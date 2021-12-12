Песков – о последствиях нагнетания информационной напряженности вокруг России
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев/
Дмитрий Песков рассказал, с какой целью на Западе нагнетают информационную напряженность вокруг войск России.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расценил нагнетание напряженности вокруг войск РФ как очередную попытку демонизации России и позиционирования ее как стороны потенциального агрессора, сообщает РИА Новости.
В ходе недавних переговоров президент РФ Владимир Путин проинформировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", – сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В ходе недавних переговоров президент РФ Владимир Путин проинформировал американского коллегу Джо Байдена о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
"Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора", – сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.