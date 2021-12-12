https://ru.sputnik.md/20211212/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya-47154409.html

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

Какой была температура 12 декабря в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 декабря 1893 и 1968 годов столбик термометра упал до отметки в –14,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 28 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

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2021

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