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https://ru.sputnik.md/20211212/poka-vse-spali-zemletryasenie-situatsiya-s-covid-i-soboleznovaniya-posolstva-rf-47158000.html
Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID и соболезнования посольства РФ
Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID и соболезнования посольства РФ
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-12-12T08:33+0200
2021-12-12T08:33+0200
в мире
соболезнования
землетрясение
посольство россии
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КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В ночь на воскресенье в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали 11 декабря в 23.46. Его магнитуда составила 3,1. А очаг в уезде Вранча залегал на глубине 118 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы практически не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 7 декабря. Тогда магнитуда составила 3,7, а очаг в уезде Вранча залегал на глубине 102 километров.Всего в декабре 2021-го в Румынии зарегистрировали 11 землетрясений.Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания&gt;&gt;&gt;Поезд Кишинев-Бухарест снова курсируетС 12 декабря возобновляется движение поездов по маршруту Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ). Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева – в четверг и воскресенье, из Бухареста – в понедельник и пятницу.Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева – во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста – в понедельник, среду и пятницу.С марта 2020 года движение международных пассажирских поездов в Молдове было приостановлено. С 28 августа 2021 года возобновилось движение поезда Кишинев-Одесса."ГП "Железная дорога Молдовы" прилагает все усилия для возобновления движения поездов в сообщении с другими странами – Россией, Белоруссией, Украиной", - сказано в сообщении ЖДМ.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 269,7 миллиона.К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 269 миллионов 737 тысяч 413. Из них 5 миллионов 301 тысяча 482 человека скончались. Применены свыше 8 миллиардов 417 миллионов 204,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (49 884 587). Следом идут Индия (34 682 736) и Бразилия (22 177 059).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 812 тысяч 538 случаев заражения, в Турции – 9 миллионов 24 тысячи 193, на Украине – 3 миллиона 728 тысяч 246, в Румынии – 1 миллион 791 тысяча 502, в Молдове – 369 тысяч 402.Омикрон в ТурцииШесть случаев заражения "омикроном" зафиксировано в Турции. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа."В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро – в Измире", – заявил министр.ВОЗ ранее классифицировала "омикрон", обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Десятки погибших из-за ураганов в СШАПосольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов. Заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook."Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.Торнадо и ураганы зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Президент США Джо Байден подчеркнул, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории.
https://ru.sputnik.md/20210927/ocherednoy-raspil-ili-neobkhodimaya-reforma---pochemu-zhdm-zhdet-razdel-45087922.html
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в мире, соболезнования, землетрясение, посольство россии

Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID и соболезнования посольства РФ

08:33 12.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В ночь на воскресенье в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали 11 декабря в 23.46. Его магнитуда составила 3,1. А очаг в уезде Вранча залегал на глубине 118 километров.
Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы практически не ощущают.
Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 7 декабря. Тогда магнитуда составила 3,7, а очаг в уезде Вранча залегал на глубине 102 километров.
Всего в декабре 2021-го в Румынии зарегистрировали 11 землетрясений.
Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания>>>

Поезд Кишинев-Бухарест снова курсирует

С 12 декабря возобновляется движение поездов по маршруту Кишинев-Бухарест, сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).
Так, до 31 декабря поезд будет курсировать два раза в неделю: из Кишинева – в четверг и воскресенье, из Бухареста – в понедельник и пятницу.
Со 2 января 2022 года поезд будет курсировать три раза в неделю: из Кишинева – во вторник, четверг и воскресенье, из Бухареста – в понедельник, среду и пятницу.
С марта 2020 года движение международных пассажирских поездов в Молдове было приостановлено. С 28 августа 2021 года возобновилось движение поезда Кишинев-Одесса.
"ГП "Железная дорога Молдовы" прилагает все усилия для возобновления движения поездов в сообщении с другими странами – Россией, Белоруссией, Украиной", - сказано в сообщении ЖДМ.
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Очередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
27 сентября, 22:30

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 269,7 миллиона.
К 8.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 269 миллионов 737 тысяч 413. Из них 5 миллионов 301 тысяча 482 человека скончались. Применены свыше 8 миллиардов 417 миллионов 204,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (49 884 587). Следом идут Индия (34 682 736) и Бразилия (22 177 059).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 миллионов 812 тысяч 538 случаев заражения, в Турции – 9 миллионов 24 тысячи 193, на Украине – 3 миллиона 728 тысяч 246, в Румынии – 1 миллион 791 тысяча 502, в Молдове – 369 тысяч 402.

Омикрон в Турции

Шесть случаев заражения "омикроном" зафиксировано в Турции. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил министр здравоохранения этой страны Фахреттин Коджа.
"В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро – в Измире", – заявил министр.
ВОЗ ранее классифицировала "омикрон", обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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Почему штамм "омикрон" может стать "светом в конце туннеля"
30 ноября, 20:58

Десятки погибших из-за ураганов в США

Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших в результате ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов. Заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети Facebook.
"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Торнадо и ураганы зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв – не менее 80 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Президент США Джо Байден подчеркнул, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории.
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