https://ru.sputnik.md/20211212/pogodnye-rekordy-moldovy-11-dekabrya-47154409.html
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
Какой была температура 12 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-12T00:01+0200
2021-12-12T00:01+0200
2021-12-12T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 декабря 1893 и 1968 годов столбик термометра упал до отметки в –14,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 28 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 11 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 декабря специалисты зафиксировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 12 декабря 1893 и 1968 годов столбик термометра упал до отметки в –14,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1915 году. Тогда воздух прогрелся до +13,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 28 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.