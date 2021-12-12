https://ru.sputnik.md/20211212/podorozhaniye-vzlet-tsena-moldova-47158274.html

В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего

В Молдове продолжаются подорожания: на что взлетели цены сильнее всего

Цены на многие продукты и услуги увеличились в последнем месяце осени. Данные представили в Национальном бюро статистики Молдовы.

2021-12-12T12:56+0200

2021-12-12T12:56+0200

2021-12-12T13:29+0200

общество

в молдове

национальное бюро статистики

цены

молдова

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/30/29153090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11c7a410ddce473b4e5faef8fcd1564d.jpg

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Средние потребительские цены в ноябре 2021 года выросли более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такую информацию представили в Национальном бюро статистики.Как отметили в ведомстве, больше всего подорожали продукты питания – на 15,49%. Непродовольственные товары стали дороже на 11,28%, а цены на услуги выросли на 9,65%.В ноябре по сравнению с октябрем сильнее всего подорожали куриные яйца (11,4%), овощи (10%), картофель (9,2%), кукурузная мука (4,4%), сахар (4,1%), растительное масло (4,3%) и масло сливочное (3,6%).Также выросли цены на шоколад, хлеб, пшеничную муку, молочные продукты, рис, мясо, рыбу и крупы. В ноябре стали дороже и многие услуги, а именно коммунальные: Поездки в такси теперь обходятся пассажирам на 8% дороже, водительские курсы – на 5,6%, мобильная сеть – на 3,7%.В Национальном бюро статистики сообщили, что в то же время в ноябре подешевели цитрусовые (13,5%), экзотические фрукты (7,8%), свежие грибы (2,1%) и капуста (1,9%).

https://ru.sputnik.md/20211211/chto-skazal-o-moldove-putin-i-pochemu-tseny-polzut-vverkh-itogi-nedeli-47150525.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ольга Мынзат

Ольга Мынзат

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат

в молдове, национальное бюро статистики, цены, молдова, статистика