было принято решение "не подчиняться новому правительству" и заявлено, что "только Учредительное собрание может вывести страну из тяжелого положения". Городской голова А. Шмидт высказался против организации в городе Красной гвардии, указав, что вооружение толпы под видом охраны революции "может привести к опасным последствиям".
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьОдин из последних номеров газеты Бессарабский Южный Край, издававшейся в Бендерах. 1917 год.
Один из последних номеров газеты Бессарабский Южный Край, издававшейся в Бендерах. 1917 год.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Напомним, что для подавляющего большинства политически активных граждан Бессарабии главной внутриполитической повесткой в сентябре – ноябре 1917 года были выборы во всероссийское Учредительное собрание, которое и должно было определить будущее Российской республики, частью которой была Бессарабия. Вместе с тем, в это смутное время, был создан Сфатул Цэрий, а затем, этим же самопровозглашенным органом временного управления образована Молдавская народная республика.
Анархия в Бессарабии
К моменту провозглашения Молдавской республики, в условиях общей неразберихи, в некоторых уездах Бессарабии царила анархия – разграблялись "экономии" – владения местных богатых землевладельцев. В одной из публикаций кишиневской газеты того времени отмечалось, что выступления происходили "почти одновременно в отдаленных друг от друга районах, захватывая местность длиной более 120 верст и до 50 верст в глубину". Автор заметки видел в этом "планомерность в организации разгромов", "чистую обдуманную работу руководителей грабежа в серых шинелях".
"В зависимости от величины экономии, — говорилось в сообщении, — выезжают на разгром 50—100 и больше лиц с подводами, топорами, ломами". На подводах "увозилось все, что только можно было увозить": мебель, ковры, угонялся скот. Увозились сельскохозяйственные орудия — молотилки, веялки и т.п.
На заседаниях Кишиневской думы и Сфатул Цэрий 4 и 5 декабря отмечалось, что "погромы совершаются по одному трафарету и с удивительной планомерностью перебрасываются с одного места на другое, высказывалась мысль, что в действиях хорошо организованных отрядов солдат чувствуется "опытная рука" и эти действия по разгрому "дополняют крестьяне", – отмечает в одной из своих работ историк И. Левит.
Впрочем, такая экстраординарная ситуация сложилась не везде. Тихо и спокойно жили, например, Бельцы, молдавские приднестровские села Вадул-луй-Водэ и Старые Дубоссары и большинство других городов и сел.
Тем временем в Кишиневе шла бурная политическая деятельность, здесь планировали будущее Бессарабии.
Как хотели назвать Республику?
Накануне провозглашения МНР, развернулась дискуссия о названии республики. Член президиума Сфатул Цэрий К. Мисирков заявил, что "только часть Бессарабии в продолжении четырех веков называлась Молдавией, поэтому нет исторической основы для наименования Бессарабии Молдавской республикой, а должна быть Бессарабская республика".
Будущий премьер кабинета директоров и директор земледелия и землеустройства П. Ерхан ответил на это: "Название республики мы должны дать по названию того народа, который является господствующим в Бессарабии". И. Пеливан, утверждал, что "исторические данные говорят именно в пользу названия Молдавская республика".
Создание первой молдавской республики
Объявление Декларации Сфатул Цэрий о создании Молдавской республики произошло в торжественной обстановке 19 декабря (6 по старому стилю) 1917 года в Кишиневе. В этом документе, опубликованном в газете "Сфатул Цэрий" в частности говорилось:
"В настоящий грозный, исторический момент единственный путь спасения Российской Демократической Республики в организации и сплочении ее народов на принципе государственного национально-территориального определения. Основываясь на этом принципе, – в целях установления государственного порядка и во имя закрепления завоевания Революции [имеется ввиду революция в феврале 1917 года], – Бессарабия, в силу своего исторического прошлого, объявляется отныне Молдавской Народной Республикой, входящей, как равноправный член, в составе единой Российской Федеративной Республики. Впредь до созыва Народного Собрания Молдавской Республики, избранного на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования по пропорциональной системе, Верховной Властью Молдавской Народной Республики является Сфатул Цэрий, составленный из представителей всех организованных групп революционной демократии, отдельных народностей и органов местного самоуправления".
© Photo : Репродукция: Евгений ПаскарьФрагмент Декларации о провозглашении Молдавской Народной Республики. Публикация от 3 декабря 1917 г.
Фрагмент Декларации о провозглашении Молдавской Народной Республики. Публикация от 3 декабря 1917 г.
© Photo : Репродукция: Евгений Паскарь
Декларация завершалась призывом Сфатул Цэрий "к молдавскому и всем братским народам Молдавской республики к общей дружной работе и к строительству новой жизни на началах свободы, равенства и братства. И только тогда мы спасем наш край и удержим от окончательной гибели нашу общую родину — Великую Российскую Федеративную Демократическую Республику".
Закулисный сговор
Однако уже 20 декабря 1917 года (2 января 1918 года по новому стилю) стало известно, что лидеры недавно созданной Молдавской республики, ведут тайные переговоры с румынским правительством о присоединении МДР к Румынии, которая уже ввела свои войска на территорию Бессарабии для борьбы с большевиками. И хотя руководители Сфатул Цэрий публично отрицали переговоры на эту тему, они действительно договаривались о присоединении Молдавской республики к Румынии, при этом шла активная зачистка Сфатул Цэрий от тех его членов, которые не разделяли идеи присоединения к Румынии.
Эти намерения явно обнаружились 5 (18) января 1918 года. Консул Франции в Кишиневе Р. Сарре передал копию письма посланника Франции в Яссах Сент-Олера о введении румынских войск в Бессарабию Совету генеральных директоров Молдавской республики по его же (!) просьбе. Таким образом вскрылись закулисные переговоры группы высокопоставленных чиновников о введении румынских войск в Бессарабию и для многих стало очевидным, что их намерения этим не ограничатся.
© Photo : Евгений ПаскарьВ этом кишиневском особняке была провозглашена первая Молдавская республика
В этом кишиневском особняке была провозглашена первая Молдавская республика
© Photo : Евгений Паскарь
С 5 на 6 января 1918 года в Петрограде большевики разогнали Учредительное собрание, после чего надежды многих граждан рухнули в одночасье и история России пошла по другому сценарию. Об этом событии узнали, естественно, и в Кишиневе.
Румынские войска заняли Кишинев 13 января, постепенно и другие города Молдавской республики. 24 января Сфатул Цэрий обнародовал Декларацию о независимости Молдавской республики от России. Однако ни одна страна не признала независимость МНР. 31 января лидеры Сфатул Цэрий через свою газету "Кувынт молдовенеск" провозгласили новые внешнеполитические приоритеты – ориентацию на Румынию. 27 марта (9 апреля) 1918 года Сфатул Цэрий, так и не осуществив свою главную миссию – созыва Народного собрания Молдавской республики, избранного на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования – принял декларацию о присоединении Бессарабии к Румынии, не имея на то полномочий.
Отметим, что в этой Декларации был пункт об автономии, которая была позже отменена.
"В действительности никакой автономии Бессарабии не было, – подчеркивает историк И. Левит, – вся жизнь в области регламентировалась декретами румынского короля и приказами его наместника. Хотя военные действия на Румфронте были давно прекращены, 1 июля 1918 года декретом короля на территории Бессарабии было продлено осадное положение, которое послужило предлогом для введения цензуры печати и переписки, запрещения собраний. Почта, телеграф, телефон перешли в ведение румынской администрации. Были упразднены городские и уездные милиции, в городах они были заменены румынской полицией, а в сельской местности – румынской жандармерией".