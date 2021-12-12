https://ru.sputnik.md/20211212/pochemu-chast-biznesa-v-moldove-nakhoditsya-v-teni-46999737.html

Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени"

Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени"

Бывший вице-министр финансов назвал ряд неприятностей, которые могут ждать владельцев компаний, ведущих теневую бухгалтерию.

2021-12-12T08:00+0200

2021-12-12T08:00+0200

2021-12-12T08:00+0200

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Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени" Чичибаба: почему часть бизнеса в Молдове находится "в тени"

Несмотря на то, что сейчас XXI век, в Молдове сохранился феномен из прошлого столетия, когда многим гражданам работодатели выдавали зарплаты в конвертах, не желая оформлять людей официально. Все еще присутствует одна уловка: человека трудоустраивают, но он получает минимальный уровень оплаты труда, а остальную сумму, что называется, "черными" без уплаты налогов.Почему это сегодня невыгодно работодателям и сотрудникам, которые по сей день применяют такую практику расчета? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал бывший вице-министр финансов, предприниматель Юрий Чичибаба."Если говорить о зарплате в конверте, мы должны помнить о двух вещах. Первая – у нас в Молдове работают порядка 1500 налоговых инспекторов. К каждому предпринимателю, конечно, нереально приставить налогового инспектора, но задача самих сотрудников в том, чтобы люди были легализованы, получали официальные зарплаты на банковские карточки", – отметил собеседник.По словам специалиста, сегодня наблюдается склонность к тому, что сами граждане хотят быть трудоустроены, открыто получать оплату за свой труд, выплачивая налоги, поскольку именно это гарантирует им соблюдение всех их прав. Собеседник также обратил внимание на нелояльную конкуренцию, потому что тот бизнесмен, который выплачивает зарплату "в конвертах", по сравнению с тем, кто этого не делает, всегда неконкурентоспособный."Чтобы выплатить сотруднику 10 тысяч леев чистыми на руки, необходимо внести пять тысяч леев налогов – всех налогов (в соцфонд, медстрахование, подоходный – это 51%). А если другой выплачивает только две тысячи леев, то у него себестоимость продукции сразу падает", – отметил бывший вице-министр финансов.Экономист привел в пример опыт одного из эстонских коллег, который изменил свое отношение, когда люди при трудоустройстве в его фирму стали требовать "белую зарплату". "Почему так? Потому что упали ставки по кредитам и люди стали брать займы – квартиру в ипотеку, машину. Банк или кредитная организация требуют от него официальный источник доходов", – добавил Чичибаба.По словам собеседника, нереально искоренить феномен уклонения от уплаты налогов, однако можно сократить процент до того уровня, который уже будет незначительным, и государство должно поддерживать тех, кто исправно платит налоги.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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теневая экономика, зарплаты, молдова, экономика, причины, конверты, аудио