Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211212/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya-47154409.html
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Какой была температура 12 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-12T00:01+0200
2021-12-12T00:01+0200
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c42b0c1768489456c463a672de67d1e.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 декабря 1893 и 1968 годов столбик термометра упал до отметки в –14,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 28 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45915061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d615c6deedbba928bbf6d4f2866be30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 11 декабря

00:01 12.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausОпавшие листья на дереве
Опавшие листья на дереве - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 12 декабря 1893 и 1968 годов столбик термометра упал до отметки в –14,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 28 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Общество
Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
4 ноября, 10:45
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
00:00Выборы лидера Приднестровья: как голосуют избиратели
ВчераКак выбирать и как хранить живую елку
ВчераНазван главный цвет 2022 года
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераКрасносельский: выдворение российских граждан недопустимо и противоправно
ВчераОткрылись две новые полосы контроля на КПП Леушены
ВчераВ Русском доме в Кишиневе прошла конференция российских соотечественников
ВчераВ МИД РФ прокомментировали планы ЦРУ сконцентрироваться на России и КНР
ВчераСанду объявила фотоконкурс главных новогодних елок городов и сел Молдовы
ВчераЧто сказал о Молдове Путин и почему цены ползут вверх: итоги недели
ВчераРоссийской певице Mary Gu на три года запретили въезд на Украину
ВчераОстановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы
ВчераПамять, проступающая на стенах: уличные таблички Кишинева
ВчераБакланов об инциденте в аэропорту: Молдова грубо нарушила наши права
ВчераВ центре Кишинева загорелся автомобиль
ВчераХолодов: молдавские пограничники назвали цель моего визита в Молдову "неискренней"
ВчераВымогал 2000 евро: полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы
ВчераВ МИД России заявили о стремлении к равноправному диалогу с Западом
ВчераВ Молдову не впустили зампреда одной из комиссий в Общественной палате РФ