https://ru.sputnik.md/20211212/podorozhaniye-vzlet-tsena-moldova-47158274.html
В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
Цены на многие продукты и услуги увеличились в последнем месяце осени. Данные представили в Национальном бюро статистики Молдовы.
2021-12-12T12:56+0200
2021-12-12T12:56+0200
2021-12-12T13:29+0200
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Средние потребительские цены в ноябре 2021 года выросли более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такую информацию представили в Национальном бюро статистики.Как отметили в ведомстве, больше всего подорожали продукты питания – на 15,49%. Непродовольственные товары стали дороже на 11,28%, а цены на услуги выросли на 9,65%.В ноябре по сравнению с октябрем сильнее всего подорожали куриные яйца (11,4%), овощи (10%), картофель (9,2%), кукурузная мука (4,4%), сахар (4,1%), растительное масло (4,3%) и масло сливочное (3,6%).Также выросли цены на шоколад, хлеб, пшеничную муку, молочные продукты, рис, мясо, рыбу и крупы. В ноябре стали дороже и многие услуги, а именно коммунальные: Поездки в такси теперь обходятся пассажирам на 8% дороже, водительские курсы – на 5,6%, мобильная сеть – на 3,7%.В Национальном бюро статистики сообщили, что в то же время в ноябре подешевели цитрусовые (13,5%), экзотические фрукты (7,8%), свежие грибы (2,1%) и капуста (1,9%).
https://ru.sputnik.md/20211211/chto-skazal-o-moldove-putin-i-pochemu-tseny-polzut-vverkh-itogi-nedeli-47150525.html
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в молдове, национальное бюро статистики, цены, молдова, статистика
В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего
12:56 12.12.2021 (обновлено: 13:29 12.12.2021)
Цены на многие продукты и услуги выросли за последний месяц. Данные представили в Национальном бюро статистики Молдовы.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Средние потребительские цены в ноябре 2021 года выросли более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такую информацию представили в Национальном бюро статистики.
Как отметили в ведомстве, больше всего подорожали продукты питания – на 15,49%. Непродовольственные товары стали дороже на 11,28%, а цены на услуги выросли на 9,65%.
В ноябре по сравнению с октябрем сильнее всего подорожали куриные яйца (11,4%), овощи (10%), картофель (9,2%), кукурузная мука (4,4%), сахар (4,1%), растительное масло (4,3%) и масло сливочное (3,6%).
Также выросли цены на шоколад, хлеб, пшеничную муку, молочные продукты, рис, мясо, рыбу и крупы.
В ноябре стали дороже и многие услуги, а именно коммунальные:
природный газ – на 80,6%;
центральное отопление – на 18,7%;
Поездки в такси теперь обходятся пассажирам на 8% дороже, водительские курсы – на 5,6%, мобильная сеть – на 3,7%.
В Национальном бюро статистики сообщили, что в то же время в ноябре подешевели цитрусовые (13,5%), экзотические фрукты (7,8%), свежие грибы (2,1%) и капуста (1,9%).